Сюжет происходит в 2023 году. Между двумя группировками, Blackwood и Warface, происходит постоянное противостояние. Первым принадлежит мировое господство, и чтобы удержать его, они используют не самые честные методы. Вторые пытаются покончить с этим. Задача игрока — выбрать сторону и участвовать в сражениях.

Варфейс – это многопользовательский онлайн-шутер. Он работает с 2010 года, и был создан киевским подразделением студии Crytek. С 2012 года игра выпускается на платформе Mail.ru Group.

Магазин Warface

С опытом вы становитесь все сильнее, попадаете в новые, более сложные лиги. Если не хотите тратить свое время на прокачку, загляните в магазин игры.

Здесь вы найдете снаряжение для бойца и ускорители. В магазине принимают три вида валюты:

Варбаксы . Их вы получаете за участие в матчах;

. Их вы получаете за участие в матчах;

Короны . Бонусы за прохождение PVE-миссий;

. Бонусы за прохождение PVE-миссий;

Кредиты. Приобретаются за деньги.

Как и в любых онлайн-магазинах, здесь делают скидки, проводят акции.





Бесплатные промокоды Варфейс

При оформлении покупки вас попросят ввести промокод на игромаркет Варфейс. Можно просто пропустить этот пункт или все же подыскать подходящий код купона.





Для этого достаточно зайти на сайт БериБай. Здесь собраны все доступные бонусы и пин коды Варфейс. Так вы прокачаете своего бойца с максимальной экономией.

В Warface промокоды со скидками больше 40–50% появляются очень редко. Поэтому лучше всего сразу же подписаться на обновления и следить за изменениями.