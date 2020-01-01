Главная > Все магазины > Warface
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды Варфейс | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Похожие магазины

История Warface

Варфейс – это многопользовательский онлайн-шутер. Он работает с 2010 года, и был создан киевским подразделением студии Crytek. С 2012 года игра выпускается на платформе Mail.ru Group.


игромаркет варфейс

 

 

Сюжет происходит в 2023 году. Между двумя группировками, Blackwood и Warface, происходит постоянное противостояние. Первым принадлежит мировое господство, и чтобы удержать его, они используют не самые честные методы. Вторые пытаются покончить с этим. Задача игрока — выбрать сторону и участвовать в сражениях.


 

 

Магазин Warface

С опытом вы становитесь все сильнее, попадаете в новые, более сложные лиги. Если не хотите тратить свое время на прокачку, загляните в магазин игры.

 

Здесь вы найдете снаряжение для бойца и ускорители. В магазине принимают три вида валюты:

 

  • Варбаксы. Их вы получаете за участие в матчах;

  • Короны. Бонусы за прохождение PVE-миссий;

  • Кредиты. Приобретаются за деньги.

Как и в любых онлайн-магазинах, здесь делают скидки, проводят акции.


промокод на игромаркет варфейс

 

 

Бесплатные промокоды Варфейс

 

 

При оформлении покупки вас попросят ввести промокод на игромаркет Варфейс. Можно просто пропустить этот пункт или все же подыскать подходящий код купона.


пин коды варфейс бесплатно

 

 

Для этого достаточно зайти на сайт БериБай. Здесь собраны все доступные бонусы и пин коды Варфейс. Так вы прокачаете своего бойца с максимальной экономией.

 

 

 

В Warface промокоды со скидками больше 40–50% появляются очень редко. Поэтому лучше всего сразу же подписаться на обновления и следить за изменениями.

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина