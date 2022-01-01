Возвращать полученный займ Webbankir можно онлайн при помощи банковской карты, через Сбербанк онлайн, используя терминалы банков-партнеров, либо со счета привязанного к личному кабинету мобильного телефона. Компания позволяет досрочно закрыть займ – достаточно подать заявку через сайт, при этом будет списана часть процентов, которые бы начислились при погашении займа в срок. Планируя взять кредит Веббанкир, не забывайте платить его вовремя. При просрочке вам будет начисляться ежедневная неустойка, которая рассчитывается в зависимости от суммы займа и срока. Также это негативно отражается на вашей кредитной истории и может в будущем помешать оформить другие микрозаймы или кредитные продукты.

В микрофинансовой организации также возможно рефинансирование займа. Для этого понадобится отправить заявку через личный кабинет и дождаться ее одобрения. Заемщик не испортит свою кредитную историю, ему не начислят пеню и проценты. Платить надо будет лишь ту сумму задолженности, которая была у клиента на дату одобрения рефинансирования.

МФК Вэббанкир – удобная онлайн-платформа, на которой каждый может взять займ на карту на сумму от 3 до 30 тысяч рублей сроком от 7 до 30 дней. Не требуется посещать офис и собирать массу документов: заявка подается онлайн и одобрение возможно уже в течение 30 секунд! До подачи заявки можно воспользоваться удобным онлайн-калькулятором: программа посчитает доступный размер и выдаст вам отчет о расчете.

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