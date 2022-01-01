Для домашнего уюта и решения множества повседневных бытовых проблем не обойтись без выбора надежных помощников – ищите их в этом онлайн-маркете. Немецкое качество еще никого не оставляло равнодушным!

О компании и ассортименте

Бытовая техника Вейсгауф сочетает в себе традиционное немецкое качество и инновационные решения. Интернет-магазин является официальным представителем бренда на территории России. Покупатели уже давно оценили удобный каталог с возможностью выбора в разных категориях, наличие быстрой доставки и оперативного возврата. Регулярно на сайте проводятся акции и распродажи, а опытные покупатели уже знают, что для дополнительной экономии можно применять промокод Вейсгауф.

В ассортименте онлайн-маркета представлены следующие товары:

Встроенная техника для кухни Weissgauff

Роботы-пылесосы, стиральные и посудомоечные машины

Отдельностоящая кухонная техника

Варочные панели, мелкая техника, холодильники и др.

Дополнительный сервис от компании

Помимо внушительного перечня продукции, бренд предлагает еще и выбор сервисных услуг. Среди них – установка техники с гарантией качества 1 год, которая выполняется сертифицированным специалистами из монтажной компании. Также на сайте можно воспользоваться сервисом заказа запчастей, оформить заявку на выезд мастера для проверки техники во время гарантийного срока и др. С подобными услугами ваша техника всегда будет оставаться в идеальном состоянии и порадует на протяжении всего эксплуатационного срока!