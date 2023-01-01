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Об организации
За 10 лет существования на рынке, компания WhoGrill помогла 50 тыс. клиентов сделать поездку на природу особенной и вкусной – для всех желающих имеется огромный выбор товаров: модульные грили, специализированное уличное оборудование и аксессуары. Покупайте все, что нужно для барбекю, на сайте магазина.
Какие преимущества:
- Гарантийный срок до 15 лет
- Доставка по России
- Промокоды, скидка и рассрочка
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