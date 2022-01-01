Приятные вечера за семейным просмотром фильмов, любимый сериал за ужином или мультфильмы для ваших малышей – онлайн-кинотеатр Винк поможет украсить ваш досуг. Популярный сайт уже давно завоевал доверие потребителей – в 2021 году площадка успешно транслировала уже более 1,2 миллиардов часов контента.

О платформе и преимуществах

Онлайн-кинотеатр Wink является площадкой, принадлежащей интернет-провайдеру «Ростелеком». Здесь в широком ассортименте представлены фильмы и сериалы, интерактивное ТВ с более 150 каналами, видеоблоги и даже аудиокниги. Площадка запущена в 2018 году и с тех пор активно развивается – так например, в 2020 году здесь появилось управление с помощью голосового помощника «Маруся», а в 2022 году площадка объединилась с more.tv и была включена в реестр отечественного ПО.

Среди главных достоинств платформы можно выделить следующие:

Возможность подключать до 5 разных устройств к одной подписке

Наличие нескольких вариантов ограничения доступа к нежелательному контенту (пин-код, время просмотра, детский профиль и др.)

Умная система рекомендаций фильмов

Возможность скачивать фильмы в загрузки и смотреть без при отсутствии интернета

Начав смотреть кино на одном устройстве, можно удобно продолжить просмотр на другом с того же самого момента

Особенности подписки на Винк – выбирайте ваш вариант

На Wink смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве фильмы можно только в ограниченном количестве. Стоит оформить подписку, чтобы получить возможность пользоваться всеми сервисами – на сегодняшний день платформа предлагает 6 основных тарифов подписки и еще 8 дополнительных. Основные тарифы от платформы отличаются количеством входящих в подписку кинофильмов и сериалов, а также ТВ каналов, доступных для просмотра в режиме онлайн. Среди других отличий – доступ к премиум контенту и «взрослым» каналам, а подключая дополнительные тарифы, можно добавить в свой профиль прямые трансляции матчей, лучшие мультфильмы от Disney или зрелищные концерты и выступления звезд мирового уровня!