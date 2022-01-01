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"1. при покупке от 5 000 до 10 000 руб - можно получить контейнер K3021812 (за 1 руб) 2. от 10 ... Подробнее > 000 до 15 000 руб - 2 ножа K2210574 (за 1 руб каждый) 3. от 15 000 руб - контейнер K3021812, нож K2210574 и чоппер K1321324 (за 1 руб каждый)исключения: В акции не принимают участия заказы, в состав которых входят: - Электрогриль Tefal GC750D30 и бандлы (наборы): - Набор посуды Tefal Unlimited S - Набор посуды Tefal Unlimited M - Набор посуды Tefal Unlimited L - Набор сковород Tefal Ingenio Expertise*Акция действует при условии наличия бонусных товаров" < Скрыть