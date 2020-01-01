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О бренде Wolford

Свою деятельность компания начала еще в 1950 году. Сначала она выпускала только чулки.


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В 1992 фирма расширила свою линейку. В течение 10 лет она открыла бутики во всех мировых столицах, в том числе и в Москве.

 

 

 

Сегодня Wolford – это бренд с широкой линейкой белья:

 

  • колготки;

  • леггинсы;

  • гольфы;

  • боди;

  • чулки;

  • бюстгальтеры;

  • трусики;

  • одежды для сна;

  • корректирующее белье.

Бренд относит себя в доступной роскоши. Здесь используют натуральные, приятные к телу ткани, качественный пошив.

 

Кэшбэк и промокод Wolford

На сайте есть вкладка «OUTLET», где собрана одежда со скидками. Перед новой коллекцией начинается распродажа старой. Иногда компания проводит акции.


wolford скидки

 

 

К способам экономии можно отнести и промокоды. Они вводятся при оформлении заказа и дают скидку на всю корзину.


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На этой странице вы найдете купоны от Wolford, узнаете об акциях. Здесь же вы получите и кэшбэк Wolford, возврат с каждой покупки. Для этого не нужно вводить код. Достаточно пройти по ссылке.

 

 

 

Деньги приходят на счет, с которого их можно вывести на онлайн-кошельки, банковские карты, мобильный телефон. Дальше вы вправе тратить их любым способом.

 

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