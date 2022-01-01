Промокоды Wondershare | Декабрь 2022
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Расширяйте свои возможности с цифровой продукцией! Здесь вы найдете программы для видео и текстового редактирования, утилиты для работы с файлами на ПК и др.
О компании
Магазин Вондершаре появился из простой идеи – сохранять и делиться лучшими моментами жизни, используя цифровые технологии. Так был создан один из мировых сервисов розничного программного обеспечения и утилит для ПК.
Ассортимент включает в себя такие программы, как:
- Recoverit (восстановление данных на ПК, Mac и внешних устройствах);
- Dr.Fone (передача, восстановление и комплексное управление данными на телефоне);
- PDFelement (управление и редактура документов файлами PDF);
- EdrawMax (постройка ментальных карт и диаграмм CAD-системами);
- Uniconverter (конвертер медиаформатов).
Откройте новые возможности вместе с программой для монтажа видео Wondershare Filmora с большим количеством профессиональных и стандартных инструментов!
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