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Wondershare – современные программные продукты для вашего успеха

Расширяйте свои возможности с цифровой продукцией! Здесь вы найдете программы для видео и текстового редактирования, утилиты для работы с файлами на ПК и др.

О компании

Магазин Вондершаре появился из простой идеи – сохранять и делиться лучшими моментами жизни, используя цифровые технологии. Так был создан один из мировых сервисов розничного программного обеспечения и утилит для ПК.

Ассортимент включает в себя такие программы, как:

  • Recoverit (восстановление данных на ПК, Mac и внешних устройствах);
  • Dr.Fone (передача, восстановление и комплексное управление данными на телефоне);
  • PDFelement (управление и редактура документов файлами PDF);
  • EdrawMax (постройка ментальных карт и диаграмм CAD-системами);
  • Uniconverter (конвертер медиаформатов).

Откройте новые возможности вместе с программой для монтажа видео Wondershare Filmora с большим количеством профессиональных и стандартных инструментов!

Wondershare Dr.Fone

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