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Промокоды WowFit | Август 2022

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Вовфит: ваш индивидуальный онлайн-тренер

Йога, пилатес, стретчинг – заниматься в разных местах и в удобное время теперь реально благодаря удобному сервису!

О платформе

Wowfit –интерактивный сервис, в котором собрано 10 типов тренинга и свыше 160 опытных тренеров. Среди главных преимуществ платформы:

  • Для занятий достаточно только устройства с наличием Интернета
  • Подбор упражнений с учетом состояния здоровья и уровня подготовки
  • Наличие бесплатной пробной тренировки для знакомства с компанией

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