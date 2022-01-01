Обычную покупку еды, бытовой химии или хозяйственных мелочей можно превратить в приятную экономию с получением бонусов. Все покупки с Пакетом от x5 – это максимум ваших возможностей!

Подписка Пакет x5 - все нюансы и детали

Продуктовая розничная компания X5 Group руководит портфелями крупных сетевых магазинов в России – Пятерочка, Карусель, Перекрестов, Vprok и т.д. Компания разработала особый продукт и предлагает подключить Пакет х5 – он объединяет в себе два предложения: подписка Пакет Перекресток и подписка Пакет Пятерочка. За 1 рубль услугу можно попробовать, если воспользоваться скидочным купоном.

Данный сервис включает в себя следующие преимущества для покупателей:

Дополнительный кэшбэк 5% на чеки и 50% на кофе и чай

Бесплатные доставки

Кэшбэк 20% на выпечку собственного приготовления и готовую еду

Бонусы от партнеров

Подключить услугу не составит труда, она оплачивается ежемесячными платежами и возвращает максимум на вашу карту лояльности! Накапливайте баллы и тратьте их на важные покупки, чтобы экономить реальные деньги. При этом пользоваться баллами можно как при оффлайн-покупках в розничных сетях, так и через заказ на сайте и в мобильных приложениях. Подсчитать свою выгоду от данного предложения можно прямо на сайте, воспользовавшись онлайн-калькулятором вашей экономии отдельно по каждому супермаркету.