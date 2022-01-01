Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Пакет x5
Перейти в магазин

Промокоды Пакет Х5 (Подписка пакет) | Октябрь 2022

Промокоды похожих магазинов
TOP SALE! - 20% на первый заказ от 2000₽!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Один промокод - и максимум выгодной экономии! Вас ждет скидка 20% на первый заказ от 2000₽ в ... Подробнее > витрине «Выгодно»! Скрыть
Здесь выгодно! 3000 рублей на карту лояльности - в подарок!
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Воспользуйтесь промокодом и получите 3000 рублей на карту лояльности - с METRO всегда выгодно!
SALE! -500р на заказ от 5000р!
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Отличные условия для покупки! Скидка 500 ₽ по промокоду при заказе от 5 000 ₽!
Эксклюзивно! -150 рублей на ваш первый заказ!
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Здесь выгодно! По промокоду вас ожидает скидка 150р на первый заказ от 800р!
Эксклюзивно! Скидка по промокоду -25% на первый заказ!
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Совершите ваш первый заказ на сумму от 1000р и получите скидку 25% по промокоду - экономить ... Подробнее > просто! Скрыть
Супер выгодно! Скидка -35% на ваш первый заказ!
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Оформляйте ваш первый заказ на сумму от 2000 рублей, используйте промокод и получайте ... Подробнее > невероятную скидку 35%! Скрыть
Горящее предложение! Ваша скидка 20% на первые 2 заказа
Показать код
******
Покупать приятнее, когда действуют скидки - торопитесь и используйте этот промокод!
Супер SALE! Минус 15% на первый заказ от 4000 рублей!
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Один промокод дает максимум возможностей для вашей экономии! Скидка -15% на первый заказ от ... Подробнее > 4000 рублей! Скрыть
SALE! Скидка 400р на первый заказ по купону!
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Воспользуйтесь промокодом и получите скидку в размере 400 рублей на ваш первый заказ от 1500 ... Подробнее > рублей! Скрыть
Горящее предложение: скидка 25% на ваш первый заказ!
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Попробуйте оформить вашу первую доставку продуктов на дом из Пятерочки со скидкой 25% по ... Подробнее > промокоду! Скрыть
Похожие магазины
Перекресток
Ашан
СберМаркет
Утконос
Самокат
Пятерочка
Магнит Доставка
Яндекс Лавка
METRO

Промокоды Пакет x5: делаем любимые покупки выгоднее

Обычную покупку еды, бытовой химии или хозяйственных мелочей можно превратить в приятную экономию с получением бонусов. Все покупки с Пакетом от x5 – это максимум ваших возможностей!

Подписка Пакет x5 - все нюансы и детали

Продуктовая розничная компания X5 Group руководит портфелями крупных сетевых магазинов в России – Пятерочка, Карусель, Перекрестов, Vprok и т.д. Компания разработала особый продукт и предлагает подключить Пакет х5 – он объединяет в себе два предложения: подписка Пакет Перекресток и подписка Пакет Пятерочка. За 1 рубль услугу можно попробовать, если воспользоваться скидочным купоном.

Данный сервис включает в себя следующие преимущества для покупателей:

  • Дополнительный кэшбэк 5% на чеки и 50% на кофе и чай
  • Бесплатные доставки
  • Кэшбэк 20% на выпечку собственного приготовления и готовую еду
  • Бонусы от партнеров

Подписка Пакет х5

Подключить услугу не составит труда, она оплачивается ежемесячными платежами и возвращает максимум на вашу карту лояльности! Накапливайте баллы и тратьте их на важные покупки, чтобы экономить реальные деньги. При этом пользоваться баллами можно как при оффлайн-покупках в розничных сетях, так и через заказ на сайте и в мобильных приложениях. Подсчитать свою выгоду от данного предложения можно прямо на сайте, воспользовавшись онлайн-калькулятором вашей экономии отдельно по каждому супермаркету.

Где найти промокод на подписку Пакет x5

Используя промокоды, можно пользоваться всеми привилегиями услуги от X5 Group по сниженной стоимости. На проверенном сайте BeriBuy можно найти актуальный промокод x5paket всего за пару минут, достаточно просто заглянуть в каталог. Вооружайтесь комбинацией и получайте ваши скидку прямо сейчас – с BeriBuy можно экономить, не выходя из дома!

Подписка Пакет промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина