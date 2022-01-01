Промокоды Пакет Х5 (Подписка пакет) | Октябрь 2022
Промокоды Пакет x5: делаем любимые покупки выгоднее
Обычную покупку еды, бытовой химии или хозяйственных мелочей можно превратить в приятную экономию с получением бонусов. Все покупки с Пакетом от x5 – это максимум ваших возможностей!
Подписка Пакет x5 - все нюансы и детали
Продуктовая розничная компания X5 Group руководит портфелями крупных сетевых магазинов в России – Пятерочка, Карусель, Перекрестов, Vprok и т.д. Компания разработала особый продукт и предлагает подключить Пакет х5 – он объединяет в себе два предложения: подписка Пакет Перекресток и подписка Пакет Пятерочка. За 1 рубль услугу можно попробовать, если воспользоваться скидочным купоном.
Данный сервис включает в себя следующие преимущества для покупателей:
- Дополнительный кэшбэк 5% на чеки и 50% на кофе и чай
- Бесплатные доставки
- Кэшбэк 20% на выпечку собственного приготовления и готовую еду
- Бонусы от партнеров
Подключить услугу не составит труда, она оплачивается ежемесячными платежами и возвращает максимум на вашу карту лояльности! Накапливайте баллы и тратьте их на важные покупки, чтобы экономить реальные деньги. При этом пользоваться баллами можно как при оффлайн-покупках в розничных сетях, так и через заказ на сайте и в мобильных приложениях. Подсчитать свою выгоду от данного предложения можно прямо на сайте, воспользовавшись онлайн-калькулятором вашей экономии отдельно по каждому супермаркету.
Где найти промокод на подписку Пакет x5
Используя промокоды, можно пользоваться всеми привилегиями услуги от X5 Group по сниженной стоимости. На проверенном сайте BeriBuy можно найти актуальный промокод x5paket всего за пару минут, достаточно просто заглянуть в каталог. Вооружайтесь комбинацией и получайте ваши скидку прямо сейчас – с BeriBuy можно экономить, не выходя из дома!
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