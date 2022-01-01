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Промокоды Xcom-Shop | Июнь 2022

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Интернет-магазин Xcom-Shop: современная электроника и техника

От флешки до весов или вентилятора – сложно представить жизнь без множества техники и оборудования. Найти подобные товары как для личных целей, так и для работы, поможет площадка Икском-Шоп.

О компании

Икском-Шоп – онлайн-маркет, более 20 лет работающий на российском рынке в сфере IT-оборудования и сопутствующих товаров. Компания отличается максимально доступными ценами, гарантированным кэшбэком 1% в виде бонусов и удобной доставкой по всей стране.

В ассортименте представлены:

  • Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
  • Электрика и системы электропитания
  • Оргтехника, ИБП, СКС
  • Системы безопасности
  • Игры и сервисы, телефония и др.

Икском Шоп ру интернет-магазин  

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