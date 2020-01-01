В 2010 году экс-сотрудник компании Kingstone Лей Цзюнь запатентовал бренд Xiaomi. В этом же году была выпущена прошивка MIUI на базе Android. В 2011 году потребителю была представлена первая модель смартфона Xiaomi MI1. Пожалуй, с нее успех и начался.

Постепенно гаджеты данного бренда стали заполнять не только китайский, но и российский рынок. В год производитель выпускает по несколько различных моделей смартфонов (бюджетники, средний класс, флагманы). Ассортимент постепенно расширился.

Сегодня под брендом Xiaomi можно купить не только смартфоны и аксессуары, но и планшеты, ноутбуки, батареи, аккумуляторы, фитнес-часы, smart devices, дроны, проекторы и не только.

О популярности товаров Xiaomi

Сегодня товары данной марки можно увидеть почти в каждом доме. Это и не удивительно! Популярность его обусловлена в первую очередь доступной ценой. При этом смартфоны по характеристикам мало чем уступают аналогам известных южнокорейских компаний (о LG, Samsung).

Xiaomi – это отличная возможность приобрести недорогой гаджет с хорошей начинкой. Производитель предлагает, как бюджетные модели (например, линейка redmi), так и флагманы (MiMax).

При разработке смартфонов производитель учитывает современные тенденции. Поэтому всегда его модели соответствуют веяниям моды. Например, сегодня в почете:

безрамочные смартфоны – у Xiaomi она есть;



двойная задняя камера – у Xiaomi она есть (почти каждый смартфон данной ТМ оснащен сдвоенным модулем камер);



хороша фронтальная камера – у Xiaomi почти в каждой модели имеет достойная фронталка;



мощный процессор – производитель использует передовой процессор Snapdragon.





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