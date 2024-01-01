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Промокоды Xpresent | Февраль 2024
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Промокоды Xpresent: классные подарки для активных людей
Дарить незабываемые эмоции – один из самых удачных вариантов, когда хочется порадовать или удивить виновника торжества, обойдясь без банальных открыток и сувениров. Определиться с выбором самого подходящего презента поможет агрегатор подарочных сертификатов Икспрезент.
Преимущества выбора сервиса
Основные фишки агрегатора для покупателей:
- Работа в пяти городах России, а также в Дубае (ОАЭ).
- Пакетное предложение – подарочные наборы номиналом от 1490 до 9990 рублей включают от 9 до 115 вариантов, из которых обладатель подарка сам выбирает то, что ему по душе.
- Возможность использовать сертификат в течение года и изменить список впечатлений.
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