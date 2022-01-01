Чтобы питаться вкусно, разнообразно и без затрат личного времени, стоит доверить свой рацион на неделю службе доставки аппетитных блюд yabisiel.ru. Недорого, сбалансированно и качественно – вот три главных характеристики, которые ждут каждого покупателя.

О компании

«Я бы съел» - один из лучших сервисов в Санкт-Петербурге. С 2019 фирма успешно осуществила более миллиона доставок. На выбор здесь вас ждет несколько вариантов оригинальных меню, в которых можно менять количество дней и блюд:

Для экономии времени

Для питания на работе

Для похудения или ощущения легкости

Work and life balance

Сбалансированное питание

Изысканный вкус

Хит продаж сервиса – это 5-дневные рационы, их удобно хватает на рабочую неделю.