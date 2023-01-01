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Промокоды YAMDIET | Март 2023

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Вкусное и полезное меню в один клик

Здоровая и диетическая пища гарантирует заряд тонуса и хорошее самочувствие! Все блюда приготавливаются из свежих продуктов и доставляются вам в срок проверенной компанией.

О фирме

Доставка еды YAMDIET – это современный сервис для здорового питания и поддержания диеты. Вас ждут 4 варианта рациона с 2 программами питания: премиум и бюджет. Ямдиет доставка еды также предлагает программу YAMCITY, где вы получаете рацион, составленный диетологом.

Выгода клиента:

  • Персональный подход
  • Курьерская служба
  • Доступные цены
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Ямдиет доставка еды

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