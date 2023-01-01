Промокоды YAMDIET | Март 2023
Купи выгодно! Скидка до -30% на ВЕСЬ ассортимент
Совершите ваш выгодный онлайн-заказ на любой выбор рациона от сервиса доставки Ямдиет уже ... Подробнее > сегодня, пока действуют скидки до -30%. Скрыть
Бесплатная консультация диетолога ждет
Врачи-диетологи сервиса YAMDIET ответят на ваши вопросы и подберут подходящую программу ... Подробнее > питания. Заполняйте небольшую форму на сайте для обратной связи и получите консультацию БЕСПЛАТНО. Скрыть
Все акции и скидки на одной странице
Успевайте за выгодными покупками, пока действуют акции и скидки. Следите за актуальными ... Подробнее > выгодными предложениями и оформляйте заказы готового питания от Ямдиет с экономией для своего бюджета. Скрыть
До -10% на готовое меню на неделю
Самое время совершить выгодную покупку и выбрать недельный рацион правильного питания со ... Подробнее > скидкой до 10%. Скрыть
Безглютеновое питание со скидкой до 15%
Идеальное решение для тех, кто страдает непереносимостью глютена (целиакией) или имеет скрытую ... Подробнее > непереносимость глютена - безглютеновый рацион для правильного питания без исключений со скидкой до 15%. Скрыть
Выгода до 20% на блюда без птицы и мяса
Отличное предложение для любителей здоровых и полезных блюд без птицы и мяса - делайте заказы ... Подробнее > со скидкой до -20%. Скрыть
Скидки до 25% на правильное питание YAMCITY
Хит-цена на готовое правильное питание YAMCITY без затрат времени и сил - позвольте себе еще ... Подробнее > больше со скидкой до -25%. Скрыть
Бесплатная доставка онлайн-заказа
По Москве и ближайшему Подмосковью доставка БЕСПЛАТНО в вечерние часы в интервале с 20:00 до ... Подробнее > 01:00. Курьер доставляет сумку-холодильник вам в руки. Более точный временной интервал, а также условия доставки и стоимость обсуждается с операторами. Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Не упустите возможность получить скидку по промокоду! Каждое блюдо в подборке вдохновлено одной ... Подробнее > из великих женщин 20 века. Наша фантазия на тему того, чем бы мы угостили Фриду Кало, Коко Шанель, Марию Кюри, Клару Цеткин, Розу Люксембург, Агату Кристи и Каролину Иньигес. Скрыть
При заказе от шести дней любой линейки питания. С промокодом любые покупки становятся выгоднее.
Порадуйте себя приятными покупками по промокоду! Одноразовая скидка 10% при любом заказе от ... Подробнее > 2400 рублей. Скрыть
Составь персональное меню со скидкой 33% на первый заказ + бесплатная доставка по Москве и ... Подробнее > области. Скрыть
Здесь выгодно! Совершайте повторные заказы на сумму от 2300р, используйте промокод и получайте ... Подробнее > скидку 500р. Скрыть
Похожие магазины
Вкусное и полезное меню в один клик
Здоровая и диетическая пища гарантирует заряд тонуса и хорошее самочувствие! Все блюда приготавливаются из свежих продуктов и доставляются вам в срок проверенной компанией.
О фирме
Доставка еды YAMDIET – это современный сервис для здорового питания и поддержания диеты. Вас ждут 4 варианта рациона с 2 программами питания: премиум и бюджет. Ямдиет доставка еды также предлагает программу YAMCITY, где вы получаете рацион, составленный диетологом.
Выгода клиента:
- Персональный подход
- Курьерская служба
- Доступные цены
- Акции и промокоды Ямдиет
Экономить с купоном просто
Агрегатор BeriBuy дарит клиентам уникальный купон на скидку на сайте. Введите промокоды YAMDIET в специальное поле - совершите покупку со скидкой.
Показать полностью >