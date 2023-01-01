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Промокоды Яндекс Драйв | Апрель 2023

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Доступные поездки с промокодами Яндекс Драйв

Планируете отправиться в дальний путь или перевозить вещи при переезде, а подходящего транспорта нет – не проблема, когда под рукой есть Яндекс. Оцените преимущества современного каршеринга в режиме онлайн.

О компании

Каршеринг Яндекс Драйв – подразделение известной компании, призванное решить вопросы перевозок и поездок. Больше не потребуется искать знакомых с автомобилем, заказывать услуги сторонних компаний – потребность в транспорте решит Яндекс Драйв подписка на авто.

Каждый автомобиль проходит ТО у дилера. Вы можете быть абсолютно спокойны за имущество, ведь каждая машина имеет не только обязательный полис ОСАГО, но и дополнительный полис КАСКО. При возникновении ДТП страховая компания возместит понесенный ущерб, даже если будет определена ваша вина. Каждый клиент также получит страхование жизни и здоровья себя и своих пассажиров на 2 000 000 руб.

Автопарк на любой вкус

Клиенту открывается колоссальный выбор: для повседневного вождения, поездки за город, для переезда или просто покататься. Каждый экземпляр не старше 3 лет и проходит полное техническое обслуживание – будь то премиум класс или пониже. При пользовании услугой вы можете оплачивать тарифный счетчик (дальность или время) или оформить подписку. Яндекс Драйв - аренда на месяц позволит иметь под рукой автомобиль продолжительное время с удобным графиком платежей.

Если же планируется перевозить габаритный транспорт – используйте грузовой каршеринг. С ним вы сможете доставить любой груз на любое расстояние. Транспорт полностью обслужен и подготовлен для использования.

Как пользоваться каршерингом Яндекс Драйв

Разобраться, как взять фургон в Яндекс Драйв или легковое авто, несложно – достаточно выполнить три простых шага:

  • Скачать официальное приложение
  • Отправить фотографии документов (водительское удостоверение и паспорт РФ)
  • Прикрепить свое личное фото
  • Привязать карту для оплаты услуг и использовать промокод для скидки

Яндекс Драйв подписка на авто

Для всех автолюбителей доступны пакеты услуг «На каждый день» и «Груз и шаттл». Чтобы получить Джип и другой премиум транспорт, нужно быть старше 26 лет, иметь стаж более 6 лет и др.

Регистрируйтесь и используйте промокоды Яндекс Драйв

Проверенный агрегатор БериБай дарит всем клиентам эксклюзивный промокод на первую поездку Яндекс Драйв – оцените все преимущества современного сервиса с привлекательными скидками. Просто укажите промокод при оформлении аренды – и выгода у вас в кармане.

Купон Яндекс Драйв на первую поездку

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