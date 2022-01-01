Если вы активно пользуетесь разными сервисами от крупного холдинга, вам точно будет актуально предложение Яндекс Плюс: фильмы, музыку и кешбэк баллами здесь может оплачивать каждый! При этом все бонусы копятся в одном личном кабинете и пользоваться ими можно на любые услуги по своему усмотрению.

Все нюансы и преимущества

Данная подписка является единым доступом ко всем услугам от компании, включая Музыку, Афишу, Лавку и др. За совершение обычных действий в данных сервисах вы будете получать баллы. Один из самых популярных вопросов - что дает подписка Яндекс Плюс на Кинопоиске. Подписчики могут смотреть без рекламы более 1000 фильмов и сериалов, дополнительно подключить до 3 любых профилей к своему (например, членов семьи) – и каждый будет видеть свою историю просмотров и избранное. Помимо этого, подписчики также получают возможность участия в секретных акциях от холдинга, до 50 ГБ интернета ежемесячно и блокировку спам-звонков от партнера МТС Premium.

Отметим главные достоинства, которыми обладает подписка Яндекс Плюс Мульти:

Возможность оплатить баллами до 100% стоимости

Получение персональных рекомендаций по музыке и фильмам

Современный телефонный ассистент с Алисой

Привязка до 10 устройств к одному аккаунту

Простая система лояльности с возможностью управления балансом в личном кабинете

Как копить и тратить бонусы

Бонусная система холдинга очень проста – накапливать баллы пользователь может за совершение любых покупок и траты в компании (оплата такси, заказ еды, покупки на Маркете или в Лавке и др.). Кэшбэк пользователя ждет разный за разные сервисы – вы сможете получить от 3 до 20% от потраченной суммы. А вот тратить накопленные бонусные очки можно на оплату тех же самых услуг от компании – например, оплатить входящий в подписку Яндекс Плюс Кинопоиск или заказать машину в Yandex GO. Одним словом, вы можете оплатить все, что входит в подписку Яндекс Плюс, баллами – до 100% от цены!