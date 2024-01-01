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Промокоды Яндекс Практикум English | Февраль 2024

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Яндекс Практикум English – погружение в мир английского языка

Не секрет, что английский имеет большую ценность в наше время. Это язык международного общения и ключ к новым возможностям в карьере, образовании и путешествиях. Какие курсы английского языка выбрать, чтобы достичь поставленных целей?

О компании и ассортименте

В Яндекс Практикум английский язык можно изучать на единой платформе с русскими и иноязычными преподавателями из 37 стран. Курсы адаптированы под начинающих и продолжающих студентов от 18 лет. Более того, программы разработаны методистами с кембриджским дипломом DELTA на основе CEFR - системы уровней языка, признанной во всем мире.

Яндекс предлагает курсы общего английского, ежемесячную подписку на безлимитную разговорную практику и корпоративное обучение. Также экспертами были написаны специальные программы для работников в сфере IT. Они направлены на подготовку к работе с международными проектами.

Плюсы для учеников

Перед тем как выбрать подходящее обучение, важно ознакомиться с предложениями компании. На платформе Яндекс курсы английского языка имеют следующие преимущества:

  • индивидуальный учебный план и гибкое расписание с уроками по 30 минут
  • личный преподаватель
  • онлайн-платформа с упражнениями
  • образовательная круглосуточная поддержка
  • устная практика, которая начинается с первого занятия и составляет 70% учебы

Промокоды Яндекс Практикум English

Особенности оплаты

Выбранную программу можно оплатить единовременно или в рассрочку. Стоимость базового курса составляет 65000 рублей. Это всего лишь 812 рублей за урок, дешевле, чем у многих частных репетиторов. Также на платформе есть возможность налогового вычета. Для того чтобы подобрать подходящую программу в соответствии с уровнем знаний и целями, будущий студент может записаться на консультацию. В Яндекс Практикум тест английского бесплатно проводится именно в ходе этой беседы.

Также можно начать учиться с помощью подарочного сертификата. Если вы хотите сделать полезный подарок своим близким - это отличный вариант!

Промокоды Яндекс Практикум английский для учебы на выгодных условиях

Сайт-агрегатор БериБай регулярно публикует актуальные промокоды для обучения на курсах от Яндекс Практикум. Купон можно активировать в корзине перед покупкой курса или сообщить код менеджеру. Не нужно ждать праздников или акций, начните учиться уже сегодня. Ведь изучение иностранного языка - это инвестиция в ваше будущее, которая окупится вдвойне.

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