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Промокоды Яндекс Путешествия | Июль 2022

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Яндекс Путешествия: бронирование гостиниц и отелей по доступной цене

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О платформе

Данный сервис представляет собой онлайн-площадку, на которой можно удобно осуществлять поиск туров и покупку билетов. Компания работает с 2015 года, являясь агрегатором предложений от российских туроператоров.

Среди главных достоинств:

  • Функция не только приобретения, но и онлайн-возврата билетов
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