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Промокоды Яндекс 360 | Июнь 2023

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Актуальные промокоды Яндекс 360 на скидку

Решать повседневные и рабочие задачи поможет виртуальный офис от крупнейшей отечественной IT-компании Яндекс. Работайте с письмами в электронной почте, осуществляйте телемост с видеозвонками, организовывайте работу людей или целой команды по одной подписке.

О сервисе

Платформа Яндекс 360 предлагает своим пользователям широкий инструментарий для успешного выполнения различных задач. Интернет-портал отличается высоким уровнем оптимизации на различных устройствах и синхронизации: начните работать на одном устройте и продолжите на другом. Ваши возможности станут еще шире с доступом к огромному хранилищу данных: в любое время пользователь имеет доступ к медиафайлам, документам, заметкам и т.д.

Состав подписки: все инструменты в одном месте

Яндекс 360 премиум доступен при оформлении одной из трех подписок – минимальная стоимость от 100 рублей/месяц. При оформлении базовый размер хранилища увеличится на 1+ ТБ. А чтобы ваши коллеги и партнеры всегда вас замечали – получите уникальный адрес электронной почты. Остальные сервисы по работе с данными и файлами всегда будут без рекламы, чтобы ничто не отвлекало от важных дел.

Не важно, какие риски могут быть с рабочим устройством – все документы всегда будут в сохранности. Все файлы автоматически сохраняются в облачном хранилище и синхронизируются между устройствами. А при случайном удалении – будет целый месяц на восстановление.

Плюсы для пользователя:

  • Безлимитный трафик на фото и видео с телефона
  • Защита от случайного удаления
  • Никакой рекламной интеграции
  • Возможность подключить к подписке до 8 человек с тарифом «Семейный»
  • Поддержка сервисов в одном продукте: карты, транспорт, погода, музыка, такси, переводчик и т.д.
  • Возможность применения скидочных промокодов

Промокоды Яндекс 360 на подписку

Промокод на подписку Yandex 360: где можно получить

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