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Знание языков откроет перед вами широкие возможности в образовании, бизнесе, карьере, и даже в культуре. Школа иностранных языков YES научит вас всем необходимым навыкам для свободного общения.
О школе
Сеть школ предоставляет услуги по обучению английскому, немецкому, китайскому, японскому и т.д. по нормам международных стандартов. Курсы проводятся квалифицированными преподавателями по уникальным авторским методикам.
Выгода для клиентов:
- Пробное занятие – бесплатно
- Регулярные акции и купон на скидку
- Наличие лицензии на образовательную деятельность
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