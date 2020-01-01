Промокоды YOOX | Ноябрь 2020
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Требуется ввод промо-кода; Акция распространяется на определенную группу товаров (не ... Подробнее > распространяется на Носки, Подарочные карты и Подарочную упаковку); Акция доступна для всех клиентов магазина; Акция доступна без ограничений по сумме заказа Суммарная скидка при применении всех скидок и промо-кода не может превышать 80% < Скрыть
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Об интернет-магазине YOOX (ЙОКС)
Мультибрендовый интернет магазин Yoox com – итальянская компания, специализирующая по продаже качественных товаров, созданную известными дизайнерами.
В магазине можно отыскать:
- Модную одежду, обувь для всей семьи;
- Ювелирные украшения, акссесуары и сумки;
- Оригинальные предметы интерьера и искусства.
Магазин предоставляет постоянные бонусы, акции и распродажи интернет магазина Yoox com на уникальные дизайнерские товары. А сэкономить еще больше, можно использовать коды и промокоды Yoox.
Как применить промокод и код Yoox
После выбора товара в интернет магазине, на сайте БериБай подобрать купон Yoox, скопировать код и вставить в предназначенное поле при оформлении покупки и скидка Ваша.
Используйте промокод и получайте брендовые вещи со скидкой! А также участвовать в таких событиях как Киберпонедельник и Черная пятница Yoox.
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