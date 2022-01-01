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YOU store: интернет-магазин практичной моды
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О компании
Одежда YOU store – это отечественная компания, с 2017 года удивляющая интересным сочетанием функциональности и яркости. Помимо базовых вещей, здесь можно подобрать креативные варианты из шерсти, кашемира, хлопка и др.
Главные плюсы для покупателей:
- Короткие сроки пошива и быстрая доставка по России
- Отличные лекала – вещи идеально садятся по фигуре
- Оптимальные цены и неизменно высокое качество тканей
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