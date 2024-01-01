Интересна профессия графический дизайнер, но вы не знаете, с чего начать и где обучиться дизайну с нуля? Обратите внимание на платформу Никиты Юдаева. Здесь вы найдете курсы веб-дизайна и подберете обучение с нуля.

О платформе

Основателем данной площадки является Никита Юдаев. С 2020 года он вместе с командой обучает актуальным и высокооплачиваемым профессиям. Никита более 6 лет развивается в этом направлении, также он запустил несколько бизнесов в сфере дизайн-индустрии, которые приносят более 10 млн. рублей в месяц.

На сайте Юдаев курсы по дизайну успешно окончили 7 000+ выпускников. Площадка также организовывает бесплатные мероприятия, например, доступен в Yudaev school бесплатный курс по дизайну, который посетило 150+ тыс. участников. Бесплатный курс от Юдаев дает возможность познакомиться с профессией и собрать портфолио из 4 работ.

Почему стоит пройти в Юдаев обучение

Юдаев курс по веб-дизайну и графическому дизайну выпускает настоящих профессионалов, на которых всегда будет спрос у клиентов. Программы составлены так, чтобы после прохождения программы вы стали уверенным специалистом, который сможет зарабатывать от 60 тыс. рублей и выше. Вас ждет порядка 150 лекций о дизайне сайтов, интерфейсов, маркетинге и не только.

Yudaev school курс поможет освоить новую специальность с самых азов до профессионала. Ученикам гарантируют трудоустройство, а также предлагают грант до 15 тыс. рублей.

Преимущества: