Промокоды Yudaev School | Май 2024
Промокоды Yudaev.School — не бойтесь расширять горизонты
Интересна профессия графический дизайнер, но вы не знаете, с чего начать и где обучиться дизайну с нуля? Обратите внимание на платформу Никиты Юдаева. Здесь вы найдете курсы веб-дизайна и подберете обучение с нуля.
О платформе
Основателем данной площадки является Никита Юдаев. С 2020 года он вместе с командой обучает актуальным и высокооплачиваемым профессиям. Никита более 6 лет развивается в этом направлении, также он запустил несколько бизнесов в сфере дизайн-индустрии, которые приносят более 10 млн. рублей в месяц.
На сайте Юдаев курсы по дизайну успешно окончили 7 000+ выпускников. Площадка также организовывает бесплатные мероприятия, например, доступен в Yudaev school бесплатный курс по дизайну, который посетило 150+ тыс. участников. Бесплатный курс от Юдаев дает возможность познакомиться с профессией и собрать портфолио из 4 работ.
Почему стоит пройти в Юдаев обучение
Юдаев курс по веб-дизайну и графическому дизайну выпускает настоящих профессионалов, на которых всегда будет спрос у клиентов. Программы составлены так, чтобы после прохождения программы вы стали уверенным специалистом, который сможет зарабатывать от 60 тыс. рублей и выше. Вас ждет порядка 150 лекций о дизайне сайтов, интерфейсов, маркетинге и не только.
Yudaev school курс поможет освоить новую специальность с самых азов до профессионала. Ученикам гарантируют трудоустройство, а также предлагают грант до 15 тыс. рублей.
Преимущества:
- 100% возврат денежных средств, если не найдете работу
- До 12 месяцев обучения с наставником
- Стажировка на проектах студии
- Более 20 качественных работ в портфолио
- Подойдет как новичкам, так и тем, кто хочет улучшить свои навыки
- Поддержка карьерного центра на протяжении всего обучения
Промокоды Yudaev.school — научись создавать шедевры с выгодой
На платформе-агрегаторе BeriBuy регулярно публикуются промокоды Yudaevschool. Если вы давно хотели освоить новую отрасль, но по каким-то причинам откладывали, то сейчас — самое время. Не упустите возможность по промокоду приобрести крутые навыки и высокооплачиваемую должность за 9 месяцев. Обязательно используйте купон на скидку при покупке, чтобы сэкономить.
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