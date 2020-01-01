Всемирно известный французский бренд Yves Saint Laurent открылся миру в 1961 году, когда модельер Ив Сен-Лоран с напарником Пьером Берже основали крупный дом моды. Начав активно развиваться, уже через 10 лет создатели презентовали миру первые духи от этого бренда – Rive Gauche. А в 1987 году бренд выкупил солидную компанию Charles of the Ritz с крупным парфюмерным бизнесом. С тех пор, помимо модных показов и выпуска стильных коллекций, началось активное развитие направления парфюмерии и косметики от Yves Saint Laurent.

Сегодня огромным спросом пользуется интернет-магазин данной марки с возможностью побаловать себя изысканным качеством и натуральными ингредиентами косметики. Многие покупатели отмечают, что Ив Сен-Лоран - интернет магазин косметики для любящих себя, ведь это качественная продукция, где продумано всё от натурального состава до стильной упаковки.

Что предложено покупателям – бесконечный ассортимент

Как любой уважающий себя дорогой бренд, Ив Сен-Лоран - интернет магазин косметики, радующий своих покупателей регулярно пополняемым ассортиментом косметики, уходовых средств и парфюмерии. Отдельно выделенный раздел на сайте – это эксклюзив, где можно подобрать для себя ограниченные коллекции и редкие линейки продукции. К примеру, особой популярностью сейчас пользуется матовая помада с невесомой текстурой ROUGE PUR COUTURE THE SLIM SHEER MATTE, которая не сушит губы и идеально держится на протяжении дня. В список эксклюзивной продукции также попал уникальный крем для сухой кожи лица OR ROUGE CRÈME RICHE с экстрактом шафрана для интенсивного восстановления и насыщенного питания, обладающий дополнительно антивозрастным эффектом.

Широкий выбор в интернет-маркете удобно разделен по следующим категориям:

Для лица – консилеры, корректоры, тональный крем, кушоны;



Для глаз – тени, подводки, тушь, карандаши для глаз и бровей;



Для губ – помады, блески, карандаши, лаки, бальзамы;



Парфюмерия – мужские и женские ароматы, туалетная вода;



Уход – тоники, лосьоны, сыворотки и крема.

Отдельное внимание стоит уделить в интернет-маркете разделу с новинками от популярного бренда. Сюда попадают недавно вышедшие ароматы, новинки ухода и макияжа. Каждое средство обязательно дополнено наглядным фото, описанием и составом, чтобы покупатель мог без труда сравнивать разные косметические средства и определиться с заказом. Среди последних новинок – омолаживающая сыворотка PURE SHOTS LINES AWAY, моно-тени SEQUIN CRUSH и парфюмерная вода VESTIAIRE ATLAS GARDEN с цветочно-восточным ароматом и легкими нотами нероли, амброксана и флердоранжа.