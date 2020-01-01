Промокоды Yves Saint Laurent | Ноябрь 2020
Идеальная косметика и парфюмерия Yves Saint Laurent: побалуйте себя с выгодой
Всемирно известный французский бренд Yves Saint Laurent открылся миру в 1961 году, когда модельер Ив Сен-Лоран с напарником Пьером Берже основали крупный дом моды. Начав активно развиваться, уже через 10 лет создатели презентовали миру первые духи от этого бренда – Rive Gauche. А в 1987 году бренд выкупил солидную компанию Charles of the Ritz с крупным парфюмерным бизнесом. С тех пор, помимо модных показов и выпуска стильных коллекций, началось активное развитие направления парфюмерии и косметики от Yves Saint Laurent.
Сегодня огромным спросом пользуется интернет-магазин данной марки с возможностью побаловать себя изысканным качеством и натуральными ингредиентами косметики. Многие покупатели отмечают, что Ив Сен-Лоран - интернет магазин косметики для любящих себя, ведь это качественная продукция, где продумано всё от натурального состава до стильной упаковки.
Что предложено покупателям – бесконечный ассортимент
Как любой уважающий себя дорогой бренд, Ив Сен-Лоран - интернет магазин косметики, радующий своих покупателей регулярно пополняемым ассортиментом косметики, уходовых средств и парфюмерии. Отдельно выделенный раздел на сайте – это эксклюзив, где можно подобрать для себя ограниченные коллекции и редкие линейки продукции. К примеру, особой популярностью сейчас пользуется матовая помада с невесомой текстурой ROUGE PUR COUTURE THE SLIM SHEER MATTE, которая не сушит губы и идеально держится на протяжении дня. В список эксклюзивной продукции также попал уникальный крем для сухой кожи лица OR ROUGE CRÈME RICHE с экстрактом шафрана для интенсивного восстановления и насыщенного питания, обладающий дополнительно антивозрастным эффектом.
Широкий выбор в интернет-маркете удобно разделен по следующим категориям:
- Для лица – консилеры, корректоры, тональный крем, кушоны;
- Для глаз – тени, подводки, тушь, карандаши для глаз и бровей;
- Для губ – помады, блески, карандаши, лаки, бальзамы;
- Парфюмерия – мужские и женские ароматы, туалетная вода;
- Уход – тоники, лосьоны, сыворотки и крема.
Отдельное внимание стоит уделить в интернет-маркете разделу с новинками от популярного бренда. Сюда попадают недавно вышедшие ароматы, новинки ухода и макияжа. Каждое средство обязательно дополнено наглядным фото, описанием и составом, чтобы покупатель мог без труда сравнивать разные косметические средства и определиться с заказом. Среди последних новинок – омолаживающая сыворотка PURE SHOTS LINES AWAY, моно-тени SEQUIN CRUSH и парфюмерная вода VESTIAIRE ATLAS GARDEN с цветочно-восточным ароматом и легкими нотами нероли, амброксана и флердоранжа.
Как и для чего использовать промокод yves saint Laurent
Если вы любите экономить на покупках и получать приятные подарки, стоит заглянуть на специальный сервис Beribuy и в каталоге магазинов найти для Ив Сен-Лоран промокод. Это буквенный код, который достаточно вставить в особую строчку при оформлении заказа, чтобы вы получили скидку либо определенный подарок к заказу.
Также при помощи данного сервиса с каждой покупки косметики или парфюмерии в магазине Yves Saint Laurent вы сможете получать денежный кэшбэк. Достаточно перейти с сайта БериБай по ссылке в магазин, обычным образом сделать интернет-заказ и вскоре часть денег вернется на ваш счет. Их можно вывести на карту, электронный кошелек или баланс мобильного.
Уникальные преимущества магазина Yves Saint Laurent для покупателей
Помимо возможности использовать выгодный купон, yves saint Laurent также любит баловать своих покупателей, устраивая постоянные распродажи и акции на выборочные категории продукции. На сайте французского интернет-магазина под акционные косметические товары выделен отдельный раздел – здесь вы подберете не только любимые товары, на которые действуют скидки, но и сможете получить миниатюру парфюмерной воды Black Opium в подарок при покупке любой понравившейся помады с эко-глиттером, или же можете выбрать бесплатную доставку при оформлении вашего заказа, использовав секретный код.
Также французский бренд участвует в крупной акции «Аэрофлот Бонус»: туристы, летающие самолетами данной авиакомпании, накапливают особые бонусные мили за каждый перелет. Именно эти бонусы можно получить за совершенные покупки в магазине Yves Saint Laurent, для этого при оформлении заказа достаточно указать номер участника программы «Аэрофлот Бонус». Мили начисляются в период до 30 дней, после чего ими можно спокойно пользоваться для получения выгодной скидки на следующие полеты.
Побалуйте себя новыми косметическими продуктами от всемирно известного бренда Yves Saint Laurent, предварительно подобрав через сервис БериБай промокод. Тогда ваше приобретение не только принесет приятные эмоции от пополнения вашей косметички качественной продукцией, но и позволит приятно сэкономить и даже получить неплохой денежный кэшбэк, который можно потратить на новые покупки!
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