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Промокоды ZONE 51 | Май 2023

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Зона 51: интернет-магазин игровой периферии

Получить максимум удовольствия от гейминга поможет выбор компьютерной мебели и девайсов высочайшего качества исполнения. Высокоточное производство, доступные цены и широкий ассортимент – выберите все, что нужно для комфортной игры.

О магазине

Более 11 лет компания занимается продажей компьютерной периферии от проверенных производителей. В каталоге представлены распространённые товары, необходимые каждому геймеру: гарнитуры, мышки, аксессуары, а также мебель: стол и игровое кресло ZONE 51. Сегодня магазин входит в ТОП-5 брендов по продаже кресел.

Вся предлагаемая продукция проходит тщательный контроль на качество изготовления и условия эксплуатации – в обязательном порядке проверяются все подвижные и статичные элементы в условиях, приближенным к реальным.

Ключевые преимущества для клиента:

  • Доставка по РФ, Беларуси и Казахстану
  • Служба поддержки 24/7
  • Доступнее цены
  • Гарантия на весь ассортимент

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