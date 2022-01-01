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Купоны Забирай и промокоды | Октябрь 2022

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Купоны Забирай: нужная сумма прямо на карту

В срочных вопросах не всегда есть время и смысл обращаться в банк – особенно, если требуется небольшая сумма и на короткий срок. На помощь придет МКК Забирай, где можно оформить микрозайм в онлайн режиме.

О компании

Микрофинансовая организация Zabiray работает по всей территории России, входя в Государственный реестр МФО и соблюдая действующее законодательство. Здесь каждый может получить от 1500 до 15000 рублей на срок от 5 до 30 дней, ответ по заявке будет дан всего через 1 минуту – при этом не требуется собирать какие-либо справки или искать поручителей. В Zabiray займ онлайн на карту мгновенно можно получить без официального места работы, с низким уровнем заработка, с плохой кредитной историей и не только.

Требования к будущим заемщикам организации предъявляются несложные:

  • Возраст от 20 до 75 лет
  • Наличие паспорта РФ и российского гражданства
  • Карта МИР, Visa или MasterCard, телефон и электронная почта

Zabiray займ

Важные дополнительные моменты

Также онлайн-заявка может потребовать прикрепление вашего фото для подтверждения личности. Процентная ставка устанавливается каждому клиенту индивидуально и составляет всего около 1% в день. Получить деньги можно только на карту, а гасить микрозайм Забирай можно картой на сайте, либо банковским переводом на реквизиты компании.

Если вы понимаете, что не успеваете оплатить задолженность вовремя, компания предоставляет услугу продления через личный кабинет клиента. Срок продления может составлять любое количество дней, но не более срока открытого займа. Оплатить при этом нужно будет только задолженность по процентам. Дополнительное соглашение к договору при этом нужно будет подписать кодом из смс-сообщения. С подобной услугой вы не испортите свою кредитную историю и не получите штрафные санкции!

Промокоды Забирай – ваш секрет персональных условий

Если вы предпочитаете не упускать экономию – обязательно забирайте на проверенном сайте BeriBuy актуальный купон на скидку. Здесь все коды актуализируются ежедневно, поэтому вы можете смело ими пользоваться, оформляя на сайте Забирай займ на карту без отказа, и получать сниженную процентную ставку или дополнительную сумму сверх одобренной. Пользоваться подобными комбинациями можно как на первый заем, так и на повторные – сервис BeriBuy поможет найти выгодные варианты для каждого!

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