Если внезапно возникла финансовая необходимость, а средств не хватает, можно оформить быстрый кредит онлайн. Многие люди сталкиваются с ситуациями, когда требуется дополнительная поддержка для решения различных проблем или срочных потребностей. Микрозаймы являются одним из способов быстро получить нужные средства и решить временные денежные затруднения. Данная МФК выдает займы с низким процентом и под любые нужды, а с промокодом доступны персональные условия оформления.

О компании

Данная платформа — самый оперативный сервис предоставления микрозаймов. Она относится к бренду ООО МФК «ЭкспрессДеньги». Фирма имеет все необходимые свидетельства для осуществления своей деятельности, а также является членом СРО «МиР» с 2021 года. Площадка предлагает самые низкие процентные ставки на рынке МФО. А для новых клиентов — первые займы без процентов до 30 дней.

Как оформить и закрыть кредит

Вы можете подать заявку, не выходя из дома и в любое удобное для вас время. Чтобы получить деньги ЗАЁМ.РУ, вы должны быть совершеннолетним гражданином РФ. Вы можете взять кредит даже с плохой кредитной историей. Из документов понадобится только паспорт.

После регистрации на сайте и заполнения заявления на ЗАЁМ.РУ, мгновенно на карту поступит необходимая сумма, при этом не нужны дополнительные документы или поручители.

Погасить ЗАЁМ.РУ вы можете на сайте платформы или через ПАО «СБЕРБАНК» на расчетный счет общества. А если не получается вернуть деньги в срок, предоставляется возможность продлить договор до 300 дней без штрафов и без оплаты. Также, если вы оплачиваете всю сумму вовремя, вам вернут 10% от выплаченных процентов деньгами на вашу карту.

Преимущества: