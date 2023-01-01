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Промокоды Заготовщик (Zagotovshik) | Сентябрь 2023

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О компании

Организация производит и продает оборудование для дома, туризма и кемпинга более 6 лет. Интернет-магазин домашний Заготовщик предлагает более чем 10 000 различных изделий для приготовления овощей, фруктов, мяса, ягод, напитков и т.д. Торопитесь купить самогонный аппарат, пресс, коптильню, автоклав домашний Заготовщик в пару кликов.

Преимущества для клиента:

  • Доставка с завода
  • Продажа напрямую без посредников
  • Прием заказов 24/7

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