Промокоды Заготовщик (Zagotovshik) | Сентябрь 2023
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О компании
Организация производит и продает оборудование для дома, туризма и кемпинга более 6 лет. Интернет-магазин домашний Заготовщик предлагает более чем 10 000 различных изделий для приготовления овощей, фруктов, мяса, ягод, напитков и т.д. Торопитесь купить самогонный аппарат, пресс, коптильню, автоклав домашний Заготовщик в пару кликов.
Преимущества для клиента:
- Доставка с завода
- Продажа напрямую без посредников
- Прием заказов 24/7
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