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О компании

МФО Займ в руки – проект, сделанный исключительно для максимального комфорта. Достаточно заполнить небольшую онлайн-заявку и получить одобрение. Зачисление происходит на карту любого банка РФ, переводом на счет или на Яндекс Деньги.

Выгода для клиента:

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  • Перевод через 5 минут

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