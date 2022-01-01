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Промокоды Займиго (Zaymigo) | Сентябрь 2022

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Займиго: займ на карту, не выходя из дома

Когда деньги нужны срочно и в небольшом объеме, нет смысла идти в банк. При помощи онлайн-платформы Займиго взять займ на карту без отказа можно буквально за несколько минут!

О компании

С 2013 года МФК Zaymigo предоставляет возможность оформить микрозайм для физических лиц, работая строго в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день организация успешно выдала кредит более, чем 7 миллионам человек – процент одобрения составляет 98%.

В Займиго займ на карту онлайн оформляется на следующих условиях:

  • Первая доступная сумма - от 4 до 15 тысяч рублей на срок до 30 дней
  • Возможность применить промокод на первый займ
  • При повторных обращениях – до 30 тысяч рублей
  • Процентная ставка до 1% в день

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Чем привлекательны коды для клиентов

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Промокод Zaymigo

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