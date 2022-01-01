Промокоды Займиго (Zaymigo) | Сентябрь 2022
Займиго: займ на карту, не выходя из дома
Когда деньги нужны срочно и в небольшом объеме, нет смысла идти в банк. При помощи онлайн-платформы Займиго взять займ на карту без отказа можно буквально за несколько минут!
О компании
С 2013 года МФК Zaymigo предоставляет возможность оформить микрозайм для физических лиц, работая строго в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день организация успешно выдала кредит более, чем 7 миллионам человек – процент одобрения составляет 98%.
В Займиго займ на карту онлайн оформляется на следующих условиях:
- Первая доступная сумма - от 4 до 15 тысяч рублей на срок до 30 дней
- Возможность применить промокод на первый займ
- При повторных обращениях – до 30 тысяч рублей
- Процентная ставка до 1% в день
Чем привлекательны коды для клиентов
Чтобы получить максимально выгодные условия от МФК, пригодится актуальный промокод Zaymigo. Он представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которую компании создают для повышения лояльности потребителей. Ищите ее на специальном агрегаторе BeriBuy – здесь находятся только действующие промокоды Займиго на скидку – скопируйте самый интересный купон и укажите при подаче онлайн-заявки, чтобы не упустить экономию!
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