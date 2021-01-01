Привычные всем аптеки имеют массу неудобств – это постоянные очереди, отсутствие гарантий на наличие необходимого препарата, да и не всегда есть возможность дойти до аптеки с плохим самочувствием. Это можно оставить в прошлом с появлением сети Здравсити – онлайн-аптеки нового образца, предлагающей клиентам качественное и быстрое обслуживание, а главное, полностью дистанционное. Теперь можно быть уверенным, что все необходимое будет в наличии и по разумной цене. И заказать лекарство с доставкой в аптеку Здравсити можно в любое удобное время, не выходя из дома.

Компания Здравсити в цифрах

Онлайн-аптека Здравсити существует на рынке более 30 лет и за это время имеет массу достижений:

успешное обслуживание клиентов в 81 регионе по всей территории России

более 18 000 российских аптек-партнеров

ассортимент составляет более 39 000 наименований и продолжает регулярно расти

кэшбэк 1% от стоимости любого заказа возвращается баллами, которыми можно рассчитываться при дальнейших покупках. Приглашайте своих друзей и знакомых и получите дополнительно 100 баллов

Здравсити работает напрямую с фирмами-производителями, что исключает накрутку цены и дополнительных оплат при покупке

Сегодня сервис заказа лекарств отвечает всем высоким стандартам качества и постоянно развивается для комфорта своих клиентов.

Ассортимент продукции

Все позиции в каталоге представлены категориями по типу использования, среди них:

лекарственные препараты по назначению врача

биологически-активные добавки (БАДы)

медицинские препараты и медоборудование

гигиенические средства, товары для мам и малышей

косметология

ЗОЖ и здоровое питание

оптика

ортопедические средства

Все необходимое можно приобрести по скидке, используя промокод на скидку Здравсити. Для новых покупателей действует промокод на первый заказ Здравсити. Важно то, что вся продукция проходит обязательную государственную сертификацию и контроль на соответствие качеству и допуску.

Программа «Мое здоровье»

Всем желающим предлагается уникальная возможность принять участие в бонусной программе, где открываются персональные условия на обслуживание и выбор товаров для покупки. Сервис заказа лекарств в аптеку предлагает по программе «Будь здоров» скидку до 70% на более, чем 10 000 наименований товаров из ассортимента. Для оформления достаточно заполнить регистрационные анкеты на сайтах Моездоровье и Здравсити, и получить электронную карту. Для активации привилегий, во время оформления заказа, укажите данные карты и получите ощутимую выгоду.