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Промокоды Зейтун | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин натуральной косметики Zeitun (Зейтун)

Zeitun – это косметика создана из натуральных компонентов разрешенных по строгим правилам в исламе (продукция Халяль).

Свое начало было взято из древнейших арабских рецептур усовершенствованных новыми технологиями. Создавая до сих пор продукцию вручную - поэтому и становится все более популярной в наше время.

 

В ассортимент входит продукция:

  • Для укрепления волос (Разнообразные шампуни, омолаживающие маски, масла укрепляющие корни волос, натуральные средства для окрашивания седины, бальзамы);

  • Для сияния лица (очищающие бальзамы, освежающие маски, масла для бровей и ресниц, крема);

  • Для омолаживания тела (очищающие и восстанавливающие масла, молочко для тела, соль для ванны, крема, дезодоранты);

  • Различные масла для массажа и ароматерапии;

  • Парфюмерия на масленой основе;

  • Праздничные наборы красиво оформленные по стилю бренда.

 

Промокод Зейтун – покупка выгодной косметики

 

При покупке косметики Зейтун используйте купон и вы получаете скидку.

 

А для того, чтобы быть в курсе всех акций Zeitun и событий, как: Киберпонедельник и Черная пятница в Зейтун (Black Friday), регистрация на BeriBuy, то что Вам нужно.

 

 

И не забывайте о кэшбэк - возврата части денег с покупок интернет-магазина Зейтун, которое фиксируется в Личном кабинете BeriBuy.

 

 

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