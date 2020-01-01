Промокоды Зейтун | Ноябрь 2020
Интернет-магазин натуральной косметики Zeitun (Зейтун)
Zeitun – это косметика создана из натуральных компонентов разрешенных по строгим правилам в исламе (продукция Халяль).
Свое начало было взято из древнейших арабских рецептур усовершенствованных новыми технологиями. Создавая до сих пор продукцию вручную - поэтому и становится все более популярной в наше время.
В ассортимент входит продукция:
- Для укрепления волос (Разнообразные шампуни, омолаживающие маски, масла укрепляющие корни волос, натуральные средства для окрашивания седины, бальзамы);
- Для сияния лица (очищающие бальзамы, освежающие маски, масла для бровей и ресниц, крема);
- Для омолаживания тела (очищающие и восстанавливающие масла, молочко для тела, соль для ванны, крема, дезодоранты);
- Различные масла для массажа и ароматерапии;
- Парфюмерия на масленой основе;
- Праздничные наборы красиво оформленные по стилю бренда.
Промокод Зейтун – покупка выгодной косметики
При покупке косметики Зейтун используйте купон и вы получаете скидку.
А для того, чтобы быть в курсе всех акций Zeitun и событий, как: Киберпонедельник и Черная пятница в Зейтун (Black Friday), регистрация на BeriBuy, то что Вам нужно.
И не забывайте о кэшбэк - возврата части денег с покупок интернет-магазина Зейтун, которое фиксируется в Личном кабинете BeriBuy.
Применяй промокод на скидку Зейтун и получай кешбэк – Двойная экономия!
С нами выгодно! Не веришь - Попробуй!
Показать полностью >