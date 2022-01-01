Промокоды ЗЕРОКОДЕР | Июнь 2022
Университет Zerocoder: научитесь зарабатывать в IT-разработке
Зерокодинг – это отличный способ с нуля начать создавать своими силами то, что обычно доверяют разработчикам и отдают за это большие суммы. Обучение от платформы Zerocoder поможет прокачаться на максимум!
О площадке
Зерокодер – это первый в СНГ университет, обучающий в дистанционном формате возможностям самостоятельного заработка в IT-сфере без навыков программирования. Вас научат с минимальными затратами реализовывать и масштабировать то, на что обычно нужны сотни тысяч.
В ассортименте доступны онлайн-курсы по таким темам, как:
- Создание мобильных приложений
- Инструменты для работы на западном рынке
- Разработчик на Bubble и др.
Промокоды Зерокодер – учитесь с хорошей скидкой
Промокоды Zerocoder – отличный способ заплатить меньше за выбранные вебинары. Найти купон на скидку удобно в каталоге надежного сервиса BeriBuy. Забрав подобный купон, вы пройдете курс Зерокодер мобильных приложений или любой другой со скидкой до 30% и даже больше!
Показать полностью >