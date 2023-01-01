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Промокоды Zetta (Зетта) | Апрель 2023

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О компании

Универсальная страховая компания Зетта более 25 лет предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. Финансовая устойчивость многократно отмечена рейтинговым агентством RAEX.

В ассортименте имеются свыше 90 программ для имущества, жизни и здоровья. Автовладельцы могут оформить в Zetta Страхование ОСАГО онлайн, не обращаясь в офис. Купили новый автомобиль – получите полис КАСКО на любой случай утраты или порчи авто. Для собственников недвижимости ипотека будет на самых выгодных условиях. Собираетесь в дальний путь - Зетта Страхование путешественников порадует высоким % выплат.

Преимущества для вас:

  • Наличие сертификации качества
  • Более 1,5 млн. активных договоров
  • Гарантия выплат и прозрачные условия

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