Промокоды Zetta (Зетта) | Апрель 2023
Надежная защита в любых решениях
Жить полноценно и иметь гарантии поможет страхование в надежной компании, проверенной временем и отзывами многочисленных клиентов. Оформите договор и обеспечьте себе уверенность в завтрашнем дне.
О компании
Универсальная страховая компания Зетта более 25 лет предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. Финансовая устойчивость многократно отмечена рейтинговым агентством RAEX.
В ассортименте имеются свыше 90 программ для имущества, жизни и здоровья. Автовладельцы могут оформить в Zetta Страхование ОСАГО онлайн, не обращаясь в офис. Купили новый автомобиль – получите полис КАСКО на любой случай утраты или порчи авто. Для собственников недвижимости ипотека будет на самых выгодных условиях. Собираетесь в дальний путь - Зетта Страхование путешественников порадует высоким % выплат.
Преимущества для вас:
- Наличие сертификации качества
- Более 1,5 млн. активных договоров
- Гарантия выплат и прозрачные условия
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