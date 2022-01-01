Повысить квалификацию, получить дополнительное образование или подтянуть знания в профессии сегодня можно даже в домашних условиях. Доверившись порталу Znanio, можно обучаться онлайн, получая не только теорию, но и множество полезной практики.

Информация о компании

Платформа Знанио работает на образовательном рынке более 11 лет, объединив на одном сайте более 1 млн педагогов и 5 млн учеников. Здесь можно получить новые знания по любому из общеобразовательных предметов (от русской литературы до физики), а также из сферы педагогики (дефектология, классное руководство, социальная работа и др). Здесь любые учителя и педагоги могут в режиме онлайн прокачать свои профессиональные навыки, при этом для зачисления не требуется отправка документов о прошлом образовании. Итоговый документ об образовании соответствует государственным стандартам.

Каждого студента этой дистанционной площадки ждут:

Образовательные новости и статьи

Полезные практикумы и лекции

Различные конкурсы и олимпиады от Знанио

Возможность собственных публикаций в СМИ

Прохождение аттестаций и сертификаций

Среди наиболее востребованных онлайн-направлений обучения - курсы классных руководителей, подобрать которые можно по цене всего от 625 рублей за один курс повышения квалификации, либо от 1950 рублей за курсы переподготовки. Также часто ищут в Знанио дистанционные курсы повышения квалификации для учителей – они доступны по цене от 385 рублей.