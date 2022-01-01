Промокоды Знанио (Znanio) | Апрель 2022
Знанио: образовательный портал для педагогов и учеников
Повысить квалификацию, получить дополнительное образование или подтянуть знания в профессии сегодня можно даже в домашних условиях. Доверившись порталу Znanio, можно обучаться онлайн, получая не только теорию, но и множество полезной практики.
Информация о компании
Платформа Знанио работает на образовательном рынке более 11 лет, объединив на одном сайте более 1 млн педагогов и 5 млн учеников. Здесь можно получить новые знания по любому из общеобразовательных предметов (от русской литературы до физики), а также из сферы педагогики (дефектология, классное руководство, социальная работа и др). Здесь любые учителя и педагоги могут в режиме онлайн прокачать свои профессиональные навыки, при этом для зачисления не требуется отправка документов о прошлом образовании. Итоговый документ об образовании соответствует государственным стандартам.
Каждого студента этой дистанционной площадки ждут:
- Образовательные новости и статьи
- Полезные практикумы и лекции
- Различные конкурсы и олимпиады от Знанио
- Возможность собственных публикаций в СМИ
- Прохождение аттестаций и сертификаций
Среди наиболее востребованных онлайн-направлений обучения - курсы классных руководителей, подобрать которые можно по цене всего от 625 рублей за один курс повышения квалификации, либо от 1950 рублей за курсы переподготовки. Также часто ищут в Знанио дистанционные курсы повышения квалификации для учителей – они доступны по цене от 385 рублей.
Как получить скидку, используя промокоды Знанио
Промокод Znanio представляет собой комбинацию символов и используется для поддержания интереса у клиентов. Промокод дает выгодную скидку, если указать его при оформлении заказа. Для площадки Знанио найти подобный купон на скидку легко можно на проверенном сервисе BeriBuy. Копируйте самый интересный код из всех представленных (на BeriBuy публикуются только актуальные купоны) и используйте перед оплатой выбранного обучения в Знанио. Поскольку все купоны ограничены по сроку действия, на BeriBuy вы найдете только те, которые работают в данный момент.
Знанио ru - образовательный портал, с которым вы быстро найдете идеально подходящие дистанционные курсы повышения квалификации для педагогов, переподготовку и многое другое. Используйте промокоды от BeriBuy и учитесь выгодно и экономно!
Показать полностью >