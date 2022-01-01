Главная > Все магазины > Знанио
Перейти в магазин

Промокоды Знанио (Znanio) | Апрель 2022

Промокоды похожих магазинов
Скидка 45% на все курсы Skillfactory
Показать код
******
Выбирайте курс со скидкой до 40%. Все пользуются промокодом на скидку, применяйте и вы
Скидка -5% по промокоду на все курсы
Показать код
******
Акция распространяется на все Курсы, Профессии и Видеомодули, Акция доступна для всех клиентов ... Подробнее > магазина; Акция доступна без ограничений по сумме заказа; Не суммируется по другим предложениям/скидками. Скрыть
СКИДКА 5% на заказы свыше 500 €
Показать код
******
Экспресс-подготовка к ЕГЭ и ОГЭ - всего 1,5 месяца +Подарок!
Показать скидку
Получите всю программу для успешной сдачи экзамена за 45 дней! Курс подходит для учеников 9-11 ... Подробнее > классов. На выбор доступно 3 варианта тарифов (с куратором и без него). Также получаете курс «Предбанник» в подарок. Возврат средств за обучение, если ЕГЭ сдан ниже, чем на 80+ баллов! Скрыть
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня!
Показать скидку
Что получит ваш ребенок от занятий: ценный опыт разработки, развитие креативного мышления для ... Подробнее > решения нестандартных задач, повышение успеваемости в школе, доводить начатое до конца, развитие усидчивости, внимательности, логики и системного мышления, освоение востребованных цифровых навыков и знакомство с перспективными профессиями, создаст собственное профессионально портфолио Скрыть
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня +Гарантия трудоустройства!
Показать скидку
Не упустите возможность сэкономить!
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня!
Показать скидку
Не теряйте шанса сэкономить!
SALE до 50%! Актуальные акции на Сегодня!
Показать скидку
Покупай когда выгодно!
SALE до 30%! Cкидки на Сегодня! +Час практики со специалистом
Показать скидку
Не упустите возможность сэкономить!
SALE до 30%! Актуальные акции на Сегодня +Гид по направлениям в IT
Показать скидку
Не упустите возможность сэкономить!
Похожие магазины
Skillbox
Нетология
Умскул
SkillFactory
Международная Школа Профессий
КЭСПА
Loftschool
Coddy
Geekbuying
Zavtra.Online

Знанио: образовательный портал для педагогов и учеников

Повысить квалификацию, получить дополнительное образование или подтянуть знания в профессии сегодня можно даже в домашних условиях. Доверившись порталу Znanio, можно обучаться онлайн, получая не только теорию, но и множество полезной практики.  

Информация о компании

Платформа Знанио работает на образовательном рынке более 11 лет, объединив на одном сайте более 1 млн педагогов и 5 млн учеников. Здесь можно получить новые знания по любому из общеобразовательных предметов (от русской литературы до физики), а также из сферы педагогики (дефектология, классное руководство, социальная работа и др). Здесь любые учителя и педагоги могут в режиме онлайн прокачать свои профессиональные навыки, при этом для зачисления не требуется отправка документов о прошлом образовании. Итоговый документ об образовании соответствует государственным стандартам.

Каждого студента этой дистанционной площадки ждут:

  • Образовательные новости и статьи
  • Полезные практикумы и лекции
  • Различные конкурсы и олимпиады от Знанио
  • Возможность собственных публикаций в СМИ
  • Прохождение аттестаций и сертификаций

Знанио ru образовательный портал

Среди наиболее востребованных онлайн-направлений обучения - курсы классных руководителей, подобрать которые можно по цене всего от 625 рублей за один курс повышения квалификации, либо от 1950 рублей за курсы переподготовки. Также часто ищут в Знанио дистанционные курсы повышения квалификации для учителей – они доступны по цене от 385 рублей.  

Как получить скидку, используя промокоды Знанио

Промокод Znanio представляет собой комбинацию символов и используется для поддержания интереса у клиентов. Промокод дает выгодную скидку, если указать его при оформлении заказа. Для площадки Знанио найти подобный купон на скидку легко можно на проверенном сервисе BeriBuy. Копируйте самый интересный код из всех представленных (на BeriBuy публикуются только актуальные купоны) и используйте перед оплатой выбранного обучения в Знанио. Поскольку все купоны ограничены по сроку действия, на BeriBuy вы найдете только те, которые работают в данный момент.

Знанио ru - образовательный портал, с которым вы быстро найдете идеально подходящие дистанционные курсы повышения квалификации для педагогов, переподготовку и многое другое. Используйте промокоды от BeriBuy и учитесь выгодно и экономно!

Znanio промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина