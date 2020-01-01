Zoo Пассаж - это помощник для владельцев домашних животных. Товары разделены на несколько категорий:

Многие люди воспринимают питомцев как членов семьи. А для любимых существ хочется создать идеальные условия жизни. Сотрудники зоомагазина Зоопассаж тоже любят домашних животных, поэтому здесь всегда можно найти, чем порадовать питомца.

Обратите внимание! Есть специальный каталог для хорьков. Таких питомцев редко держат дома, но есть любители этих представителей фауны. Поэтому Зоопассаж - один из немногих магазинов, где можно купить еду и игрушки для этих пушистых хищников.

Основная масса товаров, представленных в интернет-магазине - корма. Найти можно продукцию в любом ценовом диапазоне. Периодически появляются акции с уценкой на продукцию элитных брендов. По качеству такие корма намного более питательные и полезные для здоровья, но не все хозяева могут покупать их без сопутствующих скидок.





Если владелец заботиться о состоянии домашнего животного, то он будет выбирать качественные корма Royal Canin, Purina и аналогичные. Кэшбек-сервис поможет сделать такие покупки менее затратными для кошелька.

Акции, промокоды на скидку и кэшбэк

В интернет-магазине Зоопассаж постоянно действует несколько акций на продукцию. Размер скидки и категория товаров периодически меняется. Поэтому если на корм нужного производителя нет специальной скидки, на нашем сайте можно получить промокод Зоопассаж и воспользоваться скидкой сразу на все товары в чеке.





Количество кодов купонов ограничено, но зарегистрированные пользователи всегда могут вернуть часть потраченных денег в виде кэшбэка от Зоопассажа. Он начисляется вне зависимости от проводимых акций и распродаж.

Также магазин Зоопассаж участвует в предпраздничных акциях - КиберПонедельник и Черная Пятница. В эти дни покупатели получают множество дополнительных бонусов, а размер скидки увеличивается до невероятных размеров. Узнать о подобных больших акциях или найти промокод Zoopassage могут все пользователи нашего кешбек-сервиса.