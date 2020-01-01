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Промокоды Зоопассаж | Ноябрь 2020

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Зоопассаж - скидки и распродажи для друзей наших меньших

Многие люди воспринимают питомцев как членов семьи. А для любимых существ хочется создать идеальные условия жизни. Сотрудники зоомагазина Зоопассаж тоже любят домашних животных, поэтому здесь всегда можно найти, чем порадовать питомца.


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Ассортимент и качество

 

 

Zoo Пассаж - это помощник для владельцев домашних животных. Товары разделены на несколько категорий:

 

  • для собак;

  • кошек;

  • грызунов;

  • рептилий;

  • птиц;

  • рыб;

  • хорьков.


    •  

 

Обратите внимание! Есть специальный каталог для хорьков. Таких питомцев редко держат дома, но есть любители этих представителей фауны. Поэтому Зоопассаж - один из немногих магазинов, где можно купить еду и игрушки для этих пушистых хищников.

 

Основная масса товаров, представленных в интернет-магазине - корма. Найти можно продукцию в любом ценовом диапазоне. Периодически появляются акции с уценкой на продукцию элитных брендов. По качеству такие корма намного более питательные и полезные для здоровья, но не все хозяева могут покупать их без сопутствующих скидок.


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Если владелец заботиться о состоянии домашнего животного, то он будет выбирать качественные корма Royal Canin, Purina и аналогичные. Кэшбек-сервис поможет сделать такие покупки менее затратными для кошелька.

 

 

 

Акции, промокоды на скидку и кэшбэк

 

В интернет-магазине Зоопассаж постоянно действует несколько акций на продукцию. Размер скидки и категория товаров периодически меняется. Поэтому если на корм нужного производителя нет специальной скидки, на нашем сайте можно получить промокод Зоопассаж и воспользоваться скидкой сразу на все товары в чеке.


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Количество кодов купонов ограничено, но зарегистрированные пользователи всегда могут вернуть часть потраченных денег в виде кэшбэка от Зоопассажа. Он начисляется вне зависимости от проводимых акций и распродаж.

 

 

 

Также магазин Зоопассаж участвует в предпраздничных акциях - КиберПонедельник и Черная Пятница. В эти дни покупатели получают множество дополнительных бонусов, а размер скидки увеличивается до невероятных размеров. Узнать о подобных больших акциях или найти промокод Zoopassage могут все пользователи нашего кешбек-сервиса.

 

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