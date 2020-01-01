Промокоды Зоопассаж | Ноябрь 2020
Зоопассаж - скидки и распродажи для друзей наших меньших
Многие люди воспринимают питомцев как членов семьи. А для любимых существ хочется создать идеальные условия жизни. Сотрудники зоомагазина Зоопассаж тоже любят домашних животных, поэтому здесь всегда можно найти, чем порадовать питомца.
Ассортимент и качество
Zoo Пассаж - это помощник для владельцев домашних животных. Товары разделены на несколько категорий:
- для собак;
- кошек;
- грызунов;
- рептилий;
- птиц;
- рыб;
- хорьков.
Обратите внимание! Есть специальный каталог для хорьков. Таких питомцев редко держат дома, но есть любители этих представителей фауны. Поэтому Зоопассаж - один из немногих магазинов, где можно купить еду и игрушки для этих пушистых хищников.
Основная масса товаров, представленных в интернет-магазине - корма. Найти можно продукцию в любом ценовом диапазоне. Периодически появляются акции с уценкой на продукцию элитных брендов. По качеству такие корма намного более питательные и полезные для здоровья, но не все хозяева могут покупать их без сопутствующих скидок.
Если владелец заботиться о состоянии домашнего животного, то он будет выбирать качественные корма Royal Canin, Purina и аналогичные. Кэшбек-сервис поможет сделать такие покупки менее затратными для кошелька.
Акции, промокоды на скидку и кэшбэк
В интернет-магазине Зоопассаж постоянно действует несколько акций на продукцию. Размер скидки и категория товаров периодически меняется. Поэтому если на корм нужного производителя нет специальной скидки, на нашем сайте можно получить промокод Зоопассаж и воспользоваться скидкой сразу на все товары в чеке.
Количество кодов купонов ограничено, но зарегистрированные пользователи всегда могут вернуть часть потраченных денег в виде кэшбэка от Зоопассажа. Он начисляется вне зависимости от проводимых акций и распродаж.
Также магазин Зоопассаж участвует в предпраздничных акциях - КиберПонедельник и Черная Пятница. В эти дни покупатели получают множество дополнительных бонусов, а размер скидки увеличивается до невероятных размеров. Узнать о подобных больших акциях или найти промокод Zoopassage могут все пользователи нашего кешбек-сервиса.
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