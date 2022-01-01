Уход за любимыми домашними питомцами предполагает регулярную покупку корма и витаминов, игрушек, различных средств гигиены. Чтобы не тратить время, все необходимое можно удобно заказывать на сайте zoozavr.ru – интернет-магазин радует огромным ассортиментом не только для кошек и собак, но и для рептилий, грызунов, рыб и птиц.

О компании и ассортименте

Зоозавр – интернет-магазин корма для животных и прочих товаров для питомцев, входящий в группу компаний «Детский мир». Первый магазин розничной сети товаров для животных был открыт в 2018 году в Москве, параллельно с этим была запущена и интернет-площадка. Сегодня в ее каталоге представлено более 6 тысяч товаров для кошек, собак, рептилий и прочих домашних любимцев. Компания сотрудничает с надежными брендами, среди которых Royal Canin, Pro Plan, Brit, Зоогурман, Farmina и др.

В ассортименте онлайн-маркета можно найти:

Корма и лакомства

Все для груминга, ухода и гигиены

Аквариумы и террариумы

Средства ветаптеки

Игрушки, лежанки, переноски

Сегодня в топ популярных товаров вошел сухой корм для стерилизованных кошек Royal Canin. Он не только помогает снизить риск избыточного веса у животного, но и поддерживает здоровье мочевыделительной системы кошки.

Промокод Зоозавр – покупайте экономно

Несмотря на наличие в магазине постоянных акций и распродаж, можно экономить еще больше на обычных покупках. Для этого используйте для маркета Зоозавр промокод на скидку – особую комбинацию с ограниченным сроком действия. Все актуальные промокоды размещаются на надежном сервисе BeriBuy. Использовав на сайте zoozavr промокод, можно получить скидки, бесплатную доставку или подарки к своему заказу. А если вы впервые планируете покупку в магазине Зоозавр, промокод на первый заказ даст наиболее выгодные условия вам, как новому клиенту.