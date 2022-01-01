Промокоды Зоозавр | Январь 2022
Зоозавр: интернет-магазин для животных
Уход за любимыми домашними питомцами предполагает регулярную покупку корма и витаминов, игрушек, различных средств гигиены. Чтобы не тратить время, все необходимое можно удобно заказывать на сайте zoozavr.ru – интернет-магазин радует огромным ассортиментом не только для кошек и собак, но и для рептилий, грызунов, рыб и птиц.
О компании и ассортименте
Зоозавр – интернет-магазин корма для животных и прочих товаров для питомцев, входящий в группу компаний «Детский мир». Первый магазин розничной сети товаров для животных был открыт в 2018 году в Москве, параллельно с этим была запущена и интернет-площадка. Сегодня в ее каталоге представлено более 6 тысяч товаров для кошек, собак, рептилий и прочих домашних любимцев. Компания сотрудничает с надежными брендами, среди которых Royal Canin, Pro Plan, Brit, Зоогурман, Farmina и др.
В ассортименте онлайн-маркета можно найти:
- Корма и лакомства
- Все для груминга, ухода и гигиены
- Аквариумы и террариумы
- Средства ветаптеки
- Игрушки, лежанки, переноски
Сегодня в топ популярных товаров вошел сухой корм для стерилизованных кошек Royal Canin. Он не только помогает снизить риск избыточного веса у животного, но и поддерживает здоровье мочевыделительной системы кошки.
Промокод Зоозавр – покупайте экономно
Несмотря на наличие в магазине постоянных акций и распродаж, можно экономить еще больше на обычных покупках. Для этого используйте для маркета Зоозавр промокод на скидку – особую комбинацию с ограниченным сроком действия. Все актуальные промокоды размещаются на надежном сервисе BeriBuy. Использовав на сайте zoozavr промокод, можно получить скидки, бесплатную доставку или подарки к своему заказу. А если вы впервые планируете покупку в магазине Зоозавр, промокод на первый заказ даст наиболее выгодные условия вам, как новому клиенту.
Удобные сервисы для каждого покупателя
Заботясь о комфорте покупателей, магазин Зоозавр предлагает массу онлайн-сервисов от группы «Детский мир». Среди них – подарочные карты и электронные сертификаты номиналом от 300 до 5000 рублей. Также клиенты могут обзавестись бонусной картой, с которой за каждую покупку будет начисляться от 2 до 5% бонусами. Тратить бонусы можно на свои следующие покупки, оплатить разрешается до 100% от стоимости. При этом на многие покупки можно вместе с картой использовать и купон на скидку Зоозавр (информация об этом указывается в описании промокодов).
С онлайн-маркетом Зоозавр вам не придется тратить время, подбирая нужный корм или поводок. Закажите все необходимое в одном месте с быстрой доставкой прямо на дом. А с промокодами от BeriBuy получится еще и неплохо сберечь домашний бюджет!
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