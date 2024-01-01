Пицца является популярным и удобным вариантом быстрого перекуса или основного блюда. Она подходит для любого времени суток — от завтрака до ужина. Существует множество различных видов, от классических до экзотических. Это позволяет каждому найти свой любимый вкус. Но где найти ту самую, которая поразит в самое сердце? Обратите внимание на Зотман Пицца. Хрустящее тесто и огромный выбор начинок — это все, что нужно для идеального блюда.

О компании

Zotman Pizza — не просто сеть пиццерий, а кулинарный проект, который был воплощен в жизнь знаменитым шеф-поваром Москвы, Дмитрием Зотовым. За несколько лет с момента основания в 2019 году, Zotman Pizza выросла из одного заведения в целую гастрономическую империю. Она состоит не только из офлайн-ресторанов, но и дарк китченов, франшиз и уникальных сотрудничеств.

Каждая пицца — это сочетание традиций и инноваций, где важнейшую роль играет строгость выбора ингредиентов. Площадка уделяет особое внимание сервису, поэтому осуществляется доставка еды на дом, чтобы каждый клиент мог насладиться горячей пиццей в комфортной для него обстановке.

Ассортимент блюд

В Zotman Pizza — вкусное тесто для пиццы по фирменному рецепту. На выбор представлено большое количество вариаций. Например: пеперони, трюфельная с грибами, четыре сыра, Маргарита и не только. К хрустящей корочке вы можете взять любой соус, также доступны прохладительные напитки и даже супы.

Также площадка дает возможность создать свой уникальный рецепт. Вы самостоятельно выбираете, какие ингредиенты хотите видеть в вашем заказе. Обязательно используйте для Зотман Пицца промокод на первый заказ, чтобы сэкономить.

Как в Zotman Pizza заказать доставку

Воспользуйтесь удобством онлайн-заказа на сайте бренда. Просто введите свой адрес, определите зону доставки и ознакомьтесь с широким выбором доступных блюд. Откройте меню, выберите интересующую вас категорию и наполните корзину блюдами по вашему вкусу. Когда вы определитесь с выбором, переходите к оформлению заказа и не упустите возможность использовать купон на скидку.

Следите за обновлениями времени доставки прямо на странице подтверждения заказа, чтобы точно знать, когда заказ будет у вас. Авторизуйтесь в своем аккаунте для быстрого доступа к истории заказов и возможности повторного заказа без лишних задержек.

Преимущества: