Что делать, если срочно нужны деньги, а необходимой суммы нет на руках? Обратите внимание на Зигзаг Моней. Площадка предлагает прозрачные условия без скрытых комиссий и страховок. Если вы не знаете, где можно взять быстрый займ, то это отличный вариант.

О компании

Зигзаг и условиях Площадка предоставляет кредиты под залог транспортного средства. Она имеет свидетельство Центрального Банка России о включении ее в государственный реестр. А также значится членом некоммерческого партнерства СРО «Микрофинансирование и развитие». Это гарантирует профессионализм и ответственность фирмы. Поэтому, если срочно нужны деньги с плохой кредитной историей, вы можете ей доверять.

Чтобы оформить быстрый займ без отказа на карту срочно, вы должны быть гражданином РФ в возрасте от 20 до 65 лет. Чтобы получить в Зигзаг деньги, клиент также должен быть собственником автомобиля.

Какие документы нужны для получения займа

Для одобрения и получения займа под залог ПТС онлайн на карту, заемщику понадобится паспорт, СТС и ПТС. Никаких дополнительных справок не нужно. Сразу после подачи заявки с вами свяжется менеджер. В этот же день приедет представитель для подписания договора и осмотра авто. После этого кредит поступит на ваш счет мгновенно.

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