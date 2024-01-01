Промокоды Zigzag Money | Май 2024
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О компании
Зигзаг и условиях Площадка предоставляет кредиты под залог транспортного средства. Она имеет свидетельство Центрального Банка России о включении ее в государственный реестр. А также значится членом некоммерческого партнерства СРО «Микрофинансирование и развитие». Это гарантирует профессионализм и ответственность фирмы. Поэтому, если срочно нужны деньги с плохой кредитной историей, вы можете ей доверять.
Чтобы оформить быстрый займ без отказа на карту срочно, вы должны быть гражданином РФ в возрасте от 20 до 65 лет. Чтобы получить в Зигзаг деньги, клиент также должен быть собственником автомобиля.
Какие документы нужны для получения займа
Для одобрения и получения займа под залог ПТС онлайн на карту, заемщику понадобится паспорт, СТС и ПТС. Никаких дополнительных справок не нужно. Сразу после подачи заявки с вами свяжется менеджер. В этот же день приедет представитель для подписания договора и осмотра авто. После этого кредит поступит на ваш счет мгновенно.
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- Процентная ставка регулируется Центробанком РФ
- Заявка обрабатывается в течение 5 минут
- 99% вопросов решаются при первом обращении по телефону или встрече с представителем
- Экономия по промокоду
- Автомобиль и ПТС остаются у вас
- Удобный калькулятор кредита на сайте
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