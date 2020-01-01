Как покупать с кэшбэком + используя промокод?

– сервис, который заботиться о вашей интернет-покупки. В чем суть? Покупая товар в интернет-магазине, и используя при этом бесплатные промокоды, заказ фиксируется в Личном кабинете. После покупки и одобрения магазина о товаре, начисляется кэшбэк – возврат части денег от оплаченной суммы за покупку. Выводите деньги на банковскую карту, электронный кошелек, либо на телефон, как вам удобно.

Зачем нам это нужно?

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