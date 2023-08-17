99 баллов, Умскул или Сотка: почему эти школы выбирает большинство – разбираемся в отличиях

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ должна проходить под контролем педагогов, которые ориентируются, как сделать обучение для школьников эффективным и используют современные методики. Данный обзор продемонстрирует, что лучше - школа 99 баллов, Умскул или Сотка, где выгоднее всего заниматься для перспективного зачисления в ВУЗ.

О школах: вводный обзор

Для старта анализа, что лучше, Умскул или Сотка, либо 99 баллов, мы подготовили полезную вводные данные с главными особенностями школ:

Т. Ибрагимов основал компанию Сотка в 2019-м. Лицензированная платформа выступает членом Skolkovo и обучила уже 136 000 школьников, из них - 645 стобалльников, а более 21 тысячи человек получили 80+ баллов на выпускном экзамене. Преподаватели здесь обладают сертификатами ФИПИ и позволяют увидеть настоящий прогресс уже на первых же пробниках экзаменов.

Лицензированная онлайн-школа 99 баллов выпустила более 50 тысяч школьников, работая с 2019 года, основатель – А. Халиуллин. Средний результат ее учеников на ЕГЭ – 85,6 баллов, что выше среднего по России на 23%. При этом свыше 90% учеников здесь сдают ОГЭ на «отлично». IT-платформа школы включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Основанная М. Солдатовым и Д. Даниловым в 2016 году образовательная площадка Умскул работает на основании гослицензии и является резидентом Skolkovo, а также партнером VK. Она подготовила к поступлению уже 200 000 учащихся, из них свыше 34 000 сдали госэкзамен на 90+ и 2367 - стобалльники. Средний балл учеников Умскул на ЕГЭ-2023 – 82,75.

Итак, 3 рассматриваемых школы являются обладателями гослицензии – а значит, после финиша обучения вы сможете оформить налоговый вычет (если официально трудоустроены) и забрать 13% от прайса образовательной программы. Пора разобраться, какая школа лучше и дешевле – Сотка, Умскул или 99 баллов.

Сопоставление пакетов и программ

Запустить обзор логично с того, где и что предлагает освоить каждая учебная платформа:

Сотка помогает готовиться к единому госэкзамену (десять предметов) и основному госэкзамену (11 предметов, среди них - обществознание, биология, информатика, химия и т.п.).

В школе 99 ballov доступны направления подготовки к единому и основному госэкзаменам, а также для десятиклассников.

В школе Умскул предлагается возможность готовиться к основному экзамену для девятиклассников (11-ть предметов) и к госэкзамену для выпускников (десять и тринадцать предметов соответственно). Из отличительных особенностей – есть даже немецкий язык. Также имеется подготовительные олимпиадные курсы (четыре предмета) и обучение для средней школы (5-8 класс, 4 направления – русский язык, математика, история и физика).

Что ж, что все 3 компании подойдут для успешной сдачи экзаменов. Что примечательно: в 99 баллов дополнительно получится обучаться десятиклассникам, а у Umschool присутствуют программы для 5-8 классов и для олимпиады. А вот подготовка к школе и курсы переподготовки отсутствуют.

Анализируем, как проходят занятия

Продолжим выяснять, чем отличительны лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, сравнив, какие образовательные методики используются и как будут выглядеть уроки:

В школе Сотка весь объем знаний (от теории до практики) сосредоточен в рамках одного сайта. Доступ возможен с ноутбука, планшета, телефона с подключением в интернет. Онлайн-образование проходит в виде лекций протяженностью 90-120 минут (в неделю от 2 до 5 занятий) + выдаются методички и рабочие тетради для дополнительного повторения. После каждого урока в школе учащийся выполняет «домашку» с проверкой онлайн-наставником, ошибки разбираются, пока упражнение не будет 100% правильным. Онлайн-наставники также могут ответить на все сложные вопросы, поскольку сами сдали предмет на 90+ баллов. В обучение входит от 1 пробника экзамена в месяц, приближенного к настоящему варианту. В ходе обучения используется масса современных цифровых технологий, включая технологию VR - виртуальной реальности. Также предусмотрены психологические лекции, банк заданий ЕГЭ/ОГЭ, в расширенных тарифах доступны созвоны с наставниками.

На платформе 99 баллов учеба проходит в виде онлайн-вебинаров протяженностью 90-120 минут (в программу входит 8-10 вебинаров). После каждого урока в школе предусмотрено двухуровневое домашнее задание онлайн с интерактивными подсказками (оно проверяется автоматически) + ежемесячно школьник сдает пробный экзамен. Ученикам школы заводят удобные рабочие тетради прямо на платформе, выдаются методические материалы от экспертов для повторения. Имеется банк заданий для прорешивания разных вариантов экзаменов. Также будет индивидуальный куратор, помогающий решать учебные вопросы, и персональный менеджер по вопросам оплаты, расписанию, техническим моментам и др.

В школе Умскул уровень программы будет подобран под текущий уровень знаний ребенка и желаемые баллы. Материал дается на онлайн-занятиях с педагогом и на теоретических цифровых уроках в мастер-группах, при этом все находится в рамках одного сайта. Обучаться предстоит по 2-4 часа в неделю. После каждого урока будут авторские домашние упражнения с отработкой до момента, пока в нем не будет ошибок. Кураторы школы всего за 5 минут поясняют все сложные моменты, если у вас появился вопрос.

В данном вопросе сравнение онлайн школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ демонстрирует: ни в одной из школ не понадобятся дополнительные программы для учебного процесса, всё собрано на одной площадке. При этом отличительная фишка школы Сотка в плане того, как проходит обучение – технология VR, она точно будет поддерживать интерес ребенка к продолжению обучения.

Всё о ваших подарках, скидках и бесплатных материалах

Невзирая на то, что курсы ЕГЭ или ОГЭ в трех сравниваемых школах дают высокие гарантии успешной сдачи экзаменов, каждому родителю и ребенку будет приятно получить дополнительные бесплатные курсы, вебинары или прочие бонусы. Мы выяснили, в чем разница между платформами:

В Сотке при покупке курса дополнительный вы получаете в качестве презента, на нем получится определиться с ВУЗом и разобрать все базовые темы экзамена. Также на данный момент здесь действует крупный розыгрыш среди учеников: за каждый месяц обучения выдается купон, увеличивающий шансы на главный приз – Mercedes C-class. Розыгрыш состоится 15 июля 2024 года.

На сайте школы 99 баллов действует доступ к большому, ежедневно пополняемому банку заданий по экзаменам, чтобы готовиться, когда угодно. Ежемесячно школа выбирает самых успешных учеников и вручает им приятные памятные подарки.

В Умскул действует акция со скидкой 10% на все курсы 2023/3024 учебного года. В неограниченном доступе есть УМ-Журнал с актуальными статьями о выпускном, подборе университета или борьбе с волнением + цифровой учебник с ключевыми школьными тематиками.

Сотка, 99 баллов или Умскул - что лучше выбрать в вопросе бонусов и подарков, решать стоит в зависимости от того, насколько они играют роль для вашего ребенка. Если ему важно получать реальные подарки для поддержания мотивации, будет интересной школа 99 баллов. А если вы любите испытывать удачу – интересной будет учеба в школе Sotka.

Все детали оплаты: сравниваем тарифы и стоимость обучения

99 баллов, Умскул или Сотка - что выбрать, обязательно стоит анализировать и в разрезе ценовой политики. Важно, чтобы учеба не ударила по семейному бюджету, а способы оплаты подходили под ваши текущие финансы:

В Сотке доступна лишь пакетная оплата – вы вносите всего от 3800р сразу за 3-4 предмета. На выбор у школы есть несколько тарифов, отличающихся количеством пробников, добавлением упражнений повышенного уровня и созвонами с наставником. Тариф разрешено заменить когда угодно, сообщив своему наставнику. При оплате подписки сразу на год можно получить скидку до 15%, также возможна оплата на полгода со скидкой до 10%, либо помесячная оплата. Важно: обладатели комбинаций от BeriBuy могут получить повышенные скидки на любой из тарифов.

У школы 99 баллов занятия обойдутся всего от 400р за урок, или около 4000р/мес. На выбор доступно 3 тарифа: Стандарт, Pro и Promax, отличие заключается в количестве пробных экзаменов и других полезных функциях для ребенка, которые содержит каждая программа. Оплата возможна помесячно, либо разом за весь курс. Помимо регулярных акций с приятными скидками, здесь доступна активация купонов от BeriBuy для получения дополнительного снижения стоимости.

В школе Умскул платеж производится только за необходимые предметы в любом количестве. Доступны 3 вариации тарифов: Стандарт, Pro с подключением личного наставника и подготовки персонализированной программы обучения, либо Premium с добавлением персональных практик с куратором и т.п. Стоимость подписки стандарт – всего от 3090р, платеж доступен по месяцам, либо сразу за всё обучение. У школы действует гарантия результата – финансы вернут, если ребенок не получит 80+ на экзамене. Доступны льготы до 10% при покупке сразу нескольких предметов, либо при годовой оплате. При активации комбинаций от БериБай в школе гарантированы повышенные скидки или другие приятные бонусы.

Очевидно, если в Сотке наставник уже входит в приобретаемый базовый пакет, то в Умскул для этого придется выбирать более широкий тариф. Глобальное отличие и в цене: если в Сотке вы платите около 3800 рублей сразу за 3-4 предмета, то у конкурентов аналогичную сумму нужно отдать за подготовку только по 1-му предмету. Зато в Umschool имеется гарантированный возврат денег, если результат не достигнут.

Преподавательский состав – сравниваем квалификацию

Образовательная программа будет проходить эффективнее, если рядом находится опытный наставник. Предлагаем сравнить, какую квалификацию имеют лекторы в каждой онлайн-школе:

В Сотке большинство наставников имеют сертификат «ФИПИ» и являются аттестованными экспертами единого госэкзамена. Каждый репетитор имеет высокие результаты на выпускных экзаменах (свыше 80-90 баллов), выпустился из престижных ВУЗов либо призер олимпиад, имеет опыт преподавания от 6 лет. Ключевая особенность преподавателей заключается в применении уникальных авторских методик, позволяющих подготовиться к экзаменам с любого начального уровня. Согласно статистике, процент выпускников, получивших 80+ баллов, составляет свыше 30% (т.е. из 10 человек каждый третий).

Преподаватели онлайн-школы 99 баллов имеют высокую степень квалификации и достаточный опыт работы: средний стаж - от 6 лет. Все преподаватели имеют высшее профильное образование по направлению, являются участниками олимпиад разного уровня, а также подтверждают свой уровень при личном прохождении аттестации с результатами от 95 баллов. Фишка преподавания – внедрение актуальной и практичной базы знаний и навыков. Среднее значение результатов после обучения здесь - выше среднего показателя по РФ на 23%.

Сайт Умскул предлагает обучение у квалифицированных преподавателей с большим опытом работы и авторскими программами. Наставники – дипломированные специалисты престижных учебных заведений, победители и призеры научных соревнований, конференций и олимпиад, являются авторами уникальных образовательных программ и не только. Средний опыт работы – от 6 лет. Преподаватели выпустили 200 000+ учащихся, из которых 20% имеют 90+ баллов.

Итак, в каждой школе подготовкой занимаются профильные специалисты, имеющие за плечами достаточный опыт преподавания и работы, чтобы подготовить учащегося к экзаменам. Учитывая это в вопросе, какую онлайн-школу выбрать для ЕГЭ либо ОГЭ, вы можете точно не сомневаться в уровне лекторов. Невзирая на то, что гарантированное поступление здесь отсутствует – ребенок получит максимум для успешного поступления.

Допускается ли отмена или перенос занятий

Подбирая дистанционное обучение для школьников, оцените и то, какие курсы лучше выбрать по возможности переносить занятия, если вдруг у ребенка не будет возможности их посетить:

На платформе Сотка пропущенные лекции сохраняются в личном профиле – вы можете просмотреть их записи в любое удобное время.

Фишка школы 99 баллов – составление графика таким образом, чтобы уроки не дублировались по времени и не было надобности переносить занятия. Если же не получается посетить урок, его видеозапись обязательно у вас будет.

В школе Умскул видеозаписи пропущенных уроков сохраняются для просмотра в личном профиле, а непонятные моменты можно адресовать куратору.

Мы видим, что ребенок точно освоит весь положенный ему блок знаний, даже если случайно не посмотрит урок точно в срок. Так что вы можете спокойно выбирать подготовительные курсы к ЕГЭ либо ОГЭ в любой из трех школ - Сотка, Умскул или 99 баллов.

Можно ли бесплатно попробовать лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Продолжаем определяться, что лучше - Сотка или Умскул, или же 99 баллов. Самое время выяснить, можно ли бесплатно повзаимодействовать с каждой из школ, оценить функционал, удобство занятий и не только:

Вводный урок доступен в школе Сотка – на нем вы не только познакомитесь со школой, но и узнаете все особенности проведения обучения, а также специалист расскажет, чем школа сможет помочь именно вашему ребенку.

Во время бесплатного урока от школы 99 баллов вы не только оцените формат обучения, но и сможете подобрать оптимальный тариф – а еще получите небольшой первый презент от школы.

На бесплатной онлайн-консультации от школы Умскул вам помогут подобрать оптимальный курс, а также расскажут, как получить пробное занятие.

Тестовые возможности есть везде, при этом школы Сотка и 99 баллов сразу дают пробное занятие начинающим, а в Umschool сперва понадобится оформить бесплатную консультацию и только на ней вам расскажут, как воспользоваться тестовым уроком.

Выбираем обучение в Сотке

Выбираем обучение в 99 баллов

Выбираем обучение в Умскул

Как сделать онлайн-обучение в школе дешевле: применяем промокоды

Ознакомившись с обзором, вы наверняка уже сделали для себя вывод о том, что лучше - Умскул или 99 баллов, либо Сотка. Не забудьте о возможности оплатить домашнее обучение по интернету с максимальной экономией – для этого достаточно воспользоваться актуальным промокодом от агрегатора БериБай. Найти купон в каталоге получится буквально за мгновение (здесь есть комбинации для каждой из крупных образовательных платформ), а ваша скидка на обучение может достигать 30% и др. Ваш ребенок начнет заниматься в Умскул, учиться в Сотка или в школе Умскул на выгодных условиях и с экономией для семейного бюджета!

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