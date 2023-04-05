Альфа-Банк, Credit Club или Тинькофф: где лучше и быстрее оформить кредит под залог недвижимости

Альфа-Банк, Credit Club или Тинькофф – лучшие варианты, где можно взять кредит под залог недвижимости. Если вы планируете оформить кредит по ставке всего от 3,9% или с разными вариантами недвижимости – обзор поможет разобраться, в какой банк выгоднее подать заявку.

Немного о компаниях

Наш обзор оптимально начать со знакомства с тремя представителями банковского рынка:

Альфа-Банк основан в 1990 году и сегодня является крупнейшим частным банком в РФ, имеющим все обязательные лицензии. ЦБ РФ включил Альфа-Банк в список системно значимых предприятий, из главных достоинств организации – впервые в России эта компания внедрила виртуальные карты для оплаты в интернете, а также стала организаторов первого в РФ размещения биржевых облигаций. Сегодня количество клиентов банка превышает 22 млн.

Credit Club – это основанная в 2012 году платформа цифровых решений для кредитования. Изначально компания была создана как ООО МКК «Магазин кредитов», ее главная специализация – залоговое кредитование, экономическая оценка недвижимости и юридическая проверка объектов залога. Компания числится в реестре Банка России и является участником проекта Сколково. Credit Club разрабатывает инновационные цифровые технологии и помогает клиентам получать займы, автоматизировать бизнес и делать выгодные сбережения. 9 из 10 клиентов рекомендуют Кредит Клаб своим партнерам и знакомым.

Банк Тинькофф основан в 1994 году (изначально как АКБ «Химмашбанк»). Это уникальный банк, у которого нет розничных отделений и крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов. Основная специализация – дебетовые и кредитные карты, банк также запустил собственную платформу «Тинькофф Ипотека», а в 2022 году компания приобрела криптовалютный зарубежный сервис для дальнейшего развития. Официальная лицензия у банка также имеется.

Как мы видим, три банка являются лицензированными – а значит, с ними можно безопасно сотрудничать. Самое время начать сравнивать, что выгоднее: Тинькофф или Альфа-Банк, либо Credit Club.

Всё о размере, процентах и сроках

Если вы намереваетесь оформить кредит под залог квартиры или иной недвижимости, стоит начать свой выбор с того, на какой срок и как много денег готова дать каждая из компаний:

Получить кредит под залог квартиры Credit Club предлагает по ставке всего от 10,7% годовых. При этом доступная сумма – от 200 тысяч до 15 миллионов, воспользоваться деньгами получится на период от 1 до 20 лет.

В Альфа-Банк кредит под залог недвижимости выдается по тарифу от 4% годовых на период от 1 до 10-ти лет. Доступные суммы – от 1 до 15 миллионов руб.

В компании Тинькофф кредит под залог недвижимости реально получить от 200 тысяч до 30 миллионов на период от 1 до 15 лет под 3,9%.

Очевидно, в Кредит Клуб получится взять деньги на самый длительный период, зато Alfa-Bank и Тинькофф предлагают более низкие процентные ставки (отметим, что в Тинькофф ставка может варьироваться от 3,9% до 40%). Продолжим обзор и оценим, какие условия предъявляются к клиентам.

Обязательные условия для клиентов + документы

Конечно же, планируя оформить кредит наличными под залог недвижимости, нужно предварительно узнать, соответствуете ли вы предъявляемым требованиям:

Поскольку Credit Club является платформой-агрегатором, компания выдает кредиты в партнерстве с ведущими банками и лицензированными кредиторами (Дальневосточный банк, Росбанк, МКК «Магазин Кредитов», КПК «Фонд ипотечного кредитования» и др.). Соответственно, конкретные условия по выдаче кредита будут зависеть от того, какие банки дадут вам одобрение: на сайте Credit Club заполняется единая форма и отправляется сразу ко всем партнерским компаниям. В среднем, для получения кредита потребуются 2 документа: паспорт РФ и второй документ на выбор. В некоторых банках, через которые подается заявка на сайте Credit Club, дополнительно запросят справку о доходах либо состоянии зарплатного счета (если вам понадобится сумма свыше 400 тысяч).

В Альфа-Банке необходимо быть гражданином России в возрасте от двадцати одного года, иметь суммарный рабочий стаж свыше одного месяца. Из документов понадобятся российский паспорт и СНИЛС, а если хочется увеличить вероятность одобрения, дополнительно можно предоставить справку 2-НДФЛ или по банковской форме, чтобы подтвердить свой доход.

В Тинькофф банке необходимо быть совершеннолетним гражданином России (и не взрослее 70-ти на дату окончания срока кредита) и предоставить российский паспорт и СНИЛС, а также иметь временную либо постоянную прописку в России.

Отдельно стоит разобрать, какие требования у банков будут конкретно к залоговой собственности:

На сайте Credit Club конкретные требования к недвижимости также будут зависеть от банка, одобрившего вашу заявку. Возможно оформление на квартиру либо автомобиль.

У Alfa-Bank в залог может быть предоставлена квартира, машино-место, апартаменты либо коммерческие объекты. При этом залоговое имущество должно быть оформлено на совершеннолетнего собственника (это не обязательно должен быть заемщик) в возрасте 18 - 70 лет на дату заключения договора, не иметь запретов и обременений. К одному объекту допускается не более 5 собственников, включая заемщика.

В Тинькофф клиенту не обязательно быть владельцем недвижимости, при этом для кредита подходит лишь квартира в многоквартирном здании на территории России и без обременений.

Что ж: сразу видно, что в Альфа-Банке предлагают в разы больше вариантов касаемо допустимой для использования недвижимости. А вот в Credit Club больше всего шансов на одобрение, поскольку вы заполняете одну заявку и она уходит в несколько разных банков и микрокредитных компаний. Учитывайте это, выясняя, где лучше кредит под залог недвижимости, в Альфа-Банк, Credit Club или Тинькофф.

Способы получения и погашения

Продолжим сравнивать Альфа-Банк, Credit Club или Тинькофф, что лучше по вариантам получения и возврата заемных средств:

В Credit Club точные способы будут зависеть от банка. В целом, получение средств возможно на карту либо наличными. Гасить кредит можно следующими способами: наличкой в кассах офисов банков, безналичным способом со счета в банке, переводом из другого банка, через терминалы.

В Альфа-Банке взять кредит под залог недвижимости можно наличными, а погашение допускается всеми популярными способами: переводом через Альфа-Онлайн или мобильное приложение, наличными в отделениях или через терминалы, при помощи перевода со счета в этом банке либо в других и др.

В Tinkoff также кредит оформляется наличными: до 100 % от кредита курьер привезет уже на следующие сутки (деньги будут на дебетовой карте банка, на время кредита она обслуживается бесплатно), а остальное – после оформления залога. Гасить сумму возможно через приложение или сайт переводом со счетов в этом банке и не только, по реквизитам при помощи банковского перевода, либо через терминалы наличными, в терминалах партнеров.

Итак, во всех трех случаях вы сможете забрать нужную сумму наличкой, при этом на выбор представлена масса способов по закрытию задолженности.

Главные достоинства и недостатки компаний

Для вашего удобства мы проанализировали отзывы реальных клиентов и выделили главные плюсы и минусы каждой из компаний, чтобы вам проще было сравнить Тинькофф банк, Альфа-Банк или Credit Club - что лучше с точки зрения обычных пользователей:

Из плюсов Credit Club отмечают то, что квартира не переходит в собственность банка, а также одобрение всего за полчаса и то, что компания берет на себя все расходы по сделке. Из недостатков отмечалось то, что сразу непонятно, какой именно банк или МКК даст одобрение.

Среди преимуществ Альфа-Банка клиенты называли то, что не придется собирать документы по недвижимости (банк делает это сам), а также то, что ставка сразу фиксируется на весь срок. Из минусов – максимально доступный срок кредита всего 10 лет (для сравнения, в Credit Club – до 20-ти).

Из достоинств банка Тинькофф пользователи отметили то, что заемные деньги доставят прямо домой на банковской карте, а также то, что не обязательно быть собственником недвижимости. Из недостатков – полную сумму кредита можно получить только после регистрации залога.

Поскольку эти оценки субъективны и носят индивидуальный характер, не стоит делать свой выбор, прежде всего, на их основе. Лучше оцените другие важные параметры - например, наличие программ лояльности.

Дают ли кредит с плохой кредитной историей

Раздумывая, как получить кредит под залог недвижимости, не упустите из вида и то, будут ли у вас шансы на получение заемных средств, если ранее были просрочки по кредитам:

В Credit Club лояльно относятся к кредитной истории, более того, вам не придется подтверждать доход и привлекать поручителей. Также компания не берет никаких брокерских комиссий, взяв все расходы по сделке на себя.

В Альфа-Банке вероятность одобрения высока с любой кредитной историей: при этом банк сам соберет все документы по недвижимости и не запросит смены собственности и наличия поручителей.

У Тинькофф чаще отказывают при плохой кредитной истории, чем в двух предыдущих компаниях. Зато не придется предоставлять справки о заработке, а квартира остается в собственности у владельца.

Вывод очевиден: кредит под залог квартиры Тинькофф менее выгоден, чем потребительский кредит под залог недвижимости в Alfa-Bank и Credit Club - у этих компаний шансы на одобрение остаются высокими даже при плохой кредитной истории.

Что будет в случае просрочки оплаты

Любой кредит предусматривает регулярное погашение суммы – банк назначает дату платежа, в которую вы должны внести деньги на счет. Вы уже знаете, где можно взять кредит под залог недвижимости – самое время выяснить, какие риски ожидают при невнесении платежа вовремя:

В Credit Club размер неустойки будет зависеть от выбранного банка. Чаще всего штраф рассчитывается на сумму основного долга + на сумму непогашенных процентов.

У Альфа-Банка неустойка будет начисляться на сумму просроченной задолженности как по основному долгу, так и по процентам – насчитывается по ставке 0,06% ежедневно.

В Тинькофф штраф за невнесение регулярного ежемесячного платежа составляет 1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ. Он начисляется ежедневно как на просроченную часть кредита, так и на просроченные проценты.

Поскольку любая просрочка портит кредитную историю – рекомендуем всегда вовремя вносить ежемесячный платеж. Также выбирая, какие банки дают кредит под залог недвижимости, не забывайте после полного погашения кредита запросить справку о закрытии счета и отсутствии задолженности.

Выбираем кредит под залог недвижимости в Credit Club

Выбираем кредит под залог недвижимости в Альфа-Банке

Выбираем кредит под залог недвижимости в Тинькофф

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