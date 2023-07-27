ВТБ, Тинькофф или Альфа-Банк: что лучше, когда нужна надежная дебетовая карта с кешбэк и процентом на остаток

Лучшая дебетовая карта с кешбэком и процентами – та, которую можно использовать как счет с солидными процентами и копилку с выгодными бонусами за привычные траты. Проверенные банки ВТБ, Тинькофф или Альфа-Банк сегодня предлагают подобные карты: наш обзор раскроет, что лучше.

Вводная информация о банках

Прежде чем сравнивать различия между ВТБ, Тинькофф или Альфа-Банк, узнаем немного полезной информации о каждом из банков:

Альфа-Банк с 1990 года развивается активными темпами: сегодня он входит в четверку банков по размеру активов и только за первый квартал 2023 года обслужил более 26,5 млн физических лиц. Он входит в список системно значимых российских организаций, по стране открыло более 400 офисов, а награды Альфа-Банк получает ежегодно. Среди последних – премия FINAWARD за проект Phygital офисов, «Банк года» по версии Banki.ru, первое место в ТОП-50 банков РФ по мнению журнала The Banker и др.

Банк Тинькофф с 1994 года уникален полностью дистанционной моделью обслуживания (без открытия офисов). Это крупнейший в мире онлайн-банк, который тоже входит в список системно значимых российских организаций, и примечателен постоянной разработкой уникальных продуктов. Из последних – запланированное открытие частного университета по принципу STEM-модели осенью 2023 года.

Действующий с 1990 года банк ВТБ является первым в России по размеру уставного капитала. Только за 2022 год услугами банка воспользовались более 16 млн человек, благодаря чему он вошел в перечень системно значимых в России. В 2018 году ВТБ стал банком №1 по мнению журнала The Banker. Также компания активно участвует в благотворительности, поддерживая программу «Мир без слез» с помощью детским больницам.

Как видно, все три банка с 90-х закрепились на рынке РФ и имеют стабильно высокие кредитные рейтинги – сотрудничать с ними точно безопасно. Теперь в деталях рассмотрим, что лучше - Тинькофф или Альфа-Банк, либо ВТБ, сравним самые популярные их продукты – дебетовые карточки.

Принцип работы современных дебетовых продуктов

Прежде чем анализировать разные дебетовые карточки, разберемся, в чем принцип их действия. Помимо обычных трат, вы можете дополнительно пользоваться современными карточками как копилкой, получая приятные бонусы в виде кэшбэка (он может доходить до 30%), а затем тратить эти бонусы на новые покупки. Второй вариант – карточка может быть использована еще и как счет с накоплением %: современные банки насчитывают вам до 10% годовых, что довольно выгодно. Если же удастся подобрать продукт, где сочетаются бонусы/баллы и накопительный счет – это идеальный вариант. Итак, сравним отличия трех продуктов, чтобы узнать, какой банк надежнее - Тинькофф или Альфа-Банк, либо ВТБ.

Требования к клиентам + документы

Поскольку банк оказывает услуги только при соответствии клиента ряду условий, самое время выяснить, каковы требования для получения карты:

Для заказа карты от Alfa-Bank нужно быть гражданином РФ в возрасте от 14-ти лет, иметь действующий паспорт РФ, номер мобильного и электронную почту.

Если вас заинтересовала дебетовая карта Tinkoff Black, для ее оформления необходимо быть 14-летним гражданином РФ либо иностранцем, легально находящимся в России. Также нужен действующий российский паспорт, телефон и электронная почта.

Если вы планируете стать клиентом ВТБ, подготовьте действующий паспорт РФ (для детской карты – свидетельство о рождении, она выдается детям от 6 лет, либо паспорт ребенка старше 14 лет), также нужен номер телефона и электронная почта.

Очевидно, что ВТБ дает более широкий возрастной разбег и позволяет оформлять дебетовые карты детям уже с 6 лет, а два других банка – с 14-ти. Зато Тинькофф выдает карты не только гражданам России, но и иностранцам.

Процесс оформления и доставки дебетовой карточки

Современный ритм жизни диктует свои правила – нужные банковские услуги хочется получать быстро и без долгих очередей в отделении. Давайте посмотрим, можно ли подобным образом заказать карточку от Альфа-Банк, ВТБ или Тинькофф:

Чтобы оформить дебетовую карту Альфа-Банка онлайн, нужно лишь указать данные в соответствующей форме. При одобрении у вас появится виртуальная карта – можно будет снимать наличные или оплачивать покупки сразу же. А пластиковую карту можно получить в удобном вам отделении либо воспользоваться бесплатной курьерской доставкой – также курьер доставит ваш договор, для получения нужно иметь при себе паспорт.

Чтобы заказать карту Тинькофф дебетовую с доставкой на дом, около 5 минут уйдет на заполнение заявки через сайт, после одобрения представитель доставит карту и договор в течение 1-3 дней (договориться можно о встрече в любом удобном месте). На встрече понадобится паспорт (либо миграционная карта, виза, патент на работу и др.). До получения пластика картой можно будет пользоваться виртуально (снятие, переводы, оплаты и т.п.).

ВТБ предлагает также подавать заявку через сайт или приложение, что займет около минуты. Доставка карты возможна бесплатно курьером (1-2 рабочих дня после одобрения) либо вы можете забрать ее в удобном отделении банка. С собой обязательно нужен паспорт.

Как мы видим, Альфа-Банк и ВТБ предусмотрели как курьерскую доставку, так и получение в отделениях (а Тинькофф предлагает только первый вариант). При этом у Альфа-Банка и Тинькофф есть схожесть в том, что виртуальным вариантом карты можно будет пользоваться еще до момента получения пластикового носителя.

Всё о процессе активации

Присмотрев подходящий банк и продукт, важно разобраться и в том, активировать дебетовую карту. Мы подготовили актуальную информацию:

Чтобы активировать продукт от Alfa-Bank, нужно зайти в Альфа-Онлайн либо приложение, нажать «Все мои продукты», далее «Счет карты» и нажать пункт для установки ПИН-кода. Сразу после того, как вы придумаете пароль, карта будет активна. Также возможна активация по телефону.

В Tinkoff потребуется зайти в свой личный кабинет, найти в списке счетов нужную карту и нажать кнопку «Активировать», задав ПИН-код. Либо можно позвонить на единый номер организации, и на вопрос робота сказать: «Активировать карту».

Для активации карты от ВТБ необходимо назначить пароль по телефону либо в ВТБ Онлайн. Далее необходимо будет пополнить счет карточки на любую сумму.

Процесс активации примерно схож во всех банках. При этом в ВТБ обязательным условием является пополнение счета (у двух других банков подобного условия для активации нет). Итак, продолжим сравнивать карты Тинькофф, ВТБ или Альфа-Банк, что лучше по условиям пользования.

Все нюансы обслуживания: проценты, фишки, условия, кэшбэк

Итак, вы получили и активировали свою карточку. Самое время разобраться, как пользоваться дебетовой картой – мы сравнили все важные моменты:

Дебетовая карта Альфа-Банка с кэшбэком для физических лиц выдается с системой МИР и принимается к оплате в 9 странах, помимо России. Она отличается бесплатным вечным обслуживанием и реально выгодными бонусами: 1% на все траты, 5% в рубриках на ваш выбор, до 100% на случайную рубрику в колесе суперкэшбэка и до 33% - на траты у компаний-партнеров. Максимально за месяц можно получить cashback в размере до 5000р, он начисляется до 15 числа следующего месяца. Из фишек карты – возможность без процентов оплачивать штрафы, налоги, коммунальные услуги и т.п. Возможно подключение удобных СМС-уведомлений (чтобы вы точно не пропустили, если кто-то получит несанкционированный доступ к вашей карте) – они стоят 99 руб/мес. Также доступна максимальная смена валюты на вашем счете (на выбор доступно 5 валют). А если вы после получения карточки заведете свой накопительный Альфа-Счет, то сможете получать до десяти процентов годовых с 1-го же месяца.

Дебетовая карта Tinkoff Black оформляется с системой МИР и действует в 10 странах, включая РФ. Обслуживание ее составит 0 руб, если держать на счету от 50000, взять в этом банке кредит, оформить подписку Тинькофф Про (либо плата – 99 руб/мес). Вы сможете получать cashback рублями от 1 до 15%, выбирая четыре рубрики в месяц. Максимум ежемесячного кэшбэка – 3000р. Интересная фишка – вы сможете выбрать карточку Тинькофф с дизайном в виде известных картин русских художников, что смотрится очень стильно. Оплата услуг коммуналки, связи и интернета – без комиссии, а еще вы сможете создать единый счет для всей семьи (остальным членам семьи выпускаются дополнительные карты) с возможностью получать до 5% годовых от семейных средств и кэшбэк до 30% за покупки других членов семьи. Аналогичный процент на остаток по дебетовой карте Тинькофф Блэк можно получать, пользуясь этим продуктом и в одиночку.

Что касается карточки от ВТБ, она выпускается с системой МИР и отличается обслуживанием за 0 руб. навечно. Вас ждет система «Мультибонус» - cashback до 30% за покупки у фирм-партнеров и до 4% cashback за траты по рубрикам (супермаркеты, заведения питания, такси и транспорт, а зарплатным клиентам – дополнительная категория АЗС либо Аптеки). Кэшбэк начисляется бонусами – их можно менять на товары от партнеров либо обменивать на рубли по курсу 1 бонус = 0.85 руб. Оплата коммуналки, налогов и штрафов производится без комиссии, карточка действует в 10 странах, дополнительно к ней можно выпустить карты для родных и планировать семейный бюджет, при этом бонусы до 30% за покупки близких будут зачисляться на ваш счет. СМС по карточке платные – 79 руб/мес.

Важный момент для тех, кто выбирает, что лучше, ВТБ, Альфабанк или Тинькофф: поскольку все три карты – с платежной системой МИР, они идеально подходят еще и для получения социальных и государственных выплат. В сравнении же видно, что все продукты действуют в 10 странах и позволяют без комиссии платить за ЖКХ. Зато у Альфа-Банка самый большой вариант получения кэшбэка (можно получить даже до 100%) и самый высокий процент годовых, карта Тинькофф отличительна возможностью заказать оригинальный дизайн, а в ВТБ – самая низкая стоимость СМС-уведомлений об операциях.



Отличие и в том, как начисляется кэшбэк Альфа-Банк или Тинькофф, или же ВТБ: у первых двух организаций – это реальные деньги, у ВТБ – мультибонусы, которые можно сразу тратить либо поменять на реальные рубли.

Кратко о плюсах и минусах карт

Выбирая, какая дебетовая карта лучше – ВТБ, Альфа-Банк или Тинькофф, помимо информации, предоставляемой банками, хочется познакомиться и с реальными отзывами клиентов. Читая только положительные отзывы, многие сразу озадачиваются, в чем подвох – поэтому важно смотреть и негативные мнения для полноты картины. Мы проанализировали их и подготовили для вас небольшую подборку преимуществ и недостатков каждой дебетовой карты:

Среди плюсов карты от Alfa-Bank отмечали возможность пользоваться ей в 10 странах, повышенный cashback от партнеров и возможность открыть с картой накопительный счет. Что касается минусов – кэшбэк начисляется не на всё (например, не будет его за оплаты в финансовых организациях, в Metro Cash&Carry и др.).

Из достоинств карты от Tinkoff пользователи отмечают использование карточки для получения государственных выплат (благодаря системе МИР) и совместный семейный счет, с которым можно отслеживать общие расходы и доход. А вот из недостатков – не совсем удобные условия для получения бесплатного обслуживания, нужно держать на счету минимум 50 тысяч или подключать подписку.

Среди главных достоинств, которыми отличается накопительная дебетовая карта от VTB – бесплатное обслуживание навсегда, оплата ЖКХ и штрафов без комиссии, а также возможность пользоваться карточкой в 10 странах. Среди неудобств в отзывах встречалась информация о том, что если не являться зарплатным клиентом и снимать наличные в банкоматах других банков, то сразу будет комиссия.

Поскольку мнения в отзывах обычно субъективны, не стоит опираться только на них в вопросе, какой банк выбрать - Тинькофф или Альфа, либо ВТБ. Оценивайте, насколько конкретно для вас будут выгодными условия и обслуживание, часто ли планируется снятие наличных и хочется ли проценты на остаток.

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Сравниваем параметры обналичивания и переводов

Продолжим наше сравнение дебетовых карт разных банков и разберем, на каких условиях можно снимать с них наличку, а также совершать переводы себе и другим людям – это поможет определиться, что лучше, Тинькофф или ВТБ, либо Альфа-Банк:

По карте Альфа-Банка можно совершать переводы без комиссии в любой банк и любым способом в первые 2 месяца пользования, далее комиссии не будет, если тратить по картам банка от 10000 рублей (в противном случае, комиссия за перевод составит 149 рублей). Важно: даже если вы не делали ни один перевод, но сумма трат по карте меньше 10 тысяч – комиссия 149р все равно спишется. Если же вам совсем не нужны переводы, и вы не хотите переплачивать, просто отключите данную услугу. Снятие в банкоматах Alfa и партнеров также производится бесплатно и ограничений, а при снятии через банкоматы сторонних организаций бесплатно можно переводить до пятидесяти тысяч в месяц, далее – комиссия 1,99% (не меньше 199р). При этом комиссию за обналичивание или переводы спишут и потом вернут до конца следующего месяца при выполнении условий трат от 10 000р или остатка на счету от 30 000р.

Снимать без комиссии в Tinkoff можно до 500 тысяч – в банкоматах банка (далее с комиссией 2% от суммы, но не меньше 90р), от 3000 до 100 000р – в других банкоматах, при превышении сумм аналогичная комиссия. Переводы через СБП совершаются без комиссии, а по номеру карты – без комиссии, если на ваших счетах в сумме от 20000р за расчетный период, в остальных случаях комиссия составит 1,5% от превышения, но не меньше 30 рублей.

Переводы по карте ВТБ можно совершать без комиссии – клиентам ВТБ, клиентам других банков по номеру карты – 1,5% от суммы (не менее 50р., разово можно отправить не более 500р). Через СБП можно без комиссии переводить до 100 тысяч в месяц, далее – 0,5% от суммы, разово можно переводить 150 тысяч. Что касается снятия наличных, не будет комиссии при снятии в банкоматах ВТБ и у партнеров, а также нет комиссии для зарплатных клиентов при снятии в чужих банкоматах до 50 тысяч в месяц. В остальных случаях – 1% от суммы, но не менее 300р.

Сразу заметно, что только у Альфа-Банка есть возможность регулировать, нужны ли вам переводы либо нет. Не упустите это из вида, выбирая, какого банка лучше взять дебетовую карту.

Как закрыть карту

Если по каким-то причинам карта вам больше не нужна, в любой момент ее допускается закрыть. Расскажем, что для этого нужно сделать: просто найдите в личном кабинете эту карту и выберите кнопку «закрыть карту» (названия у банков могут незначительно отличаться). Обычно дебетовые карты закрываются моментально, а если за их обслуживание была комиссия, то она больше не спишется. Обратите внимание, что счет, к которому была привязана карта, останется открытым – им можно будет дальше пользоваться без карты или же тоже закрыть, если в нем нет необходимости. Учитывайте это, выбирая, какая лучшая дебетовая карта с кэшбэком и процентами.

Важно: рекомендуем всегда заказывать в банке справку о закрытии карты/счета: это пригодится на случай спорных ситуаций – например, если банк ошибочно спишет со счета плату за обслуживание уже закрытой карточки.

Полезные лайфхаки: какая карта лучше - Тинькофф или Альфа-Банк, либо ВТБ

Напоследок хотим завершить сравнение дебетовых карт ВТБ, Тинькофф и Альфа-Банк полезными секретами, позволяющими сделать пользование еще более выгодным:

Чтобы активировать беспроцентную оплату по Альфа-Карте, просто вставьте ее в банкомат и введите ПИН-код. А еще не отключайте функцию переводов по карте в первые 2 месяца, пока эта услуга бесплатна: если вы отключите и заново подключите ее даже в тот же день, акция с бесплатным сроком уже сгорит.

Если по карточке Tinkoff планируются мелкие траты, доведите их хотя бы до 100р (ниже этой суммы вы не получите кэшбэк). А при пользовании дебетовыми продуктами вместе с родственниками с единым счетом выбирайте каждый 4 разные категории – тогда сможете получать больше кэшбэка. Еще один лайфхак – если открыть металлическую карту Тинькофф, тогда максимально возвращается до 30 000.

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Выбираем дебетовую карту Альфа-Банк

Выбираем дебетовую карту Тинькофф

Выбираем дебетовую карту ВТБ

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