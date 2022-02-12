Что лучше для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: выбираем между школами Умскул, Тетрика или Скайсмарт

ЕГЭ и ОГЭ – сложный и ответственный этап в жизни каждого школьника. Чтобы помочь ему подготовиться, выбирайте онлайн-школы Умскул, Тетрика или Скайсмарт. Наш обзор поможет узнать, что лучше и что выбрать в зависимости от формата занятий, стоимости или бонусов.

Немного о каждой компании

Прежде, чем приступать к сравнению, делимся небольшой полезной информацией о популярных школах:

Школа Тетрика с 2018-го года успешно провела более 954 тысяч занятий. Она является образовательным проектом платформы VK, основатели – Антон Иванов, Николай Спиридонов и Максим Гаджиев. Tetrika – резидент Сколково с наличием государственной лицензии, где ребенку не просто дадут новые знания, а научат любить весь процесс образования!

Компания Скайсмарт основана в 2017 году на базе школы английского Skyeng. Здесь успешно проведено более 6,5 миллионов уроков, школа делает особый акцент в обучении на жизненных примерах для легкого понимания. Она занимает 3 место в рейтинге EdTech фирм России по версии РБК!

С 2018-го года школа Умскул помогает готовиться к экзаменам, успешно обучив уже 110 тысяч учеников 9-11 классов. Основатели платформы – Михаил Солдатов и Дмитрий Данилов. Компания выпустила более 26 тысяч учеников, сдавших ЕГЭ на 90+ баллов! Она является резидентом Сколково и имеет образовательную лицензию.

Как мы видим, только две школы из трех имеют лицензию (Тетрика и Умскул) – у них можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от цены обучения.

Сравнение предлагаемых направлений и ассортимента

Umschool, Тетрика или Скайсмарт - что лучше выбрать, стоит начать определяться в зависимости от выбора курсов и сфер для занятий:

Учеба в Tetrika предлагает 4 направления: для малышей (логопед, кружки, подготовка к школе), для школьников (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, олимпиады, ДВИ по 11 предметам), для взрослых (общий и корпоративный английский) и дополнительное развитие (кружки и курсы).

В школе Skysmart есть занятия для дошкольников (английский, шахматы и подготовка к школе), 6 школьных предметов, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 8 предметам, а также кружок шахмат. Новинка школы - Skysmart Pro - школа будущих профессий, это курсы программирования для детей 8-12 лет и подростков 12-18 лет по 4 направлениям.

В Умскул предложены занятия для 9-11 классов (ЕГЭ и ОГЭ), подготовка к олимпиадам, а также подготовка по школьным предметам для учащихся 7-8 классов.

Очевидно, что именно Тетрика является лидером по количеству и разнообразию предлагаемых образовательных программ. Только здесь, помимо подготовки детей к экзаменам, есть еще и онлайн-обучение для взрослых.

Как проводятся занятия и закрепляются знания

В раздумьях, какую онлайн школу выбрать для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, либо для подготовки к школе самых маленьких, обязательно обратите внимание на то, как проводятся занятия и как ваш ребенок будет отрабатывать полученные навыки:

У Тетрики все занятия проводятся в рамках одного сайта. На выбор предоставляются либо персональные онлайн-уроки с репетитором, либо мини-группы (от 3х человек). В видеочате ученики общаются с репетитором по заранее составленному графику (для индивидуальных занятий родители сами выбирают, когда удобнее заниматься). Во время урока ребенок может пользоваться интерактивной доской и текстовым редактором, а закрепление знаний происходит при помощи аудирования и видеороликов. Обязательно ребенок получает от педагога обратную связь по уроку и по домашнему заданию.

В Skysmart дети будут заниматься в индивидуальном формате 1 на 1 с репетитором. Занятия проводятся на собственной платформе школы – Vimbox, понадобится любое устройство с выходом в Интернет. Длительность урока для детей 4-7 лет – 25 минут, если ребенок старше – 45 минут. В ходе занятий активно используются жизненные примеры для лучшего понимания, во время вебинара с педагогом школьник использует виртуальную доску, а практикуется при помощи интерактивных заданий. Домашние задания на платформе проверяются в автоматическом режиме.

На платформе Umschool учеников ждут как персональные онлайн-трансляции, так и теоретические занятия в мастер-группах по необходимым вам предметам. Заниматься предстоит от 2 до 4 раз в неделю по 1,5-2 часа. При этом расписание составят персонально под вас, а заниматься можно с любого устройства с выходом в Интернет. Практика отрабатывается в виде авторских домашних заданий с подсказками, а теория дается в игровом формате с накоплением баллов за успехи – баллы можно затем поменять на реальные презенты от компании.

Итак, только в Тетрике и Умскул можно выбирать как персональные, так и групповые занятия. В Скайсмарт предусмотрен только индивидуальный формат. Все школы предусмотрели свои фишки, от интерактивной доски в Скайсмарт и Tetrika до игрового формата с бонусами в Умскул.

Ценовая политика: тарифы и способы оплаты

Умскул, Скайсмарт или Тетрика - какая школа лучше и дешевле, поможет определиться сравнение ценовых предложений. Мы выяснили, какие суммы и тарифы предлагают три компании:

В Тетрике предусмотрена как пакетная оплата, так и за разовые занятия (пакетный вариант всегда дешевле). Также компания предлагает беспроцентную рассрочку через банк Tinkoff на 2,3 либо 4 месяца. Средние цены – от 2400 руб/мес за мини-группу и от 3500 руб/мес – за индивидуальные уроки с репетитором.

В Скайсмарт предусмотрена только пакетная оплата – от 4 до 128 уроков в пакете. Чем больше пакет, тем выгоднее получается его стоимость в пересчете на один урок. Предусмотрена разовая оплата, а при выборе пакета от 32 занятий возможна оплата в рассрочку. Ценник стартует от 590 рублей за урок.

В Умскул вы оплачиваете только те предметы, которые необходимы ребенку. На выбор представлены тарифы Стандарт, Про и Премиум, которые отличаются наполнением – системой жизней, индивидуальным куратором, ограничением количества учеников в группе. Платить можно как за курс разом, так и помесячно. Цена занятий стартует от 3690 руб/мес, при оплате нескольких предметов и при разовой оплате школа дает персональные скидки.

Как видно, в сравнении с другими школами, только Tetrika предоставляет 3 варианта оплаты на выбор. Зато в Умскул есть больше разных тарифов с возможностью выбирать, какой функционал более интересен вашему ребенку.

Как проходит обучение: есть ли возможность переноса или отмены уроков

Если ребенок заболел или занят личными вопросами, у него может не получиться посетить очередное онлайн-занятие. Что делать в этом случае и не пропадет ли оплаченный урок для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ – давайте разбираться:

Если в Тетрике вы занимаетесь в индивидуальном формате – просто свяжитесь с репетитором и перенесите время занятия. А если вы пропустили вебинар в мини-группе – его запись можно будет посмотреть в личном профиле и задать позже репетитору оставшиеся вопросы.

Пропущенные групповые уроки в Umschool сохранятся в виде записи в личном кабинете, чтобы ребенок смог посмотреть их позже. А персональные уроки легко переносятся по договоренности.

На платформе Скай смарт можно бесплатно отменить или перенести урок через личный кабинет, если до момента его начала осталось не меньше 8 часов. В противном случае, занятие сгорит, если его не посетить.

Логично, что проблем с переносом уроков не возникнет. В Скайсмарт есть временные рамки по переносу занятий, а Умскул и Тетрика более лояльны в этом вопросе.

Различные бонусы, подарки и онлайн-сервисы

Умскул, Скайсмарт или Тетрика - какую школу лучше выбрать, подскажет и количество бесплатного контента, который в каждой школе ваш ребенок сможет получить. Мы выяснили этот момент:

У Тетрики учеников ждет внушительный выбор бесплатных материалов в библиотеке – от гайдов и чек-листов до прописей и всевозможных вебинаров для детей и их родителей. А еще школа дарит бесплатный урок, на котором репетитор оценит знания ребенка и определит цели обучения. А при активации промокодов от сервиса BeriBuy во время оплаты можно получить до 2 уроков в подарок или выгодную скидку!

На сайте Skysmart можно бесплатно пройти тест на знание английского у ребенка, участвовать в онлайн-фестивале для детей и родителей SmartFest. Также здесь можно получить вводный урок для знакомства с платформой, а при оплате пользоваться промокодами от проверенной площадки BeriBuy для получения скидки или дополнительных подарочных уроков!

Умскул предлагает интересный УМ-Журнал, в котором можно найти секреты подготовки к экзаменам и лайфхаки борьбы со стрессом. Бесплатно доступен и огромный цифровой учебник с актуальными темами по школьным предметам. Также за успехи ученик получает бонусы - умкоины, которые можно обменять на сувениры и принадлежности для учёбы с брендом школы. А еще можно взять подарочный бесплатный курс для знакомства со всеми преимуществами компаниями или пользоваться промокодами BeriBuy для получения скидок!

Что ж: Тетрика предлагает максимум бесплатного контента и подарков, а вот бесплатный вводный урок готовы подарить все три компании. Зато игровой формат и реальными подарками за успеваемость предлагает только Umschool. Учитывайте это, выбирая лучшие онлайн курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Кто будет заниматься с ребенком: сравниваем преподавателей

Уровень преподавателей напрямую влияет на то, как быстро и качественно ваше чадо освоит важный учебный материал. Мы узнали, кто делится знаниями на каждой из образовательных платформ:

Педагоги Тетрики – эксперты с опытом работы от 5 лет, которые готовят детей с учетом государственной программы. Перед началом работы они проходят двухэтапное тестирование, а также каждый месяц проверяются по результатам обратной связи от учеников. Многие из педагогов являются экспертами ЕГЭ, а у преподавателей английского языка есть международные сертификаты CAE, IELTS, TKT, CELTA, TESOL.

В Умскул работают практикующие специалисты, студенты и выпускники топовых вузов России, которые сами сдали ЕГЭ на высокие баллы.Их авторские задания полностью соответствуют ФГОС и ФИПИ.

На платформе Скай смарт только 5 из 100 кандидатов проходят многоступенчатый отбор. Ежегодно каждый педагог подтверждает свою квалификацию, а также учитель проходит минимум одно обучение в месяц для улучшения своих навыков.

Итак, все образовательные платформы, Скайсмарт, Умскул или Тетрика, с особым вниманием подошли с подборку преподавательского состава. В качестве получаемых знаний можно не сомневаться!

Умскул, Skysmart или Tetrika – сравниваем плюсы и минусы

Umschool, Sky smart или Тетрика проще всего сравнивать, опираясь на оценки и мнения тех, кто уже имел опыт работы с данными школами. Мы проанализировали реальные отзывы и подготовили для вас небольшую подборку.

Плюсы и минусы компании Тетрика

Из главных достоинств школы отмечалось то, что преподаватели отлично находят подход даже к самым маленьким ученикам, а также возможность заниматься по индивидуальным программам от экспертов ЕГЭ и ОГЭ. Среди недостатков упоминалось то, что не предоставляется возможности обмениваться с преподавателем личными контактами для более оперативной связи.

Достоинства и недостатки Skysmart

Среди главных преимуществ компании в отзывах отмечали то, что индивидуальная программа учитывает текущий уровень знаний ребенка, а помимо школьных знаний, в детях развивают креативность, умение мыслить критично и другие дополнительные навыки. Также была отмечена удобная автоматическая проверка домашних заданий на сайте. А вот из недостатков – относительно дорогая стоимость занятий, в сравнении с другими школами, а также невозможность оформить налоговый вычет за обучение.

Преимущества и недостатки Умскул

В список главных плюсов платформы попало то, что онлайн-кураторы отвечают на любые вопросы всего за 2-5 минут, а также интересные рабочие тетради к каждому занятию, по которым удобно в свободное время повторять материал. Из недостатков отмечались сложности при совмещении занятий с основной учебой, а также технические проблемы при замене преподавателя.

Отметим, что эти оценки обучающие платформы Tetrika, Скайсмарт или Умскул получили на основе субъективных мнений. Вы можете их учитывать, но делать выбор между Умскул или Тетрика, или Скайсмарт, все же стоит на основании собственных предпочтений и критериев важности.

Чем отличаются сайты для обучения: сравните в табличном формате

Если вы хотите быстро узнать, в чем основная разница между школами, какие курсы и интенсивы здесь предложены – воспользуйтесь удобной обзорной таблицей.

Тестируем школу перед оплатой – есть ли пробные уроки

Скайсмарт, Тетрика или Умскул - что лучше, сложно определиться без возможности лично оценить каждую из платформ. Можно ли это сделать бесплатно, до момента покупки пакета занятий – давайте разбираться:

Один вводный урок без оплаты дарит платформа Tetrika – вы можете выбрать любое направление и предмет, чтобы эксперты школы продемонстрировали все нюансы платформы вам и вашему чаду.

У школы Skysmart можно воспользоваться вводным бесплатным занятием по интересующему классу и предмету.

Один курс в подарок дарит школа Умскул для оценки всех своих преимуществ – достаточно заполнить короткую форму на главной странице.

Сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ показывает, что все три компании уверены в качестве предоставляемых услуг – а потому с легкостью дают ученикам возможность пробных занятий абсолютно бесплатно!

Выбираем обучение в Тетрике

Выбираем обучение в Skysmart

Выбираем обучение в Умскул

Возможна ли скидка на обучение – где искать промокоды

Вы наверняка оцените возможность приятно сэкономить на оплате занятий – все лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ это предусмотрели! Благодаря надежной платформе промокодов BeriBuy вы легко подберете актуальный купон на скидку для каждой из трех школ. Просто укажите его в заявке на обучение – и экономия семейного бюджета вам гарантирована!