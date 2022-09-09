Что лучше из онлайн-школ для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ - Вебиум или Умскул

ОГЭ и ЕГЭ – огромное испытание для будущего абитуриента. Чтобы помочь своему выпускнику получить отличные баллы, стоит заранее разобраться, что лучше из онлайн-школ – Вебиум или Умскул. Наш детальный обзор подскажет, что выбрать именно для вашего ребенка!

Обучающие платформы: немного актуальной информации

Прежде чем приступать к детальному сравнению, предлагаем кратко познакомиться с каждой из площадок:

С 2018 года платформа Umschool выпустила свыше 110 000 школьников, помогая им получить желаемые отметки на экзаменах. Основатели школы – Михаил Солдатов и Дмитрий Данилов. Школа выступает резидентом центра Сколково с 2002-го года и работает на основании образовательной лицензии.

Более 66 тысяч учеников успешно подготовились к ЕГЭ со школой Вебиум, работающей с 2019 года. Ее основатель – Даниил Дарвин. Фишки платформы – общение с учениками на их языке, уникальная методика использует подкасты, YouTube-канал – такой подход позволил школе стать резидентом Сколково.

О курсах и программах: сравниваем ассортимент

Две крупных школы, Вебиум или Умскул - что лучше, нужно оценивать, в первую очередь, по предлагаемому ассортименту занятий. Давайте разбираться, что может предложить каждая из компаний:

В Umschool вы найдете для одиннадцатиклассников – 13 предметов, для 10 класса – 10 предметов и для 9 класса – 11 предметов.

На сайте Webium доступны курсы только по подготовке к ЕГЭ – 11 предметов на выбор.

Итак, как было отмечено ранее, Умскул отличается наличием лицензии, зато в Вебиум гарантирован уникальный подход к обучению. Если вас интересует именно подготовка к ОГЭ, сразу склоняйтесь в сторону Умскул, поскольку школа Вебиум специализируется только на сдаче ЕГЭ. А вот в Umschool есть уникальные курсы по немецкому.

Как проводятся занятия: разбираемся с подходом

Выбирая своему чаду лучшие онлайн курсы по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ, обязательно обратите внимание на предстоящий формат занятий: как ребенок будет грызть гранит науки, гарантировано ли общение с преподавателями в режиме реального времени или все занятия проводятся только в записи. Мы выяснили этот момент:

На сайте Umschool ваших детей будут ждать онлайн-вебинары в мастер-группе по выбранному направлению, а также теоретические уроки. Занятия проводятся до четырех раз в неделю по 1,5-2 часа (в зависимости от предмета). За учеником закрепляется онлайн-куратор, который отвечает на вопросы и дает персональные рекомендации. Вы точно оцените авторские домашние упражнения с подсказками, а вебинары проводятся в игровом режиме с начислением бонусов – их можно тратить на отличный мерч Umschool.

В школе Webium занятия организованы на онлайн-платформе в виде живых вебинаров по заранее известному расписанию (чем раньше начать подготовку к экзамену, тем реже можно будет заниматься). В ходе урока ученики могут задавать вопросы и в режиме реального времени получать ответ от преподавателя. Все записи уроков затем сохраняются в личном кабинете – дополнительно к ним создаются короткие версии уроков для экономии времени. Также у ребенка будет личный наставник: он поможет разобраться с домашним заданием (оно приближено к реальному экзамену) и ответит на вопросы.

Что ж, обе школы предлагают формат онлайн-вебинаров. При этом в Вебиум можно успеть подготовиться к вступительным даже за 3 месяца – но при этом ребенка будет ждать очень насыщенный график. А в Умскул ребенок точно оценит игровой формат с реальными бонусами.

Сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ по бесплатным материалам

Итак, вы оплатите выбранный курс – но вполне логично, что вместе с этим школьнику будет полезно получить бесплатные онлайн-сервисы в дополнение к основной программе. Давайте выясним, что полезного готовы предложить площадки для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Бесплатный УМ-журнал доступен в школе Умскул, в нем собраны интересные статьи по подготовке к экзаменам, секреты быстрого освоения материала. Также на сайте есть интерактивный учебник, где можно бесплатно почитать об актуальных темах по школьным направлениям.

В Вебиум можно бесплатно получить пробники ЕГЭ по разным предметам, а также вводный спецкурс по каждому предмету.

В целом, выбор бесплатных материалов в Вебиум чуть актуальнее и пообширнее за счет возможности попрактиковаться в прохождении реальных заданий из ЕГЭ. Учитывайте это, сопоставляя лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Плюсы и минусы реальными глазами: сравниваем отзывы клиентов

Конечно же, определяясь между Вебиум или Умскул, что лучше выбрать, помогут реальные отзывы учеников и их родителей, которые уже успешно преодолели вступительные экзамены. Мы проанализировали их и собрали в небольшую подборку специально для вашего удобства. Итак, начнем с плюсов платформ.

Из отмечаемых достоинств компании Умскул:

Интересный игровой формат и бонусы, которые можно менять на подарки

Можно оплачивать доступ только к одному предмету, который нужен школьнику (не пакетом)

Простые и понятные текстовые конспекты к каждому вебинару

Из преимуществ школы Webium:

Помимо полноценных курсов, есть короткие недорогие интенсивы по конкретным темам

Мини-версии уроков для быстрого ознакомления или повторения темы

Скидки при оплате сразу нескольких предметов

Среди наиболее упоминаемых минусов Umschool:

Если проходить сразу несколько предметов, придется часто заниматься (до 4 раз в неделю)

Нет бесплатных курсов и интенсивов, только интерактивный учебник и журнал

Некоторые кураторы слишком часто интересуются успеваемостью школьника

Среди недостатков школы Вебиум:

Нет занятий по подготовке к ОГЭ для девятиклассников

Если начать готовиться за короткий срок, понадобится осилить очень активный темп занятий

У платформы нет образовательной лицензии

Поскольку все плюсы и минусы являются субъективными, оценивайте их с точки зрения собственной важности. Для одних критичным будет наличие или отсутствие бесплатных интенсивов в Умскул или Вебиум по биологии или английскому, другие же точно хотят получать бонусы и подарки за успешное обучение.

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Все нюансы цены и платежей: сколько понадобится заплатить за обучение

Разница между Вебиум или Умскул заключается и в финансовой составляющей. Отметим, какую онлайн-школу выбрать для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, если для вас решающим является вопрос стоимости:

На сайте Umschool доступ необходимо оплачивать только к тем предметам поштучно, которые требуются школьнику. На выбор есть тарифы Standart, Pro и Premium (в крупных тарифах есть система жизней и персональные занятия с наставником). Оплатить можно курс сразу, либо в помесячном варианте (за разовую оплату обычно дают скидки, как и за выбор сразу нескольких предметов). Цена курсов стартует от 3690 руб/мес.

На площадке Webium можно оплачивать доступ к нужным вам предметам, а при покупке от нескольких предметов сразу гарантирована скидка. Также есть интересные комплексные курсы – например, химия+биология. При оплате курса есть два тарифа, Основа и Основа плюс (отличаются наличием еженедельных видео-встреч с куратором и персональными тренировками в мини-группах в Основе плюс). Оплачивать можно курс разом, помесячно, либо произвольное количество месяцев на выбор. Средняя стоимость стартует от 3500 руб/мес, а цена за короткие интенсивы – от 800 рублей.

Очевидно, что ценовая категория у школ практически равнозначна. Дается возможность оплачивать только нужные предметы, без пакетной привязки, а за прохождение нескольких курсов вас ждет приятная скидка. При этом в Вебиум можно оплачивать не только весь курс разом или за помесячно, но и за произвольное количество месяцев.

Можно ли переносить занятия и как наверстать пропущенные уроки

Мало просто знать, как проходит обучение. В силу болезни или по личным обстоятельствам может возникнуть логичный вопрос – как быть, когда не получается посмотреть очередной урок по расписанию. Мы поможем разобраться в этом вопросе:

В школе Умскул все трансляции вебинаров сохраняются в вашем профиле – их можно просмотреть в любое удобное время. А если после просмотра останутся непонятные нюансы, их получится разобрать со своим куратором.

На платформе Webium все проведенные вебинары тоже будут сохранены в вашем профиле, чтобы вы могли просмотреть их позже и не потерять информацию.

Определяясь между Вебиум или Umschool, можно смело сказать, что проблем с переносом занятий не будет: записи вебинаров сохраняются в личном кабинете и к их просмотру можно вернуться в любое удобное время, задав возникшие вопросы наставникам.

Доверяем лучшим: кто проводит онлайн-обучение

Выбирая онлайн-школы репетиторства, подготовки к ЕГЭ или ОГЭ, хочется, чтобы с ребенком работали опытные педагоги, владеющие актуальной информацией.

Задания в Умскул разработаны с учетом ФГОС и ФИПИ. Преподают здесь специалисты с реальным опытом по предмету, которые сдали экзамены на высшие баллы.

В Вебиум также работают только практикующие специалисты, отлично знающие все особенности сдачи вступительных и владеющие актуальными базами.

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Сравним сайты для обучения в наглядном формате

Для тех, кто предпочитает быстро узнать ключевые различия, мы приготовили удобный табличный формат. Всего за минуту вы узнаете, что лучше выбрать, Вебиум или Умскул.

Есть ли тестовые занятия – оцениваем качество до оплаты

Сомневаясь между Вебиум или Умскул, что лучше выбрать для начинающего готовиться выпускника, родители точно оценят возможность взять ознакомительный урок до момента оплаты. На нем можно будет задать интересующие вас вопросы, оценить, насколько удобна платформа и захочется ли продолжать здесь занятия:

В Умскул получить пробный урок не составит труда, достаточно заполнить небольшую форму (имя, почта, контактный телефон). На вводном занятии вы не только оцените качество преподавания, но и сможете лично попробовать формат и решить, подходит ли он вам.

На сайте Webium можно пройти бесплатный спецкурс по одному предмету на выбор. Для прохождения достаточно короткой регистрации по электронной почте. На подобных спецкурсах разбирают базовые основы темы, а ученик за это время успевает оценить все нюансы школы.

Как видно, «пощупать» формат обучения без оплаты можно в каждой из школ. В Умскул это будет один урок, а у Вебиум – один спецкурс. В любом случае, времени для знакомства и формирования своего мнения точно хватит!

Выбираем обучение в Умскул

Выбираем обучение в Вебиум

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