Что лучше, Skillfactory или Яндекс Практикум – сравниваем лучшие онлайн-школы

Когда хочется получить новую профессию без отрыва от текущей работы или прокачаться в знаниях по своей должности на максимум, на помощь придут онлайн-школы Skillfactory или Яндекс Практикум. Что лучше и выгоднее именно для вас – покажет наш обзор в деталях.

Немного о площадках

Начнем обзор с небольшого экскурса во вводные данные о каждой из онлайн-школ.

Фирма Скиллфектори запущена в 2016 году и сегодня является резидентом центра Сколково. Она специализируется на айти-профессиях, выступая частью образовательной системы VK и регулярно занимая лидирующие позиции в топе EdTech-компаний России. Основатели – Александр Турилин и Александр Ерошкин.

Яндекс Практикум – запущенная в 2019 году международная обучающая площадка от одноименного холдинга Yandex. Руководителем обучающих проектов является Илья Залесский. Фирма акцентируется на обучении при помощи реальных ситуаций и это дает результат: примерно 70% студентов заканчивают курс с отличным показателем.

Итак, мы получили небольшое представление о сайтах, самое время начать разбираться, что лучше - Яндекс Практикум или Skillfactory.

Что предлагает каждый из сайтов: сравним направления

Каждая онлайн-школа стремится выделиться среди конкурентов широким выбором и уникальными направлениями. Оценим, что на сегодняшний день готовы предложить рассматриваемые сайты:

Школа Скиллфактори – это 15 направлений на выбор (маркетинг, дизайн, игровая сфера, высшее образование, разработка сайтов, область программирования, аналитика данных, Data Science, web- и backend-разработка, тестировка и разработка приложений, инфраструктура, кибербезопасность и менеджмент). Доступно корпоративное обучение, получение высшего образования (магистратура и ДПО), ряд интенсивов и мастер-классов без оплаты.

На сайте Яндекс Практикум вас ждет 7 сфер на выбор (профориентация, иностранный, маркетинг, управление, программирование, дизайн и анализ данных). Есть корпоративное обучение. Курсы разделены на те, которые подходят начинающим и людям с опытом.

Очевидно, что в Skillfactory представлено больше сфер и курсов в количественном плане – особенно, если рассматривать IT-профессии. Также только в этой школе есть возможность получить высшее онлайн-образование. А вот профориентацию и английский можно освоить только в Yandex Practicum.

Как проводится обучение и закрепляются знания

Сравнение Яндекс Практикум и Skillfactory обязательно должно включать в себя то, в каком формате предстоит осваивать знания и как проверяется успеваемость ученика. Давайте разбираться:

Платформа Скиллфектори практикует сочетание разных форматов учебы: видеолекции, митапы, хакатоны, тесты и тренажеры, сквозные проекты. Курс поделен на юниты (блоке), в конце каждого юнита нужно выполнить проектное задание, которое проверяется преподавателями с обратной связью. Юниты можно проходить в удобном порядке, поочередное выполнение не обязательно.

В Яндекс Практикум упор делается на реальную практику – она будет уже на первом уроке. Теорию вы получаете в виде видеолекций и текстовых материалов, знания подаются по модулям (проходить их можно только поочередно), а отработка знаний производится при помощи онлайн-тренажеров. Они автоматически проверяют ваше задание и показывают все ошибки. В целом, за время учебы студент выполнит 5-14 реальных проектов в качестве домашних заданий – из них можно собрать неплохое портфолио.

Итак, больше разных способов подачи материала практикуется в Skillfactory. Зато в Yandex Practicum практикуется более современный подход к выполнению и проверке ваших знаний – через интерактивные тренажеры.

Какие дополнительные бонусы и онлайн-сервисы предлагаются

Помимо возможности в Скиллфактори или Яндекс Практикум освоить профессию, хочется получить и другие приятные бонусы. Посмотрим, чем еще можно пользоваться на каждой из платформ.

В Яндекс Практикум есть профориентация, которая поможет лучше разобраться в профессиях и сделать правильный выбор курса.

В Скиллфэктори достаточно заглянуть в раздел «Бесплатно», чтобы получить массу бесплатных вебинаров в записи и ежедневных онлайн-мероприятий. Суммарно, это около 2 тысяч мероприятий.

Как видно, во втором случае гораздо больше бесплатного функционала – стоит учитывать это при выборе.

Все плюсы и минусы – доверимся отзывам

Конечно же, сравнивая Skillfactory или Яндекс Практикум, что выбрать, неплохо подсказывают отзывы реальных учеников. Чтобы не тратить ваше время, мы уже проанализировали их и собрали в небольшую подборку все отличительные стороны. Начнем с преимуществ.

Главные достоинства школы Скилл Фектори:

Можно передвигать крайние сроки по подготовке домашних заданий, по своему усмотрению активировать следующие модули

Много бесплатных мероприятий, можно смотреть, помимо основной учебы

Много направлений и сфер для выбора обучения

Главные плюсы у Яндекс Практикум:

Можно заниматься на реальных проектах и отрабатывать знания на онлайн-тренажерах

Первый вводный модуль бесплатно в любом из курсов – можно оценить, понравится ли учеба

Уже во время учебы будет фриланс-трек – можно найти первых заказчиков

Среди отмечаемых минусов у Skillfactory:

Иногда дольше положенного происходит проверка самостоятельных упражнений

В некоторых направлениях мало митапов и интенсивов, больше упор на вебинары

Нет фильтра для выбора отдельно программ для людей опытных и отдельно для новичков

Из недостатков школы Яндекс Практикум:

Нет бесплатных вебинаров и курсов, нет высшего образования

Мало сфер для выбора в сравнении с другими школами

Все учебные модули обязательно проходить по порядку

Итак, поскольку все достоинства и недостатки обычно носят субъективный характер, важно оценить их значимость именно для себя. Определяясь, какая школа лучше, для вас может сыграть роль большой выбор курсов в Скиллфектори или же актуальный фриланс-трек в Практикуме уже в ходе обучения.

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Вопрос цены: средняя стоимость и варианты платежей

Недостаточно просто знать, как проходит обучение – пригодится еще и ориентироваться в том, сколько денег предстоит отдать за прокачку ваших навыков.

В Скиллфектори есть два способа оплаты, разовая либо беспроцентная рассрочка сроком до 3 лет.

Оплатить учебу в Яндекс Practicum реально тремя способами. Это разовая оплата всего курса, помесячная оплата, либо кредит от Тинькофф, партнерского банка. При отказе от обучения суммы возвращается за минусом той стоимости той части курса, которая уже была пройдена.

В ценовой политике обе школы примерно равнозначны, в расчете на месяц средняя стоимость составляет около 4500 рублей. При этом если для вас предпочтительнее рассрочка – такой вариант есть только у Skillfactory. А вот кредит можно оформить на обучение в Яндекс Практикум.

Нет возможности посмотреть урок – что делать

Случается так, что нет возможности позаниматься несколько дней подряд (командировка, болезнь и др.). Что делать в этом случае, как наверстать пропущенные занятия – давайте разбираться.

В Яндекс Practicum предлагается двухнедельный академ-отпуск протяженностью 2 недели. Так как образовательные модули разбиты на спринты длительностью по 2 недели, времени на просмотр записей занятий и выполнение домашних упражнений обычно всегда хватает.

В Скиллфэктори вас ждет удобный формат обучения с возможностью передвигать дедлайны на сдачу домашних упражнений, открывать новые модули в свободном режиме. Также есть функция паузы обучения. Поскольку учеба отнимает около 5-8 часов еженедельно, и в неделю открывается один новый урок – времени точно хватит.

Как видно, проходить онлайн-обучение будет беспроблемно в любой из школ – они предусмотрели вариант, когда заниматься временно нет возможности.

Кто будет прокачивать ваши знания

Конечно же, нельзя упускать из вида и то, кто проводит интенсивы и курсы – от уровня преподавателей сильно зависит качество и актуальность получаемых учениками знаний. Мы выяснили, кто помогает осваивать новые горизонты на каждом из сайтов:

В Скиллфектори вас ждут только опытные эксперты, преодолевшие конкурсный отбор. Чаще всего, это специалисты топовых организаций –СБЕР, Ростелеком, МТС, Софтлайн, NVIDIA и др.

В Yandex Практикум вас ждут сотрудники с большим багажом актуальных знаний. Среди фирм-партнеров – Едадил, СофтСвисс, Туту.ру и др.

Можно смело утверждать, что учеба будет качественной с точки зрения уровня педагогов. Вас встретят сотрудники, которые отлично разбираются в тематике и сами работают в ней, получая реальный и актуальный опыт.

Возможность трудоустройства

Если вы выбираете учебу, которая пригодится в будущем новичку для работы, или присматриваете, что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете – обязательно учитывайте предоставляется ли гарантия трудоустройства в онлайн-школе. Мы выяснили этот момент.

В Skillfactory в описании к курсу указано, спустя какой период обучения возможно трудоустройство. Через Центр карьеры учащиеся встречаются с топовыми работодателями, получают консультации по трудоустройству и учатся создавать резюме и портфолио. Партнеры школы по трудоустройству – Сбербанк, OZON, Alfa-Bank и др.

На сайте Яндекса вас научат составлять портфолио и резюме, а еще устроят трехмесячный трек для поиска первых заказов. Партнеры школы по трудоустройству – Ростелеком, Рамблер, CISCO, Яндекс Деньги и др.

Стоит заметить, что более широкие перспективы в карьере предложены во втором варианте. В Практикуме трехмесячный фриланс-трек позволяет практически каждому студенту найти своего первого заказчика.

Есть ли тестовые (пробные) занятия для знакомства

Прежде, чем начать обучение с нуля или приступить к прокачке уже имеющихся знаний, интересно будет подумать о возможности взять пробное занятие. Оно познакомит со всеми особенностями школы, методами подачи материала, плюсами и минусами. Мы узнали, есть ли такая возможность у Скиллфактори или Яндекс Практикум - что лучше, решать вам:

В Skillfactory пробных занятий не предусмотрено. Но познакомиться с форматом школы можно на интенсивах и мастер-классах, которые размещены в разделе «Бесплатно». Присутствует возможность возврата средств, если учеба не подойдет – вернуть финансы можно как полностью, так и частично (исходя из объекта пройденного материала).

У Практикума в любом из курсов первый двухнедельный модуль можно пройти без оплаты – за это время как раз получится сложить свое представление об учебном процессе. Если вы решите отказаться от уже оплаченного обучения, финансы вернутся – за исключением уже пройденной части курса.

Разница между компаниями очевидна: в Яндексе можно тестировать непосредственно то обучение, которое вас интересует (просто оплатив потом его оставшуюся часть.) В Скиллфактори знакомство со школой в бесплатном формате возможно только на мини-занятиях.

Сравните сайты для обучения в наглядном формате

Выбираем обучение в Skillfactory

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Получение экономии без лишних хлопот

Когда вы решили, какие курсы лучше выбрать для работы за компьютером в интернете и определились с платформой, продумайте, возможна ли скидка на обучение. В каждой из двух школ снижение цены возможно, если при оплате воспользоваться актуальным промокодом от проверенного сервиса BeriBuy. С подобным купоном на скидку вы неплохо сэкономите личный бюджет и максимально выгодно вложитесь в свое прогрессивное образование!