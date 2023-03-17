Что лучше, Тинькофф или Альфа-Банк, либо Халва: сравниваем кредитки с максимальной выгодой
Тонкости заказа и получения
Наиболее популярными сегодня являются три кредитных продукта: это кредитка Tinkoff Platinum, «Год без %» от Альфа-Банка и карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка (карта, которую можно использовать как обычную дебетовую, так и тратить ее кредитный лимит на покупки в рассрочку). Начнем наше сравнение с того, как можно оформить каждую из карт:
Кредитку от банка Тинькофф можно заказать прямо через сайт, заполнив онлайн-заявку. Заполнение и получение ответа займет не больше 5 минут. При положительном решении курьер доставит вашу кредитку в любое удобное место: при отправке заявки до 20 часов ее могут доставить уже сегодня.
На сайте Альфа-Банка заполнение онлайн-формы займет около трех минут, еще пара минут понадобится на решение. При положительном исходе специалист привезет карточку в нужное вам место в те же сутки, либо на следующие сутки. Также возможно получение в любом банковском отделении.
Чтобы заказать карту Halva, необходимо заполнить небольшую анкету в режиме онлайн (около 5 минут), а получение возможно как в отделениях Sovkombank, так и через курьера.
Как видно, во всех компаниях на заказ кредитки уйдет не больше пяти минут, а удобная курьерская доставка позволит даже не выходить из дома.
Не лишним будет также знать, какие предлагаются лимиты: кредитная карта Тинькофф Платинум имеет кредитную линию от 15 до 700 тыс. руб, кредитка «Год без %» от Alfa-Bank – от 10 тысяч до миллиона, карта Халва от Совкомбанка – от 1 до 500 тыс. руб.
Требования к клиентам и необходимые документы
Продолжим выяснять, что лучше - Тинькофф или Альфа-Банк, либо Халва: давайте сравним, какие условия банки выдвигают по отношению к будущим клиентам.
Кредитка Тинькофф Платинум потребует соответствовать следующим параметрам:
- Возраст от совершеннолетия до 70-ти лет
- Постоянная или временная российская прописка
- Для оформления заявки хватит паспорта РФ
Чтобы стать обладателем кредитки от Alfa-Bank, требования таковы:
- Совершеннолетие
- Наличие стабильного заработка от пяти тысяч без учета налогов
- Постоянная прописка + проживание в городах, где есть банковские филиалы
- Стационарный рабочий телефон, либо телефон кадровиков или бухгалтерии на работе
- Из документов - паспорт РФ при кредитной линии до 150 тысяч, дополнительно – 2й документ при кредитной линии до 200 тысяч (СНИЛС, ИНН, загранпаспорт и др.), а также справка о доходах при лимите до пятисот тысяч
Из требований, которым понадобится соответствовать для заказа карты «Халва»:
- Возраст от 20 до 75 лет
- Гражданство РФ
- Постоянная регистрация (не меньше 4х месяцев) и проживание в городах, где есть филиалы Совкомбанка
- Трудоустройство от 4-х месяцев в текущей компании
- Стационарный рабочий телефон
- Из документов вам понадобится паспорт
Из сравнения сразу видно, что банк Тинькофф наиболее лоялен к клиентам и предлагает меньше всего условий для клиентов. В частности, не понадобится подтверждать свои доходы или иметь официальное место работы.
Главные достоинства: сравниваем все фишки
В вопросе, какая карта – лучше, Тинькофф или Альфа-Банк, либо Халва, нельзя не упомянуть о ключевых плюсах каждой кредитки. Вот что нам удалось узнать.
Примечательные «фишки», которыми обладает кредитка Тинькофф Платинум:
- Минимум условий по оформлению
- Наличие рассрочки до 365 дней на совершаемые покупки
- Шанс при помощи кредитки закрыть сторонние кредиты
Из ключевых плюсов кредитного продукта «Год без %»:
- Пожизненное обслуживание в размере 0 руб. без условий
- Бесплатно можно ежемесячно снимать до пятидесяти тысяч
- Сто суток на перевод денег без % для погашения долга в сторонних банках
Ключевые достоинства карты рассрочки «Халва»:
- Картой разрешается пользоваться как обычной дебетовой, так и с кредитной линией для покупок в рассрочку (в приложении пользователь может переключаться между рассрочкой и своими средствами)
- Вечное бесплатное обслуживание
- Наличие кэшбэка до 10% за обычные покупки
Итак, только при помощи Тинькофф Платинум и Альфа-Банка можно выгодно гасить кредиты в сторонних банках. Зато в Альфа-Банке и Совкомбанке не придется платить за обслуживание кредиток.
Обслуживание: в чем разница между кредитками
Еще один важный момент при выборе лучшего кредитного продукта – это то, какие имеет условия использования и погашения Тинькофф кредитная карта, «Год без %» от Alfa-Bank или «Халва» от Совкомбанк. Давайте разбираться:
- За обслуживание Tinkoff Platinum с вас попросят 590р в год. Предложен льготный период сто двадцать суток на закрытие чужих кредитов, до пятидесяти пяти дней на все покупки и 365 дней без % на покупки, оформляемые в рассрочку. Если вы захотите подключить уведомления об операциях, это будет стоить 59 руб в месяц (выписки и различные напоминания о платежах подключаются бесплатно).
- По кредитке «Год без %» целых 365 дней беспроцентного периода будет действовать на все покупки, совершаемые в первый месяц с момента начала пользования картой. С 31 дня на покупки будет действовать период в 100 дней. Обслуживание – 0 руб. навсегда и без условий. Первый месяц у вас будут бесплатные уведомления об операциях, далее – 159 руб/мес (если вы пользовались картой).
- У карты «Халва» от Совкомбанка предложено вечное бесплатное обслуживание, все уведомления об операциях также будут бесплатными. Количество месяцев рассрочки – до 12-ти за обычные покупки и до 36-ти – за траты у партнеров банка.
Очевидно, что у Тинькофф больше вариантов льготного периода – исходя из того, какие траты вы планируете, а еще здесь намного дешевле подключение уведомлений, чем в Альфа-Банке. Зато две другие карты не потребуют платить за обслуживание.
Немного о недостатках – сравниваем слабые стороны
Разбираясь, какой банк лучше Альфа или Тинькофф, или Халва, стоит понимать: у каждого кредитного продукта есть как преимущества, так и слабые стороны. О них мы поговорим прямо сейчас:
- Из недостатков кредитки Tinkoff Platinum – если вы просрочите обязательный платеж, придется отдать солидную неустойку: 20% годовых + 390р (как плата за сверхлимитную задолженность).
- Среди минусов кредитки от Альфа-Банка – лимит в 365 дней распространяется только на покупки, сделанные во время первого месяца пользования картой. Далее он уменьшается всего до 100 дней.
- Из слабых сторон карты Халва можно отметить то, что нужно отдельно отслеживать состояние рассрочки и баланса своих личных средств (иногда бывает сложно разобраться). Также высока неустойка за просрочку – целых 20%.
Как правило, минусы обычно носят субъективный характер, поэтому учитывайте их в совокупности вместе с плюсами, выбирая, что лучше - Халва или Альфа-Банк, либо Тинькофф.
Беспроцентный период, кэшбэк и системы лояльности
Приятные подарки и дополнительная возможность сэкономить – важный момент при выборе, в каком банке лучше взять кредитную карту. Мы собрали информацию, чем примечательна каждая кредитка:
Если заинтересовала кредитная карта Тинькофф - как пользоваться правильно, разобраться не составит труда. Вы получаете до 55-ти дней периода без % на все покупки + до 120-ти суток на то, чтобы закрывать кредиты в чужих банках. Также компания рекомендует воспользоваться удобной рассрочкой до 365 дней на ваши покупки – а еще можно получать приятный кэшбэк в виде баллов «Браво» (до 30% от партнеров и до 1% на всё).
По кредитке от Альфа-Банка «Год без %» вы получаете 365 дней льготного периода на все покупки, совершаемые в первые 30 дней, и 100 дней без % - на все дальнейшие покупки. А еще действует выгодный кэшбэк до 30% за покупки у партнеров банка – маркетплейсов, такси и онлайн-кинотеатров. Предложения с кэшбэком обновляются ежемесячно.
По кредитке «Халва» от Совкомбанка вас ждет до 12 месяцев на рассрочку (и до 36 месяцев – за покупки у партнеров). Также вы сможете получать до 12% на свой остаток по карте и кэшбэк от 6 до 10% при соблюдении ряда условий.
Очевидно, что у банка Тинькофф проще получать кэшбэк, поскольку он действует как на все покупки, так и на партнерские. А еще только здесь можно выгодно погасить кредиткой сторонние кредиты: учитывайте это, проводя сравнение карты Альфа-Банк, Халва или Тинькофф.
Как правильно снимать и переводить средства
Оцените, какая карта выгоднее - Тинькофф или Халва, или Альфа-Банк, по возможности снимать или переводить деньги:
- Tinkoff Platinum позволяет осуществлять подобные операции с комиссией 2,9% от суммы + 290р.
- По карточке от Alfa-Bank можно бесплатно снимать до 50 тысяч рублей в любых банкоматах. При превышении лимита – комиссия 3,9% + 390р. Переводы осуществляются бесплатно на дебетовую карту этого же банка (если нет долга по карте), в остальных случаях – с комиссией 5,9%, но не менее 150р.
- По карте Халва есть лимиты на снятие: до 30 тысяч за раз – на кредитные деньги и до 100 тысяч за отчетный период – на собственные средства. В рамках лимитов снятие и переводы осуществляются бесплатно, далее – с комиссией 1,9%.
В этом вопросе выгоднее всего оказывается второй кредитный продукт – здесь самые лояльные условия по обналичиванию.
Минимальный платеж и неустойка за просрочку
Теперь вы знаете, где лучше кэшбэк – Тинькофф или Альфа-Банк, либо Халва, а также где выгоднее условия обслуживания. Давайте сравним и другой важный момент. У каждой кредитной карты всегда есть обязательный платеж – минимальная сумма, которую нужно вносить каждый месяц. Давайте узнаем, каковы размеры платежей в разных банках и как начисляются проценты по кредитной карте, если не внести оплату вовремя:
Ежемесячный платеж в Тинькофф составляет не больше 8% от общей суммы долга. В случае задержки платежа вас будет ждать неустойка – 20% годовых. К примеру, вы совершили покупку на сумму 10 000р: тогда ежемесячный платеж составит максимально до 800р. А случае просрочки на данную сумму будет ежедневно начисляться 5р неустойки – или до 1825р за год.
В Alfa-Bank минимальный платеж составляет до 10% от суммы задолженности, но не менее 300р. В случае просрочки неустойка составит 0,1% от суммы долга ежедневно. Для примера: вы потратили 10 000р – ежемесячный платеж составит от 300р до 1000р. А при просрочке начнет ежедневно начисляться неустойка 10р.
В Совкомбанке минимальный платеж составляет 1/20 от суммы задолженности. При этом платить его нужно только в том случае, если вы не можете внести платеж по рассрочке целиком. За пользование услугой «минимальный платеж» начисляется комиссия в размере 3,9% от задолженности. Если вы просрочили обычный ежемесячный платеж, у вас будет 5 дней без штрафов – а далее начнет начисляться неустойка 20% годовых. Допустим, вы потратили 15 000р в рассрочку на 3 месяца – тогда в месяц нужно вносить по 5000р. Если вы не можете внести очередную сумму в размере 5000р, можно использовать услугу «Минимальный платеж» и оплатить всего 750р, но комиссия за это составит еще 585р сверху.
Важно, что при просрочке в любом из банков информация об этом уходит в Бюро кредитных историй и может негативно повлиять на ваши будущие займы и кредиты. Поэтому гасите долг по кредитке вовремя: все три банка предлагают максимум способов для этого – от переводов с дебетовых карт до пополнения через банкоматы или СБП.
В случае, если вы решите полностью закрыть кредитную карту, обязательно запросите в банке справку о закрытии счета и отсутствии задолженности. Оформить ее можно на сайте в личном кабинете, либо через мобильное приложение вашего банка.
Сравнение в наглядном формате: воспользуйтесь таблицей
Чтобы наверняка определиться, какая карта лучше - Халва или Тинькофф, либо Альфа-Банк, обратите внимание на удобную таблицу. Всего за пару минут вы оцените, что выбрать по самым главным параметрам.
Выбираем кредитную карту Тинькофф
Выбираем кредитную карту Альфа-Банк
Выбираем карту рассрочки Халва
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