Что лучше, Тинькофф или Альфа-Банк, либо Халва: сравниваем кредитки с максимальной выгодой

Чтобы чувствовать себя уверенно в любых жизненных обстоятельствах, пригодится всегда иметь под рукой надежную кредитку. Наш обзор поможет узнать, что лучше, Тинькофф или Альфа-Банк, или Халва - где выгоднее тарифы и заманчивее бонусы.

Тонкости заказа и получения

Наиболее популярными сегодня являются три кредитных продукта: это кредитка Tinkoff Platinum, «Год без %» от Альфа-Банка и карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка (карта, которую можно использовать как обычную дебетовую, так и тратить ее кредитный лимит на покупки в рассрочку). Начнем наше сравнение с того, как можно оформить каждую из карт:

Кредитку от банка Тинькофф можно заказать прямо через сайт, заполнив онлайн-заявку. Заполнение и получение ответа займет не больше 5 минут. При положительном решении курьер доставит вашу кредитку в любое удобное место: при отправке заявки до 20 часов ее могут доставить уже сегодня.

На сайте Альфа-Банка заполнение онлайн-формы займет около трех минут, еще пара минут понадобится на решение. При положительном исходе специалист привезет карточку в нужное вам место в те же сутки, либо на следующие сутки. Также возможно получение в любом банковском отделении.

Чтобы заказать карту Halva, необходимо заполнить небольшую анкету в режиме онлайн (около 5 минут), а получение возможно как в отделениях Sovkombank, так и через курьера.

Как видно, во всех компаниях на заказ кредитки уйдет не больше пяти минут, а удобная курьерская доставка позволит даже не выходить из дома.

Не лишним будет также знать, какие предлагаются лимиты: кредитная карта Тинькофф Платинум имеет кредитную линию от 15 до 700 тыс. руб, кредитка «Год без %» от Alfa-Bank – от 10 тысяч до миллиона, карта Халва от Совкомбанка – от 1 до 500 тыс. руб.

Требования к клиентам и необходимые документы

Продолжим выяснять, что лучше - Тинькофф или Альфа-Банк, либо Халва: давайте сравним, какие условия банки выдвигают по отношению к будущим клиентам.

Кредитка Тинькофф Платинум потребует соответствовать следующим параметрам:

Возраст от совершеннолетия до 70-ти лет

Постоянная или временная российская прописка

Для оформления заявки хватит паспорта РФ

Чтобы стать обладателем кредитки от Alfa-Bank, требования таковы:

Совершеннолетие

Наличие стабильного заработка от пяти тысяч без учета налогов

Постоянная прописка + проживание в городах, где есть банковские филиалы

Стационарный рабочий телефон, либо телефон кадровиков или бухгалтерии на работе

Из документов - паспорт РФ при кредитной линии до 150 тысяч, дополнительно – 2й документ при кредитной линии до 200 тысяч (СНИЛС, ИНН, загранпаспорт и др.), а также справка о доходах при лимите до пятисот тысяч

Из требований, которым понадобится соответствовать для заказа карты «Халва»:

Возраст от 20 до 75 лет

Гражданство РФ

Постоянная регистрация (не меньше 4х месяцев) и проживание в городах, где есть филиалы Совкомбанка

Трудоустройство от 4-х месяцев в текущей компании

Стационарный рабочий телефон

Из документов вам понадобится паспорт

Из сравнения сразу видно, что банк Тинькофф наиболее лоялен к клиентам и предлагает меньше всего условий для клиентов. В частности, не понадобится подтверждать свои доходы или иметь официальное место работы.

Главные достоинства: сравниваем все фишки

В вопросе, какая карта – лучше, Тинькофф или Альфа-Банк, либо Халва, нельзя не упомянуть о ключевых плюсах каждой кредитки. Вот что нам удалось узнать.

Примечательные «фишки», которыми обладает кредитка Тинькофф Платинум:

Минимум условий по оформлению

Наличие рассрочки до 365 дней на совершаемые покупки

Шанс при помощи кредитки закрыть сторонние кредиты

Из ключевых плюсов кредитного продукта «Год без %»:

Пожизненное обслуживание в размере 0 руб. без условий

Бесплатно можно ежемесячно снимать до пятидесяти тысяч

Сто суток на перевод денег без % для погашения долга в сторонних банках

Ключевые достоинства карты рассрочки «Халва»:

Картой разрешается пользоваться как обычной дебетовой, так и с кредитной линией для покупок в рассрочку (в приложении пользователь может переключаться между рассрочкой и своими средствами)

Вечное бесплатное обслуживание

Наличие кэшбэка до 10% за обычные покупки

Итак, только при помощи Тинькофф Платинум и Альфа-Банка можно выгодно гасить кредиты в сторонних банках. Зато в Альфа-Банке и Совкомбанке не придется платить за обслуживание кредиток.

Обслуживание: в чем разница между кредитками

Еще один важный момент при выборе лучшего кредитного продукта – это то, какие имеет условия использования и погашения Тинькофф кредитная карта, «Год без %» от Alfa-Bank или «Халва» от Совкомбанк. Давайте разбираться:

За обслуживание Tinkoff Platinum с вас попросят 590р в год. Предложен льготный период сто двадцать суток на закрытие чужих кредитов, до пятидесяти пяти дней на все покупки и 365 дней без % на покупки, оформляемые в рассрочку. Если вы захотите подключить уведомления об операциях, это будет стоить 59 руб в месяц (выписки и различные напоминания о платежах подключаются бесплатно).

По кредитке «Год без %» целых 365 дней беспроцентного периода будет действовать на все покупки, совершаемые в первый месяц с момента начала пользования картой. С 31 дня на покупки будет действовать период в 100 дней. Обслуживание – 0 руб. навсегда и без условий. Первый месяц у вас будут бесплатные уведомления об операциях, далее – 159 руб/мес (если вы пользовались картой).

У карты «Халва» от Совкомбанка предложено вечное бесплатное обслуживание, все уведомления об операциях также будут бесплатными. Количество месяцев рассрочки – до 12-ти за обычные покупки и до 36-ти – за траты у партнеров банка.

Очевидно, что у Тинькофф больше вариантов льготного периода – исходя из того, какие траты вы планируете, а еще здесь намного дешевле подключение уведомлений, чем в Альфа-Банке. Зато две другие карты не потребуют платить за обслуживание.

Немного о недостатках – сравниваем слабые стороны

Разбираясь, какой банк лучше Альфа или Тинькофф, или Халва, стоит понимать: у каждого кредитного продукта есть как преимущества, так и слабые стороны. О них мы поговорим прямо сейчас:

Из недостатков кредитки Tinkoff Platinum – если вы просрочите обязательный платеж, придется отдать солидную неустойку: 20% годовых + 390р (как плата за сверхлимитную задолженность).

Среди минусов кредитки от Альфа-Банка – лимит в 365 дней распространяется только на покупки, сделанные во время первого месяца пользования картой. Далее он уменьшается всего до 100 дней.

Из слабых сторон карты Халва можно отметить то, что нужно отдельно отслеживать состояние рассрочки и баланса своих личных средств (иногда бывает сложно разобраться). Также высока неустойка за просрочку – целых 20%.

Как правило, минусы обычно носят субъективный характер, поэтому учитывайте их в совокупности вместе с плюсами, выбирая, что лучше - Халва или Альфа-Банк, либо Тинькофф.

Беспроцентный период, кэшбэк и системы лояльности

Приятные подарки и дополнительная возможность сэкономить – важный момент при выборе, в каком банке лучше взять кредитную карту. Мы собрали информацию, чем примечательна каждая кредитка:

Если заинтересовала кредитная карта Тинькофф - как пользоваться правильно, разобраться не составит труда. Вы получаете до 55-ти дней периода без % на все покупки + до 120-ти суток на то, чтобы закрывать кредиты в чужих банках. Также компания рекомендует воспользоваться удобной рассрочкой до 365 дней на ваши покупки – а еще можно получать приятный кэшбэк в виде баллов «Браво» (до 30% от партнеров и до 1% на всё).

По кредитке от Альфа-Банка «Год без %» вы получаете 365 дней льготного периода на все покупки, совершаемые в первые 30 дней, и 100 дней без % - на все дальнейшие покупки. А еще действует выгодный кэшбэк до 30% за покупки у партнеров банка – маркетплейсов, такси и онлайн-кинотеатров. Предложения с кэшбэком обновляются ежемесячно.

По кредитке «Халва» от Совкомбанка вас ждет до 12 месяцев на рассрочку (и до 36 месяцев – за покупки у партнеров). Также вы сможете получать до 12% на свой остаток по карте и кэшбэк от 6 до 10% при соблюдении ряда условий.

Очевидно, что у банка Тинькофф проще получать кэшбэк, поскольку он действует как на все покупки, так и на партнерские. А еще только здесь можно выгодно погасить кредиткой сторонние кредиты: учитывайте это, проводя сравнение карты Альфа-Банк, Халва или Тинькофф.

Как правильно снимать и переводить средства

Оцените, какая карта выгоднее - Тинькофф или Халва, или Альфа-Банк, по возможности снимать или переводить деньги:

Tinkoff Platinum позволяет осуществлять подобные операции с комиссией 2,9% от суммы + 290р.

По карточке от Alfa-Bank можно бесплатно снимать до 50 тысяч рублей в любых банкоматах. При превышении лимита – комиссия 3,9% + 390р. Переводы осуществляются бесплатно на дебетовую карту этого же банка (если нет долга по карте), в остальных случаях – с комиссией 5,9%, но не менее 150р.

По карте Халва есть лимиты на снятие: до 30 тысяч за раз – на кредитные деньги и до 100 тысяч за отчетный период – на собственные средства. В рамках лимитов снятие и переводы осуществляются бесплатно, далее – с комиссией 1,9%.

В этом вопросе выгоднее всего оказывается второй кредитный продукт – здесь самые лояльные условия по обналичиванию.

Минимальный платеж и неустойка за просрочку

Теперь вы знаете, где лучше кэшбэк – Тинькофф или Альфа-Банк, либо Халва, а также где выгоднее условия обслуживания. Давайте сравним и другой важный момент. У каждой кредитной карты всегда есть обязательный платеж – минимальная сумма, которую нужно вносить каждый месяц. Давайте узнаем, каковы размеры платежей в разных банках и как начисляются проценты по кредитной карте, если не внести оплату вовремя:

Ежемесячный платеж в Тинькофф составляет не больше 8% от общей суммы долга. В случае задержки платежа вас будет ждать неустойка – 20% годовых. К примеру, вы совершили покупку на сумму 10 000р: тогда ежемесячный платеж составит максимально до 800р. А случае просрочки на данную сумму будет ежедневно начисляться 5р неустойки – или до 1825р за год.

В Alfa-Bank минимальный платеж составляет до 10% от суммы задолженности, но не менее 300р. В случае просрочки неустойка составит 0,1% от суммы долга ежедневно. Для примера: вы потратили 10 000р – ежемесячный платеж составит от 300р до 1000р. А при просрочке начнет ежедневно начисляться неустойка 10р.

В Совкомбанке минимальный платеж составляет 1/20 от суммы задолженности. При этом платить его нужно только в том случае, если вы не можете внести платеж по рассрочке целиком. За пользование услугой «минимальный платеж» начисляется комиссия в размере 3,9% от задолженности. Если вы просрочили обычный ежемесячный платеж, у вас будет 5 дней без штрафов – а далее начнет начисляться неустойка 20% годовых. Допустим, вы потратили 15 000р в рассрочку на 3 месяца – тогда в месяц нужно вносить по 5000р. Если вы не можете внести очередную сумму в размере 5000р, можно использовать услугу «Минимальный платеж» и оплатить всего 750р, но комиссия за это составит еще 585р сверху.

Важно, что при просрочке в любом из банков информация об этом уходит в Бюро кредитных историй и может негативно повлиять на ваши будущие займы и кредиты. Поэтому гасите долг по кредитке вовремя: все три банка предлагают максимум способов для этого – от переводов с дебетовых карт до пополнения через банкоматы или СБП.

В случае, если вы решите полностью закрыть кредитную карту, обязательно запросите в банке справку о закрытии счета и отсутствии задолженности. Оформить ее можно на сайте в личном кабинете, либо через мобильное приложение вашего банка.

Сравнение в наглядном формате: воспользуйтесь таблицей

Чтобы наверняка определиться, какая карта лучше - Халва или Тинькофф, либо Альфа-Банк, обратите внимание на удобную таблицу. Всего за пару минут вы оцените, что выбрать по самым главным параметрам.

Выбираем кредитную карту Тинькофф

Выбираем кредитную карту Альфа-Банк

Выбираем карту рассрочки Халва

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