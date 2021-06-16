Дебетовая карта Райффайзен банка с кэшбэком: можно ли экономить больше

Совершать покупки будет куда выгоднее, если с каждой оплаты часть потраченных средств будет возвращаться в ваш бюджет. Сегодня это вполне реально, если в вашем распоряжении дебетовая карта Райффайзен банка с кэшбэком. Абсолютно бесплатное обслуживание и оформление карты – лишь малая часть ее выгодных сторон. Детальный обзор карты поможет в этом убедиться.

Отличительные особенности

Само название «кэшбэк-карта» говорит о главном ее достоинстве – возможности получать cashback в размере 1,5% за каждую совершаемую покупку, кроме трат-исключений (к ним относится оплата коммунальных, страховых услуг, покупки в рассрочку и др.). При этом клиент получает денежный кэшбэк, а не виртуальные баллы или бонусы с непонятной схемой использования.

Современная дебетовая карта Райффайзен банка примечательна следующими моментами:

Возможность оформления счета в рублях, евро или долларах

Бесплатное обслуживание на протяжении всего периода пользования

Если открыть накопительный счет «Выгодное решение», будут начисляться проценты на остаток в размере 4% годовых

Бесплатное открытие карты и доставка на дом или в любое удобное место

Множество вариантов снятия наличных и пополнения карточки без комиссии

Все плюсы и минусы: ищем подводные камни

Плюсы, которыми обладает дебетовая карта Райффайзен банка с кэшбэком, очевидны – это экономия на каждой покупке и прозрачность условий обслуживания. Но будущие клиенты банка все же часто переживают, нет ли подводных камней у такого привлекательного предложения.

Некоторые условия пользования можно отнести к возможным минусам карты:

По карте подключены платные уведомления о совершаемых операциях – ежемесячная плата составляет 60 рублей, если данная карта является основной, и 45 – если дополнительной. Уведомления можно отключить сразу после получения карточки

Кэшбэк не начислится при оплате услуг ЖКХ, оформлении возврата, покупке в рассрочку и ряде других операций

Если вы потеряете карту, находясь за границей, допускается экстренная выдача наличных в сумме не более 6 тысяч рублей

Преимущества карты в разы перекрывают ее возможные недостатки. Если внимательно знакомиться с условиями обслуживания, то вас не будут ожидать непредвиденные комиссии и затраты.

Как получить данную карточку и активировать её

Оформить дебетовую карту Райффайзен банка с кэшбэком можно в режиме онлайн прямо на сайте. Для этого вам понадобится заполнить короткую форму с контактными данными и выбрать удобный вариант получения карточки – доставка или личное получение в любом из филиалов банка. Когда карточка будет на руках, нужно произвести активацию. Для этого при помощи мобильного приложения или личного кабинета на сайте необходимо зайти на специальную страницу активации. Туда вводится номер карты и срок действия, после чего программа попросит вас назначить пин-код. Теперь вы знаете, как активировать кэшбэк-карту, и можно приступать к использованию.

Пополняем карту и снимаем наличные без комиссии

Чтобы внести средства на свою карту, можно воспользоваться приложением или интернет-банком. Тогда даже при внесении денег с карт других банков комиссия не будет взиматься. Также положить деньги можно через терминал в кассах отделений банка, но если вносить менее 30 тысяч, с вас будет удержана комиссия не менее 100 рублей – 1% от суммы. Всегда можно пополнить карту переводов с других дебетовых карт Raiffeisen абсолютно бесплатно. А если осуществлять перевод с карты других банков – будет списана комиссия 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей.

Снимать наличные с карты Райффайзен банка тоже несложно. Вы можете воспользоваться банкоматами Raiffeisen, чтобы не платить комиссию. Либо снять деньги в банкоматах других банков, но в этом случае вас ожидает комиссия 1% от суммы (не меньше 100 рублей).

Как пользоваться кэшбэком: начисление, проверка баланса

ВАЖНО! Если вы планируете заказать дебетовую карту Райффайзенбанк, вам пригодится промокод. С его помощью новые клиенты получат 300 рублей кэшбэка на карту с первых потраченных 500 рублей. Данный промокод высветится в заявке на оформление карты – в первом же окне, куда вводится мобильный телефон.

Обзор популярных вопросов по карте

Райффайзенбанк дебетовые карты для физических лиц выдает достаточно активно, помогая при этом новым владельцам разобраться со всеми условиями. Подборка самых задаваемых вопросов поможет в этом:

Есть ли ограничения по сумме накопления кэшбэка? – Нет, можно получать любую сумму.

Как оформить карту, если нет доступа в интернет? – Можно обратиться в любое отделение банка.

Буду ли я получать кэшбэк за покупки за границей? – Да, сумма кэшбэка будет автоматически пересчитана в рубли по текущему курсу валют.

Что делать в случае проблем с картой? – Всегда можно обратиться в чат поддержки в мобильном приложении, либо по телефону линии поддержки банка.

Зная, когда начисляется кэшбэк, полные условия и проценты по кэшбэк-карте от Raiffeisen, можно смело ее оформлять. Тогда ваши покупки будут не только приятными, но и финансово экономными – часть средств с каждой затраты вскоре вернется обратно на счет!