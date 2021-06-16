Дебетовая карта Тинькофф Блэк проценты, кэшбэк и условия обслуживания

Тинькофф Блэк — главная дебетовая карта Тинькофф Банка с возвратным кэшбэком, начислением процентов на остаток, бесплатным обслуживаем в ряде случаев.

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Карта — как личный банк, предлагает все, что нужно для комфортной жизни, работая ежедневно 24 часа в сутки. Возможности карты Тинькофф Блэк настолько широки, даже клиенты банка не используют их полностью. Некоторые предложения не столь очевидны, поэтому прочитав эту статью, узнаете все как есть — сильные, слабые позиции дебетовой карты Тинькофф, цену обслуживания, условия, как начисляется кэшбэк и почему ее любят путешественники.

Дебетовая карта Тинькофф Блэк: условия обслуживания, плюсы и минусы

Отзывы о Тинькофф Блэк часто звучат так «выгодная карта с кэшбэком, если нужно что-то купить, оплатить, заказать, Блэк — лучший, беспроигрышный вариант». Посмотрим, если тут подвох и насколько утверждение верно, сравнив плюсы, минусы и нюансы дебетовой карты.

Плюсы

Снимаются наличные с карты в банкоматах без комиссии и по всему миру. Лимит на бесплатное снятие высок: в любом банкомате Тинькофф Банка — 500,000 руб., в других — от 3,000 руб. до 100,000 руб.

и по всему миру. Лимит на бесплатное снятие высок: в любом банкомате Тинькофф Банка — 500,000 руб., в других — от 3,000 руб. до 100,000 руб. Кэшбэк начисляется в рублях : 1% на все оплаченные товары/услуги, до 15% — на категории, выбранные владельцем карты (3 категории). Недавно добавлены бренды с возвратом 15% оплаченной суммы. Спецпредложения от партнёров Тинькофф банка обеспечивают до 30% возврата на карту.

: 1% на все оплаченные товары/услуги, до 15% — на категории, выбранные владельцем карты (3 категории). Недавно добавлены бренды с возвратом 15% оплаченной суммы. Спецпредложения от партнёров Тинькофф банка обеспечивают до 30% возврата на карту. Карта Тинькофф Блэк — мультивалютная , если привязывать несколько счетов в валюте, переключаясь между ними парой кликов. Можно заказать до пяти дебетовых карт Тинькофф, тогда (возможно) за некоторые не придется платить ежемесячное обслуживание.

, если привязывать несколько счетов в валюте, переключаясь между ними парой кликов. Можно заказать до пяти дебетовых карт Тинькофф, тогда (возможно) за некоторые не придется платить ежемесячное обслуживание. Переводы с карты на карту без комиссии: с рублевого счета бесплатно, как и с валютного внутри Тинькофф Банка. При переводе валюты с карты на карту другого банка, взимается $15 (€15).

с рублевого счета бесплатно, как и с валютного внутри Тинькофф Банка. При переводе валюты с карты на карту другого банка, взимается $15 (€15). Интуитивно понятное приложение , где устанавливаются лимиты по счету или по карте, контролируются расходы, открываются счета, другие полезные возможности. Главное, — на связи отзывчивая техподдержка, а не бесконечный, бездушный автоответчик.

, где устанавливаются лимиты по счету или по карте, контролируются расходы, открываются счета, другие полезные возможности. Главное, — на связи отзывчивая техподдержка, а не бесконечный, бездушный автоответчик. Удобный QR-код. Допустим, необходимо переслать денежный перевод знакомому. , у которого нет ни дебетовой, ни кредитной карты. Для перевода денег физическому лицу заходим в приложение, находим инструмент генерации QR-кода , быстро получаем результат и код отправляем получателю сообщением. Остается ему забрать наличные: найти любой из 382 банкоматов Тинькофф Банка → просканировать QR-код → забрать деньги.

Минусы

Высокая стоимость обслуживания дебетовой карты Тинькофф Блэк ( 99 руб.) Это дорого. Наши советы помогут по возможности избежать лишних трат.

99 руб.) Это дорого. Наши советы помогут по возможности избежать лишних трат. Высокая стоимость СМС-оповещений Тинькофф Блэк. Информация о транзакциях поступает: а) пуши — если установлено мобильное приложение; б) СМС, если услуга не отключена. Сервис СМС-оповещений стоит 59 руб. в месяц (рублёвый счет), $1/€1 (валютный). Услуга опционная, можно отменить. Перед отключением СМС- оповещений, подумайте: если возникнут проблемы, своевременное информирование возможно поможет сэкономить больше денег, чем 59 руб.?

Информация о транзакциях поступает: а) пуши — если установлено мобильное приложение; б) СМС, если услуга не отключена. Сервис СМС-оповещений стоит 59 руб. в месяц (рублёвый счет), $1/€1 (валютный). Услуга опционная, можно отменить. Перед отключением СМС- оповещений, подумайте: если возникнут проблемы, своевременное информирование возможно поможет сэкономить больше денег, чем 59 руб.? Расчет кэшбэка происходит путем округления суммы трат. Когда покупаете товар, стоимостью менее 100 руб., при расчете кэшбэка, сумма округляется до 1 рубля, кэшбэк не начисляется. Другой пример: покупая товар по цене 192 рубля, процент возвратного кэшбэка рассчитывается от 100 руб. — списанная сумма округляется в меньшую сторону. Несмотря на этот алгоритм расчета, самый выгодный кэшбэк — у Тинькофф Банка. Здесь не скрывают политику начислений (можно уточнить у специалистов техподдержки), как в других банках, у которых условия жёстче.

суммы трат. Когда покупаете товар, стоимостью менее 100 руб., при расчете кэшбэка, сумма округляется до 1 рубля, кэшбэк не начисляется. Другой пример: покупая товар по цене 192 рубля, процент возвратного кэшбэка рассчитывается от 100 руб. — списанная сумма округляется в меньшую сторону. Несмотря на этот алгоритм расчета, самый выгодный кэшбэк — у Тинькофф Банка. Здесь не скрывают политику начислений (можно уточнить у специалистов техподдержки), как в других банках, у которых условия жёстче. Кэшбэк не начисляется при оплате мобильной связи, ЖКХ и др. (список опубликован на сайте банка).

мобильной связи, ЖКХ и др. (список опубликован на сайте банка). Низкие ставки по депозитам, но такова политика всех банков!

Бесплатное обслуживание Тинькофф Блэк

Надоело платить за обслуживание карты? Здесь, в Тинькофф Банке можно не платить! Хоть ежемесячно карта обходится 99 руб., Блэк станет бесплатной, если воспользоваться специальными условиями:

Оформив зарплатную Тинькофф Блэк, платить за обслуживание не придется, а на остаток по дебетовой зарплатной карте Тинькофф начислит проценты: 5%

Тинькофф Блэк бесплатна, когда остаток на счете, вкладах или в инвестициях более 50 тысяч рублей.

Открыв Блэк, заработаете 1,000 руб. (реальными деньгами), если сделаете покупку на 5,000 руб.

Открыть виртуальную карту онлайн просто

Виртуальная «копия» пластика создается в приложении. Данные виртуальной карты вносятся в платёжные системы мобильных устройств: а) если операционная система Android — Google Pay; б) для Apple Watch, iPad или iPhone — в Apple Pay. Зачем она нужна? Чтоб на сторонних площадках не вводить данные основной карты. Если возникнет необходимость, через приложение Тинькофф Банка, виртуальный аналог пластика легко перевыпустить (закрыть). Виртуальный платежный инструмент полезен, если оставили ненароком пластик дома, уехали в отпуск и т.д.

Надоело платить за обслуживание карты? Здесь, в Тинькофф Банке можно не платить! Хоть ежемесячно карта обходится 99 руб., Блэк станет бесплатной, если воспользоваться специальными условиями:

Тинькофф Блэк за границей: условия использования мультивалютной карты

Одна Тинькофф Блэк заменит 30 валютных. Блэк — любимая карта путешественников. Не нужно оформлять валютные карты, достаточно в личном кабинете сформировать несколько счетов в валюте, переключая счета парой кликов.

По каждой из 30 валют начисляется кэшбэк. По отзывам любителей путешествий, дебетовая карта Тинькофф Блэк — лучшая. Если платить в Турции лирами, на карточный счет вернется 1-15% (турецкими лирами) от суммы покупки. Лучше делать платежи в местной валюте, чтоб избежать потерь из-за конвертации (до 6%). Оказавшись в супер-экзотической стране, чьи локальные деньги отсутствует в списке Тинькофф Банка, основной валютой карты станет доллар.

Купить валюту онлайн по выгодному курсу можно в приложении, с 10:00 утра до 06.30 вечера (по московскому времени) в рабочие дни.

Обслуживание валютных счетов, привязанных к Тинькофф Блэк бесплатное.

Подведем итог

Все факты, приведенные выше — лишь дополнение к главным аргументам за то, чтобы заказать дебетовую карту Тинькофф Блэк. Вот они: